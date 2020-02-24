Выбор велосипеда

Женские велосипеды сезона 2020: 25 лучших моделей

Новый вело-сезон 2020 начнется с минуты на минуту (а для некоторых и вовсе не заканчивался). А к новому сезону — новый велосипед. Какие женские велосипеды вошли в тренд 2020?

Велосипед — уже давно не велоспорт, а в некоторых случаях это и вовсе целый стиль. Чего только стоят Rayvolt X One или No. 22 Reactor. Но сегодня поговорим не о мощных электробайках или кастомных экспонатах от автопроизводителей, а об велосипедах для прекрасной половины населения планеты.

А если точнее — сегодня смотрим на женские велосипеды сезона 2020, которые отлично дополнят образ стильной мадемуазель.

Stark Vesta – для суперкомфортных поездок по городу и паркам

Stark Vesta – для суперкомфортных поездок по городу и паркам

Источник: pinterest.com

Alpina Frascona Green

Alpina Frascona Green

Источник: pinterest.com

Stark Antares Disc – для активного катания

Stark Antares Disc – для активного катания

Источник: pinterest.com

Creme Cycles Molly Pictachio

Creme Cycles Molly Pictachio

Источник: pinterest.com

Stark Ibiza – для туризма или как средство передвижения

Stark Ibiza – для туризма или как средство передвижения

Источник: pinterest.com

Pashley Brittania

Pashley Brittania

Источник: pinterest.com

Stark Plasma – стиль + комфорт + практичность

Stark Plasma – стиль + комфорт + практичность

Источник: pinterest.com

MBM Bikes Riviera Olanda Donna

MBM Bikes Riviera Olanda Donna

Источник: pinterest.com

Stark Indy Lady Single – для дачи

Stark Indy Lady Single – для дачи

Источник: pinterest.com

Charge bikes

Charge bikes

Источник: pinterest.com

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Для женщин, жаждущих выделяться из толпы не только боевой раскраской макияжем, но и велосипедом, есть специальные предложения —от компаний Mango Bikes или Mission Bicycle Company. Бренды с радостью покрасят рамы в желаемые цвета, подберут педали / грипсы / седла в соответствующем тоне. А зафиксированы случаи, когда бренды по желанию даже перекрашивали цепь. Держалось явно недолго, зато «на старте» было красиво.

Schwinn Hollywood

Schwinn Hollywood

Источник: pinterest.com

Pure City Abbey

Pure City Abbey

Источник: pinterest.com

Mango Curve Cream Side

Mango Curve Cream Side

Источник: pinterest.com

Create Bikes

Create Bikes

Источник: pinterest.com

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Еще один тренд грядущего сезона 2020 — женские велосипеды с различными аксессуарами в виде сумочек, корзин, фар. На фоне с ними не менее актуальны велосипеды-фикс, и даже байки со странными необычными рамами. Какой из них выбираете вы?

Strida Bike

Strida Bike

Источник: pinterest.com

Schwinn Tandem

Schwinn Tandem

Источник: pinterest.com

MBA Bikes

MBA Bikes

Источник: pinterest.com

Martone Bikes Grand

Martone Bikes Grand

Источник: pinterest.com

Linus Bike Mixte

Linus Bike Mixte

Источник: pinterest.com

Incognito Bikes Latakia

Incognito Bikes Latakia

Источник: pinterest.com

Hermes

Hermes

Источник: pinterest.com

Foffa Bikes

Foffa Bikes

Источник: pinterest.com

Flying Pigeon

Flying Pigeon

Источник: pinterest.com

Donky Bikes

Donky Bikes

Источник: pinterest.com

Bough Bikes USA

Bough Bikes USA

Источник: pinterest.com

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