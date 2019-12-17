Сталь, карбон, алюминий или титан: какой шоссейный велосипед выбрать

Порой непросто подобрать новый велосипед. Можно ориентироваться на цены, технические характеристики, бренд, да мало ли... А какую роль играет материал рамы?

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В статье рассматривается, в чем главные различия четырех самых ходовых материалов — стали, алюминия, титана и углепластика (карбон).

Очень часто выбор материала не менее важен, чем перечень оборудования и ценник. Каждому материалу — своя задача. На раму приходится немалая часть общей стоимости, поэтому стоит подумать, какую предпочесть. Этим и займемся.

Алюминий

Если точнее, то не алюминий, а алюминиевые сплавы — самый распространенный материал, он используется в основном для недорогих шоссейных велосипедов. Из алюминия получаются легкие и жесткие рамы. Очень долго к недостаткам алюминия относили неудобную езду: алюминиевая рама хорошо передает тряску велосипедисту. Но сейчас появляются алюминиевые рамы, которые за счет конструкции позволяют байку катить довольно плавно.

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Большинство крупных брендов применяют алюминиевые рамы в велосипедах начального уровня. Но выпускаются и алюминиевые варианты премиум-класса. Например, сверхлегкий Kinesis Aethein (на фото ниже) или новый Specialized Allez.

Сверхлегкий Kinesis Aethein с алюминиевой рамой Источник: cyclingtips.com

Сейчас алюминием вновь активно интересуются. Некоторые компании делают из него впечатляюще легкие рамы, в которых высокая производительность сочетается с относительно доступной ценой — Cannondale CAAD13 тому пример.

Алюминий сложно превзойти по параметру цена / качество. Материал подойдет, если бюджет ограничен или нужна легкая и жесткая рама для гонок, или требуются наилучшие технические характеристики за небольшие деньги.

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Кстати, еще один шустрый велосипед на алюминиевой раме — Canyon Speedmax WHR. Но он непростой: на этом аппарате велогонщик Алекс Даусетт поставил рекорд в часовой гонке на треке: проехал 52,461 км. Смотрите и мотайте на ус, «карбонофилы».

Сталь

Когда-то сталь была единственным материалом, и тогда глаза не разбегались при выборе. Сталь очень упругая, она прекрасно гасит вибрацию, поэтому ездить на стальном велосипеде довольно приятно, недаром «дальнобойщики» (велотуристы и аудакс-байкеры) их ценят.

В последнее время стальные велосипеды применяются даже для гонок, что доказал Madison-Genesis пару лет назад с Volare 953. Крупные производители не выпускают сейчас стальных велосипедов, зато, благодаря легкости обработки, сталь предпочитают для изготовления рам на заказ.

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Производители качественных стальных труб (итальянская Columbus и британская Reynolds) к счастью, не только не отказались от стали, но и вкладывали средства в разработку новых наборов труб. Их новейшие решения из нержавейки теперь легче и жестче, чем когда бы то ни было, и могут быть альтернативой углеволокну и алюминию.

Сталь подходит, когда нужна сделанная на заказ рама или плавность хода — главное требование, а вес велосипеда особой роли не играет.

Стальной Genesis Volare 953 Источник: pinterest.com

Титан

Титан замечательно подходит для езды, сочетая легкость алюминия и прочность стали, а также ее способность гасить вибрацию. Титан к тому же устойчив к коррозии, его можно не красить, а просто отполировать, так что титановая рама будет служить долго и верно, компенсируя этим высокую цену.

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Титановыми бывают и гоночные велосипеды, но чаще материал используется для спортивных аудакс-байков и универсальных велосипедов, которые подходят для комфортной езды на длинные дистанции, с багажом или без него. Один из таких велосипедов, Sabbath September, на фото ниже.

Титановый Sabbath September Disc Источник: cyclingtips.com

В большинстве титановых рам используется 3AL-2.5V (титан, 3% легированного алюминия и 2,5% ванадия), а 6Al-4V — более твердый сорт титана, используется в дорогих рамах. Поскольку делать из 6Al-4V бесшовные трубы проблемно и дорого, его часто используют для обработанных на станках частей (дропауты и головные трубы). Титан подойдет, если нужен велосипед, который прослужит долго, легкий и с плавным ходом.

Карбон

Карбон — основной выбор в мире велогонок, он самый легкий и жесткий из четырех материалов, хотя и менее долговечный, чем остальные. И обычно самый дорогой из всех. Однако в последние годы цены на него упали. Надо учесть еще, что карбон плохо переносит любые нагрузки, если их направление не совпадает с направлением его волокон.

Карбон самый податливый из материалов, так что дизайнеры и конструкторы могут изощряться вовсю. Аэродинамические шоссейные велосипеды — прямое тому доказательство. Чего только стоит аппарат, показанный ниже:

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Карбоновая рама карбоновой раме рознь, конечно. Стоимость и тип используемого волокна, способ его изготовления сильно влияют на качество. Дизайнеры могут относительно легко создавать из карбона рамы интересной формы, с тем набором свойств, который они хотят, будь то малый вес, комфорт, жесткость... Карбон подойдет, если нужен самый легкий и жесткий шоссейник, который покажет себя во всей красе при разгоне. Один из таких (шикарно разгоняющийся), кстати, Felt AR5. Смотрите, что за машина:

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