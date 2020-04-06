Раскладывай его полностью: как правильно выбирать складной велосипед

Байки, которые можно сложить в компактный чемоданчик и спрятать его под офисным столом / пронести в метро — сегодня штука крайне популярная. Осталось только разобраться, как правильно выбирать складной велосипед.

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Житель мегаполиса, ищешь адекватный байк за адекватные деньги, который поможет быстро передвигаться по простаивающему в пробках мегаполису — присмотрись к этим моделям . Если же не знаешь, как правильно выбирать складной велосипед, — тогда читай далее этот материал.

Колеса

При выборе складного велосипеда учитывайте размер колес. Особенно это имеет значение, когда байк в сложенном виде: он должен быть компактным, не мешать, стоя под офисным столом, легко помещаться в багажник автомобиля / лифт и т.д.

В большинстве складных велосипедов используются 20-дюймовые колеса — чтобы байки складывались до приемлемых размеров и оставались относительно легкими при поездках на работу или в общественном транспорте.

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Если планируете ездить на большие расстояния, присмотритесь к складным велосипедам с колесами 700c: они обеспечат плавную езду и максимально увеличат эффективность педалирования. Но есть одно «но»: такие занимают много места. Если же собираетесь гоняться по бездорожью, то обратите внимание на варианты с 4-дюймовыми шинами — последние помогут сгладить неровности трасс.

Выбирайте байк с колесами в соответствие покрытию, на котором планируете кататься Источник: pinterest.com

Размер, вес и механизм складывания

Сегодня складные велосипеды становятся более дорогими. Так происходит потому, что их общий вес уменьшается. Причина — более качественные детали и более легкие материалы рамы (углеродное волокно и титан). И да: если поднимаетесь по лестнице чаще, чем ездите в гору, выбирайте сингл-спиды или модели с меньшим количеством передач: это поможет вам «сбрить» лишний вес.

Также обратите внимание на то, как быстро и легко складывается байк, особенно если вы — человек, привыкший бездельничать и садящийся «на поезд в последнюю минуту».

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Большинство складных велосипедов поставляются с рамами универсального размера + большая возможность регулировки по мере их разворачивания. Проверьте наличие быстроразъемных рычагов или простых регулировок — чтобы на байке было удобно сидеть и он быстро настраивался. Модель с большими «опциональными возможностями» может даже подойти для более чем одного члена вашей семьи.

Адекватный складной велосипед — который собирается легко и быстро Источник: pinterest.com

Электрические опции

Большинство электрических складных велосипедов оснащаются 250-ваттным двигателем и достаточным крутящим моментом для безопасного, но быстрого ускорения. Чем выше крутящий момент, тем быстрее будет ускорение и тем сильнее будет ощущаться велосипед.

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Большинство складных электробайков относятся к классу 1, что означает: они развивают скорость до 32 км / ч и приемлемы для езды по городским велосипедным дорожкам. И да, еще один нюанс. Понимайте, что электрический складной велосипед за счет мотора, аккумулятора и дополнительных компонентов значительно тяжелее обычного «складника», и поэтому покорять 5-й этаж с нерабочим лифтом будет в разы сложнее.

Покупая электрический складной велосипед, понимайте: он тяжелее Источник: pinterest.com