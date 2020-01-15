Купить велосипед б/у и не облажаться: 7 советов

Есть райдеры, меняющие байк чаще, чем велосипедную форму. В чем секрет? В том, что они знают, как купить велосипед б/у и не облажаться. Сегодня этому научим и вас.

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Вторичный рынок перегружен. Поэтому купить велосипед б/у сегодня не проблема. Это прекрасная возможность стать счастливым обладателем подержанного байка в хорошем состоянии за приемлемую цену. Но возникает ряд вопросов: где его искать, как определить состояние, как избежать покупки хлама… Ответы на эти и другие вопросы читайте на страницах Bike&Me.

1. Что искать

Первый и самый важный шаг: определите, какой именно байк вам нужен и каков бюджет. Указав эти данные в фильтре поиска, мгновенно избавитесь от ненужного / того, что не по карману.

Если разложить по полочкам, то все должно происходить следующим образом:

определить бюджет и не выходить за его пределы, ибо легко увлечься поиском и превысить лимит, а потом искать деньги в долг и прочие « швидкогроші »;

»; определите стиль, который вас интересует: шоссе, mtb, ситибайки (подробнее про виды велосипедов тут ). А также определите размер шин, материал седла, групсет и прочее;

). А также определите размер шин, материал седла, групсет и прочее; выбирайте модель «посвежее»: разнообразные современные технологии будут полезны в разрезе дальнейшей перепродажи. Но понимайте: это будет дороже, в тот момент как «роверы» постарше стоят, соответственно, значительно дешевле.

Определите бюджет и вид велосипеда. Затем ищите его на платформах Источник: pinterest.com

2. Где искать

Мест для поиска и покупки велосипеда миллион: начиная от OLX, и заканчивая банальным физическим магазином. А теперь по порядку:

сайты, созданные для продажи велосипедов, имеют самый большой выбор, но иногда в них сложно разобраться;

eBay или OLX — самый популярный вариант для поиска, но учтите: можете «попасть» на мошенника;

или — самый популярный вариант для поиска, но учтите: можете «попасть» на мошенника; сообщества в Facebook (например, Facebook Marketplace ). Данная платформа — отличный инструмент для того, чтобы не только купить велосипед б/у, но и продать свою старую « Украину »;

(например, ). Данная платформа — отличный инструмент для того, чтобы не только купить велосипед б/у, но и продать свою старую « »; многие велосипедные магазины часто распродают старые модели байков. Поэтому спросите в ближайшем вело-сторе, есть ли у них предложения с акцией.

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Знайте: у многих магазинов есть большая база возвращенных велосипедов, которые можно вторично купить за меньшие средства. Если решитесь покупать такой байк, расспросите про историю эксплуатации этого велосипеда.

Ищите велосипед б/у на интернет-платформах — это проще и быстрее Источник: pinterest.com

3. Определите лучшие предложения

Научившись определять истинное предложение от мошеннического, сэкономите много времени и минимизируете возможные ошибки при покупке. Вот, как это сделать:

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история продавца : если на платформе он — новичок, нет много фотографий на сайте, а также не отвечает в социальных сетях (или там вовсе не существует), то таких предложений лучше избегать;

: если на платформе он — новичок, нет много фотографий на сайте, а также не отвечает в социальных сетях (или там вовсе не существует), то таких предложений лучше избегать; всегда проверяйте в рекламном предложении указанный номер телефона . Если он есть, пришлите продавцу сообщение или позвоните и задайте как можно больше вопросов о велосипеде, его состоянии. Если продавец не сможет ответить спокойно, будет теряться, говорить что-то невнятное, то, вероятно, это афера;

. Если он есть, пришлите продавцу сообщение или позвоните и задайте как можно больше вопросов о велосипеде, его состоянии. Если продавец не сможет ответить спокойно, будет теряться, говорить что-то невнятное, то, вероятно, это афера; если номер телефона не указан, то спишитесь с продавцом в мессенджере, направив ему список заготовленных вопросов о состоянии и истории езды на байке;

плохое фото велосипеда и / или отсутствующее описание не всегда означают, что это афера. Иногда люди просто не имеют возможности сделать качественное фото или написать полноценно. Это означает, что они не очень заинтересованы в велосипеде и стремятся его побыстрее «скинуть». Чуете такое — пытайтесь «сбить» цену. Напишите продавцу, попросив несколько лучших фотографий + пришлите заготовленные вопросы;

если какой-то из компонентов байка поврежден, не спешите на нем ставить крест. Если это не рама / колеса, то можно поторговаться и взять дешевле, а поломку устранить, купив детали на таком же вторичном рынке. Но обязательно проверьте среднюю цену за замену и взвесьте, за какую сумму стоит торговаться;

если хотите купить велосипед из другого города, торгуйтесь, чтобы доставка была за счет отправителя.

Требуйте от продавца четкие фото и детальную информацию по велосипеду Источник: pinterest.com

4. Покупка велосипеда б/у

Когда нашли нужный байк и задали все важные вопросы, пора переходить непосредственно к покупке. Как это делать:

попробуйте немного снизить цену. Иногда продавцы умышленно указывают завышенный ценник, чтобы потом поторговаться;

всегда старайтесь лично встретиться с продавцом. Так получите возможность проверить, подходит ли вам велосипед и соответствует ли он предложению в интернете;

даже если не желаете встречаться лично, спросите, возможно ли это. Если нет, то, вероятно, здесь что-то не так.

Хотите купить хороший велосипед — спрашивайте о нем как можно больше Источник: Red Bull

5. Проверьте байк

Пора перейти к следующему шагу — проверить велосипед на повреждения. Будьте предельно внимательны и не скромны в процессе проверки!

Шины или тормозные колодки изношены до металла — это признак того, что имеете дело с очень потрепанным велосипедом;

переверните байк, чтобы увидеть все сварные швы, осмотрите его на наличие вмятин (особенно у нижнего кронштейна);

проверьте подвеску на наличие видимых повреждений. Спросите, когда в последний раз обслуживался велосипед и с чем это связано;

убедитесь в отсутствии проблем с тормозами: они должны хорошо срабатывать и не сжиматься. Если сжимаются, то это признак того, что колодки уже можно выбрасывать, а за велосипедом не так хорошо ухаживали;

проверьте натяжение спиц: если оно покажется несбалансированным, то, может быть, продавец стремился прикрыть колеса, живущие на последнем дыхании.

И даже если не можете встретиться лично, попросите выслать фото всех вышеперечисленных моментов.

Перед покупкой обязательно прокатитесь на велосипеде Источник: Red Bull

6. Покупка

Оплата должна пройти быстро и просто. Но есть и моменты, на которые стоит обратить внимание.

Избегайте любых незащищенных банковских переводов, если у вас на руках нет велосипеда;

если встречаетесь с продавцом лично и довольны товаром, можете рассчитаться прямо на месте;

если не можете встретиться лично, но уже провели оплату, а байк так и не едет… Что делать? Во избежание такого проводите оплату через защищенные банковские переводы. Так сможете подать жалобу на продавца, предоставив все данные платформе, через которую платили. Это может занять некоторое время, но так есть шансы, что получите деньги обратно.

Платите за то, что купили, а не наперед Источник: pinterest.com

7. Катайтесь

Когда все закончилось, катайтесь, сколько захочется. Но прежде почитайте наши статьи про правила езды в группе и о том, как правильно кататься на велосипеде по городу.

Купили велосипед — катайтесь и будьте счастливы Источник: pinterest.com