Что такое велосипед грейвел: ответы экспертов Bicycling

Шоссе, mtb, ситибайк и фикс — это понятно. А что такое этот новомодный велосипед грейвел и почему его все так хотят? Отвечают наши коллеги из британского Bicycling.

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Велосипед грейвел — это всегда приключение, одиночество и грязное веселье вдали от дорог с интенсивным движением. Езда на грейвеле открывает новые маршруты, новые местности и новые опыты на знакомой дороге.

Езда на грейвеле — это всегда приключение Источник: pinterest.com

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Гравийники являются наиболее универсальными внедорожными велосипедами и «противоядием» от теории владения велосипедами N + 1, где N — количество велосипедов. Что такое грейвел — это меняете покрышки с агрессивным протектором на «слики» — и асфальт ваш. Ставите резину пошире и с рисунком — и смело катите по гравию. Ну а самые «зубастые» покрышки — ваш билет в мир жесточайшего бездорожья.

Велосипед грейвел — «противоядие» от теории N + 1 Источник: pinterest.com

Что такое велосипед грейвел?

Смешайте воедино шоссейник, велосипед для велокросса, туристический велосипед, велосипед randonnée и mtb — и получите гравийный велосипед. По большому счету это дорожный байк, предназначенный для использования на грунтовых дорогах. Основными конструктивными отличиями являются:

больший клиренс;

место для шин (ширина треугольника и вилки) большего размера (особенно ощутимо в сравнении с шоссе).

Помимо этого, существует столько же интерпретаций гравийных велосипедов, сколько существует типов грунтовых дорог.

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Категория «грейвел» начинается с внедорожных велосипедов, и заканчивается дорожными endurance-шоссе. Грейвелы имеют зазор для шин шириной до 30 мм, а иногда и больше. Данные машины быстры, маневренные, легки и податливы в управлении, отлично работают на более ровных грунтовых дорогах, но не имеют специальной геометрии, особенностей или клиренса для более сложных приключений.

«На другом конце» грейвелы — это почти горные велосипеды, в вилки и треугольники которых могут поместиться шины для mtb размером 29 x 2,4 дюйма, иметь геометрию, ориентированную на стабильность + масса подвесок для груза (чтобы можно было катать многодневки в самых забытых богом и людьми местах).

Грейвел — микс из шоссе, велосипеда для велокросса, туристического и велосипеда randonnée, а также mtb Источник: pinterest.com

Среднестатистический грейвел имеет:

длинную колесную базу и расслабленную геометрию рулевого управления — для повышения устойчивости;

более высокие стеки для более вертикального положения ( stack — высота носа рамы);

— высота носа рамы); более широкий руль — для большего контроля;

в некоторых случаях есть подвеска — чтобы поездка была помягче;

ультра-низкая передача — для езды по крайне крутым и рыхлым склонам;

дополнительные крепления — для перевозки воды и еды;

широкие «зубатые» шины — для более плавной езды, лучшего сцепления и большего контроля.

Многие гравийные велосипеды также имеют крепления для крыльев и стоек для дополнительной универсальности.

Велосипед грейвел — это приключения, одиночество и грязное веселье вдали от шоссе Источник: pinterest.com