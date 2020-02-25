Мужские велосипеды сезона 2020: 17 стильных моделей по версии Bicycling

Для кого-то байк — спорт, для кого-то — фитнес. Есть и те, для кого это стиль да образ жизни. Именно для последних мы и собрали лучшие мужские велосипеды сезона 2020.
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До конца межсезонья / начала сезона 2020 остаются считанные дни. А значит, пора готовиться. Спортсмены пусть правильно тренируются и дальше практикуют тренировки HIIT, девушки уже выбирают свои стильные велосипеды сезона 2020. А
все остальные мы будем присматриваться к мужским стильным байкам для комьютинга.
- В списке имеются и электробайки.
Spot Acme
- Качественная сборка
- Удобный
- Дорогой — $1 999
Spot Acme — $1 999 Источник: bicycling.com
Spot Acme — $1 999
Источник: bicycling.com
Raleigh Redux 1
- Доступный — $650
- Отлично отрабатывает любые неровности
- Не оснащен крыльями
Raleigh Redux 1 — $650 Источник: bicycling.com
Raleigh Redux 1 — $650
Источник: bicycling.com
Jamis Allegro Sport
- Алюминиевая рама
- Дисковые тормоза, качество которых оставляет желать лучшего
- Цена — $529
Jamis Allegro Sport — $529 Источник: bicycling.com
Jamis Allegro Sport — $529
Источник: bicycling.com
Brooklyn Lorimer
- Широкий диапазон передач — для езды в условиях различных ландшафтов
- Трансмиссия — Shimano Acera начального уровня
- Цена — $519
Brooklyn Lorimer — $519 Источник: bicycling.com
Brooklyn Lorimer — $519
Источник: bicycling.com
Benno Ballooner Ladies’ 8i
- Универсальная рама
Он красивенькийяркий дизайн
- Дисковые тормоза + 8 скоростей
- Цена — $1 100
Benno Ballooner Ladies’ 8i — $1 100 Источник: bicycling.com
Benno Ballooner Ladies’ 8i — $1 100
Источник: bicycling.com
Marin Presidio 1
- «Идеальный» набор комплектующий за эти деньги
- Широкий диапазон размеров рам
- Не самый удачный расчет (на холмы на нем карабкаться будет тяжко)
- Цена — $679
Marin Presidio 1 — $679 Источник: bicycling.com
Marin Presidio 1 — $679
Источник: bicycling.com
Cannondale Treadwell
- Что-то среднее между гибридом и круизером
- Тяжелый
- Цена — $950
Cannondale Treadwell — $950 Источник: bicycling.com
Cannondale Treadwell — $950
Источник: bicycling.com
Raleigh Lorry
- Одна звезда спереди: упрощает переключение и в целом обслуживание
- Багажник + подножка
- Цена — $500
Raleigh Lorry — $500 Источник: bicycling.com
Raleigh Lorry — $500
Источник: bicycling.com
Электробайк Priority 600
- Ременной привод = низкие эксплуатационные расходы
- Алюминиевые щитки
- Всепогодный велосипед
- Супер-дорогой — $2 299
Priority 600 — $2 299 Источник: bicycling.com
Priority 600 — $2 299
Источник: bicycling.com
Civia Lowry Step-Thru
- Классический лук
- Доступен в шести цветах
- Недорогой — $479
Civia Lowry Step-Thru — $479 Источник: bicycling.com
Civia Lowry Step-Thru — $479
Источник: bicycling.com
Haro Beasley 27.5
- Цепкие широкие колеса
- Цена — $619
Haro Beasley 27.5 — $619 Источник: bicycling.com
Haro Beasley 27.5 — $619
Источник: bicycling.com
Электробайк Seven Greenway SL
- Титановая рама
- Щитки
- «Чокнутая» цена — $6 000
Seven Greenway SL — $6 000 Источник: bicycling.com
Seven Greenway SL — $6 000
Источник: bicycling.com
Электробайк Tern GSD S10
- Возможность взять на борт два аккумулятора
- Багажник
- В комплекте — множество аксессуаров
- Колеса — 20 дюймов
- Цена — $3 999
Tern GSD S10 — $3 999 Источник: bicycling.com
Tern GSD S10 — $3 999
Источник: bicycling.com
Электробайк Aventon Pace 350
- Имеет ручку газа
- Пять режимов езды
- Механические дисковые тормоза
- Цена — $999
Aventon Pace 350 — $999 Источник: bicycling.com
Aventon Pace 350 — $999
Источник: bicycling.com
Электробайк Benno eJoy 9D
- Универсальная рама
- Движок Bosch Active Line
- Интегрированный замок
- Цена — $3 199
Benno eJoy 9D — $3 199 Источник: bicycling.com
Benno eJoy 9D — $3 199
Источник: bicycling.com
Электробайк Blix Vika+
- В комплекте — щитки и подножка
- Три режима работы двигателя + дроссель
- Полная зарядка за 2-3 часа
- Цена — $1 599
Blix Vika+ — $1 599 Источник: bicycling.com
Blix Vika+ — $1 599
Источник: bicycling.com
Электробайк Brompton Electric
- Две модели — 2- и 6-скоростные
- Максимальная скорость — 25 км/ч
- Цена — $3 499
Brompton Electric — $3 499 Источник: bicycling.com
Brompton Electric — $3 499
Источник: bicycling.com
Не знаете, как правильно выбирать велосипед для города — читайте эту статью, и присмотритесь к прошлогодним топ-байкам для комьютинга, если из выше показанного не понравилось ничего.
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