Женские велосипеды сезона 2020: 25 лучших моделей

Новый вело-сезон 2020 начнется с минуты на минуту (а для некоторых и вовсе не заканчивался). А к новому сезону — новый велосипед. Какие женские велосипеды вошли в тренд 2020?

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Велосипед — уже давно не велоспорт, а в некоторых случаях это и вовсе целый стиль. Чего только стоят Rayvolt X One или No. 22 Reactor. Но сегодня поговорим не о мощных электробайках или кастомных экспонатах от автопроизводителей, а об велосипедах для прекрасной половины населения планеты.

А если точнее — сегодня смотрим на женские велосипеды сезона 2020, которые отлично дополнят образ стильной мадемуазель.

Stark Vesta – для суперкомфортных поездок по городу и паркам Источник: pinterest.com

Alpina Frascona Green Источник: pinterest.com

Stark Antares Disc – для активного катания Источник: pinterest.com

Creme Cycles Molly Pictachio Источник: pinterest.com

Stark Ibiza – для туризма или как средство передвижения Источник: pinterest.com

Pashley Brittania Источник: pinterest.com

Stark Plasma – стиль + комфорт + практичность Источник: pinterest.com

MBM Bikes Riviera Olanda Donna Источник: pinterest.com

Stark Indy Lady Single – для дачи Источник: pinterest.com

Charge bikes Источник: pinterest.com

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Для женщин, жаждущих выделяться из толпы не только боевой раскраской макияжем, но и велосипедом, есть специальные предложения —от компаний Mango Bikes или Mission Bicycle Company. Бренды с радостью покрасят рамы в желаемые цвета, подберут педали / грипсы / седла в соответствующем тоне. А зафиксированы случаи, когда бренды по желанию даже перекрашивали цепь. Держалось явно недолго, зато «на старте» было красиво.

Schwinn Hollywood Источник: pinterest.com

Pure City Abbey Источник: pinterest.com

Mango Curve Cream Side Источник: pinterest.com

Create Bikes Источник: pinterest.com

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Еще один тренд грядущего сезона 2020 — женские велосипеды с различными аксессуарами в виде сумочек, корзин, фар. На фоне с ними не менее актуальны велосипеды-фикс, и даже байки со странными необычными рамами. Какой из них выбираете вы?

Strida Bike Источник: pinterest.com

Schwinn Tandem Источник: pinterest.com

MBA Bikes Источник: pinterest.com

Martone Bikes Grand Источник: pinterest.com

Linus Bike Mixte Источник: pinterest.com

Incognito Bikes Latakia Источник: pinterest.com

Hermes Источник: pinterest.com

Foffa Bikes Источник: pinterest.com

Flying Pigeon Источник: pinterest.com

Donky Bikes Источник: pinterest.com

Bough Bikes USA Источник: pinterest.com