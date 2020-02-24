Женские велосипеды сезона 2020: 25 лучших моделей

Новый вело-сезон 2020 начнется с минуты на минуту (а для некоторых и вовсе не заканчивался). А к новому сезону — новый велосипед. Какие женские велосипеды вошли в тренд 2020?
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Велосипед — уже давно не велоспорт, а в некоторых случаях это и вовсе целый стиль. Чего только стоят Rayvolt X One или No. 22 Reactor. Но сегодня поговорим не о мощных электробайках или кастомных экспонатах от автопроизводителей, а об велосипедах для прекрасной половины населения планеты.
А если точнее — сегодня смотрим на женские велосипеды сезона 2020, которые отлично дополнят образ стильной мадемуазель.
Stark Vesta – для суперкомфортных поездок по городу и паркам Источник: pinterest.com
Stark Vesta – для суперкомфортных поездок по городу и паркам
Источник: pinterest.com
Alpina Frascona Green Источник: pinterest.com
Alpina Frascona Green
Источник: pinterest.com
Stark Antares Disc – для активного катания Источник: pinterest.com
Stark Antares Disc – для активного катания
Источник: pinterest.com
Creme Cycles Molly Pictachio Источник: pinterest.com
Creme Cycles Molly Pictachio
Источник: pinterest.com
Stark Ibiza – для туризма или как средство передвижения Источник: pinterest.com
Stark Ibiza – для туризма или как средство передвижения
Источник: pinterest.com
Pashley Brittania Источник: pinterest.com
Pashley Brittania
Источник: pinterest.com
Stark Plasma – стиль + комфорт + практичность Источник: pinterest.com
Stark Plasma – стиль + комфорт + практичность
Источник: pinterest.com
MBM Bikes Riviera Olanda Donna Источник: pinterest.com
MBM Bikes Riviera Olanda Donna
Источник: pinterest.com
Stark Indy Lady Single – для дачи Источник: pinterest.com
Stark Indy Lady Single – для дачи
Источник: pinterest.com
Charge bikes Источник: pinterest.com
Charge bikes
Источник: pinterest.com
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Для женщин, жаждущих выделяться из толпы не только
боевой раскраской макияжем, но и велосипедом, есть специальные предложения —от компаний Mango Bikes или Mission Bicycle Company. Бренды с радостью покрасят рамы в желаемые цвета, подберут педали / грипсы / седла в соответствующем тоне. А зафиксированы случаи, когда бренды по желанию даже перекрашивали цепь. Держалось явно недолго, зато «на старте» было красиво.
Schwinn Hollywood Источник: pinterest.com
Schwinn Hollywood
Источник: pinterest.com
Pure City Abbey Источник: pinterest.com
Pure City Abbey
Источник: pinterest.com
Mango Curve Cream Side Источник: pinterest.com
Mango Curve Cream Side
Источник: pinterest.com
Create Bikes Источник: pinterest.com
Create Bikes
Источник: pinterest.com
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Еще один тренд грядущего сезона 2020 — женские велосипеды с различными аксессуарами в виде сумочек, корзин, фар. На фоне с ними не менее актуальны велосипеды-фикс, и даже байки со
странными необычными рамами. Какой из них выбираете вы?
Strida Bike Источник: pinterest.com
Strida Bike
Источник: pinterest.com
Schwinn Tandem Источник: pinterest.com
Schwinn Tandem
Источник: pinterest.com
MBA Bikes Источник: pinterest.com
MBA Bikes
Источник: pinterest.com
Martone Bikes Grand Источник: pinterest.com
Martone Bikes Grand
Источник: pinterest.com
Linus Bike Mixte Источник: pinterest.com
Linus Bike Mixte
Источник: pinterest.com
Incognito Bikes Latakia Источник: pinterest.com
Incognito Bikes Latakia
Источник: pinterest.com
Hermes Источник: pinterest.com
Hermes
Источник: pinterest.com
Foffa Bikes Источник: pinterest.com
Foffa Bikes
Источник: pinterest.com
Flying Pigeon Источник: pinterest.com
Flying Pigeon
Источник: pinterest.com
Donky Bikes Источник: pinterest.com
Donky Bikes
Источник: pinterest.com
Bough Bikes USA Источник: pinterest.com
Bough Bikes USA
Источник: pinterest.com
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