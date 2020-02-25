Мужские велосипеды сезона 2020: 17 стильных моделей по версии Bicycling

Для кого-то байк — спорт, для кого-то — фитнес. Есть и те, для кого это стиль да образ жизни. Именно для последних мы и собрали лучшие мужские велосипеды сезона 2020.

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До конца межсезонья / начала сезона 2020 остаются считанные дни. А значит, пора готовиться. Спортсмены пусть правильно тренируются и дальше практикуют тренировки HIIT, девушки уже выбирают свои стильные велосипеды сезона 2020. А все остальные мы будем присматриваться к мужским стильным байкам для комьютинга.

В списке имеются и электробайки.

Spot Acme

Качественная сборка

Удобный

Дорогой — $1 999

Spot Acme — $1 999 Источник: bicycling.com

Raleigh Redux 1

Доступный — $650

Отлично отрабатывает любые неровности

Не оснащен крыльями

Raleigh Redux 1 — $650 Источник: bicycling.com

Jamis Allegro Sport

Алюминиевая рама

Дисковые тормоза, качество которых оставляет желать лучшего

Цена — $529

Jamis Allegro Sport — $529 Источник: bicycling.com

Brooklyn Lorimer

Широкий диапазон передач — для езды в условиях различных ландшафтов

Трансмиссия — Shimano Acera начального уровня

начального уровня Цена — $519

Brooklyn Lorimer — $519 Источник: bicycling.com

Benno Ballooner Ladies’ 8i

Универсальная рама

Он красивенький яркий дизайн

яркий дизайн Дисковые тормоза + 8 скоростей

Цена — $1 100

Benno Ballooner Ladies’ 8i — $1 100 Источник: bicycling.com

Marin Presidio 1

«Идеальный» набор комплектующий за эти деньги

Широкий диапазон размеров рам

Не самый удачный расчет (на холмы на нем карабкаться будет тяжко)

Цена — $679

Marin Presidio 1 — $679 Источник: bicycling.com

Cannondale Treadwell

Что-то среднее между гибридом и круизером

Тяжелый

Цена — $950

Cannondale Treadwell — $950 Источник: bicycling.com

Raleigh Lorry

Одна звезда спереди: упрощает переключение и в целом обслуживание

Багажник + подножка

Цена — $500

Raleigh Lorry — $500 Источник: bicycling.com

Электробайк Priority 600

Ременной привод = низкие эксплуатационные расходы

Алюминиевые щитки

Всепогодный велосипед

Супер-дорогой — $2 299

Priority 600 — $2 299 Источник: bicycling.com

Civia Lowry Step-Thru

Классический лук

Доступен в шести цветах

Недорогой — $479

Civia Lowry Step-Thru — $479 Источник: bicycling.com

Haro Beasley 27.5

Цепкие широкие колеса

Цена — $619

Haro Beasley 27.5 — $619 Источник: bicycling.com

Электробайк Seven Greenway SL

Титановая рама

Щитки

«Чокнутая» цена — $6 000

Seven Greenway SL — $6 000 Источник: bicycling.com

Электробайк Tern GSD S10

Возможность взять на борт два аккумулятора

Багажник

В комплекте — множество аксессуаров

Колеса — 20 дюймов

Цена — $3 999

Tern GSD S10 — $3 999 Источник: bicycling.com

Электробайк Aventon Pace 350

Имеет ручку газа

Пять режимов езды

Механические дисковые тормоза

Цена — $999

Aventon Pace 350 — $999 Источник: bicycling.com

Электробайк Benno eJoy 9D

Универсальная рама

Движок Bosch Active Line

Интегрированный замок

Цена — $3 199

Benno eJoy 9D — $3 199 Источник: bicycling.com

Электробайк Blix Vika+

В комплекте — щитки и подножка

Три режима работы двигателя + дроссель

Полная зарядка за 2-3 часа

Цена — $1 599

Blix Vika+ — $1 599 Источник: bicycling.com

Электробайк Brompton Electric

Две модели — 2- и 6-скоростные

Максимальная скорость — 25 км/ч

Цена — $3 499

Brompton Electric — $3 499 Источник: bicycling.com

Не знаете, как правильно выбирать велосипед для города — читайте эту статью, и присмотритесь к прошлогодним топ-байкам для комьютинга, если из выше показанного не понравилось ничего.