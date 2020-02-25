Выбор велосипеда

Мужские велосипеды сезона 2020: 17 стильных моделей по версии Bicycling

Для кого-то байк — спорт, для кого-то — фитнес. Есть и те, для кого это стиль да образ жизни. Именно для последних мы и собрали лучшие мужские велосипеды сезона 2020.

До конца межсезонья / начала сезона 2020 остаются считанные дни. А значит, пора готовиться. Спортсмены пусть правильно тренируются и дальше практикуют тренировки HIIT, девушки уже выбирают свои стильные велосипеды сезона 2020. А все остальные мы будем присматриваться к мужским стильным байкам для комьютинга.

  • В списке имеются и электробайки.

Spot Acme

  • Качественная сборка
  • Удобный
  • Дорогой $1 999

Spot Acme — $1 999

Spot Acme — $1 999

Источник: bicycling.com

Raleigh Redux 1

  • Доступный — $650
  • Отлично отрабатывает любые неровности
  • Не оснащен крыльями

Raleigh Redux 1 — $650

Raleigh Redux 1 — $650

Источник: bicycling.com

Jamis Allegro Sport

  • Алюминиевая рама
  • Дисковые тормоза, качество которых оставляет желать лучшего
  • Цена $529

Jamis Allegro Sport — $529

Jamis Allegro Sport — $529

Источник: bicycling.com

Brooklyn Lorimer

  • Широкий диапазон передач — для езды в условиях различных ландшафтов
  • Трансмиссия — Shimano Acera начального уровня
  • Цена — $519

Brooklyn Lorimer — $519

Brooklyn Lorimer — $519

Источник: bicycling.com

Benno Ballooner Ladies’ 8i

  • Универсальная рама
  • Он красивенький яркий дизайн
  • Дисковые тормоза + 8 скоростей
  • Цена $1 100

Benno Ballooner Ladies’ 8i — $1 100

Benno Ballooner Ladies’ 8i — $1 100

Источник: bicycling.com

Marin Presidio 1

  • «Идеальный» набор комплектующий за эти деньги
  • Широкий диапазон размеров рам
  • Не самый удачный расчет (на холмы на нем карабкаться будет тяжко)
  • Цена $679

Marin Presidio 1 — $679

Marin Presidio 1 — $679

Источник: bicycling.com

Cannondale Treadwell

  • Что-то среднее между гибридом и круизером
  • Тяжелый
  • Цена $950

Cannondale Treadwell — $950

Cannondale Treadwell — $950

Источник: bicycling.com

Raleigh Lorry

  • Одна звезда спереди: упрощает переключение и в целом обслуживание
  • Багажник + подножка
  • Цена $500

Raleigh Lorry — $500

Raleigh Lorry — $500

Источник: bicycling.com

Электробайк Priority 600

  • Ременной привод = низкие эксплуатационные расходы
  • Алюминиевые щитки
  • Всепогодный велосипед
  • Супер-дорогой $2 299

Priority 600 — $2 299

Priority 600 — $2 299

Источник: bicycling.com

Civia Lowry Step-Thru

  • Классический лук
  • Доступен в шести цветах
  • Недорогой $479

Civia Lowry Step-Thru — $479

Civia Lowry Step-Thru — $479

Источник: bicycling.com

Haro Beasley 27.5

  • Цепкие широкие колеса
  • Цена $619

Haro Beasley 27.5 — $619

Haro Beasley 27.5 — $619

Источник: bicycling.com

Электробайк Seven Greenway SL

  • Титановая рама
  • Щитки
  • «Чокнутая» цена $6 000

Seven Greenway SL — $6 000

Seven Greenway SL — $6 000

Источник: bicycling.com

Электробайк Tern GSD S10

  • Возможность взять на борт два аккумулятора
  • Багажник
  • В комплекте — множество аксессуаров
  • Колеса — 20 дюймов
  • Цена — $3 999

Tern GSD S10 — $3 999

Tern GSD S10 — $3 999

Источник: bicycling.com

Электробайк Aventon Pace 350

  • Имеет ручку газа
  • Пять режимов езды
  • Механические дисковые тормоза
  • Цена $999

Aventon Pace 350 — $999

Aventon Pace 350 — $999

Источник: bicycling.com

Электробайк Benno eJoy 9D

  • Универсальная рама
  • Движок Bosch Active Line
  • Интегрированный замок
  • Цена — $3 199

Benno eJoy 9D — $3 199

Benno eJoy 9D — $3 199

Источник: bicycling.com

Электробайк Blix Vika+

  • В комплекте — щитки и подножка
  • Три режима работы двигателя + дроссель
  • Полная зарядка за 2-3 часа
  • Цена — $1 599

Blix Vika+ — $1 599

Blix Vika+ — $1 599

Источник: bicycling.com

Электробайк Brompton Electric

  • Две модели — 2- и 6-скоростные
  • Максимальная скорость — 25 км/ч
  • Цена — $3 499

Brompton Electric — $3 499

Brompton Electric — $3 499

Источник: bicycling.com

Не знаете, как правильно выбирать велосипед для города — читайте эту статью, и присмотритесь к прошлогодним топ-байкам для комьютинга, если из выше показанного не понравилось ничего.

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