Езда в дождь на велосипеде — дело грязное. Особенно для неподготовленных. А вот для райдеров, правильно экипирующих свое тело и байк, такая погода — не беда.

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Когда приходится ехать по лужам и грязи, правильно подготовленные велосипедисты остаются сухими и чистыми. Хотите так же — имейте в своем велосипедном арсенале такого же рода велосипедную экипировку, аксессуары и комплектующие.

Дождевик The Craft Men’s Lithe Jacket

Типичный дождевик с вентиляционными панелями по бокам — чтобы ваше тело не перегревалось. Цена — $80.

The Craft Men’s Lithe Jacket — $80 Источник: ebay.com

Велосипедные крылья SKS Raceblade Pro

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Данные велосипедные крылья «станут» даже на шоссейные велосипеды, так как их ширина — всего 32 мм + крепления с резиновыми наконечниками на вилку и здание перья рамы, благодаря чему аксессуар можно устанавливать даже на велосипеды без специальных для этого приспособлений. Вещь для мокрой погоды незаменимая. Цена — $60.

SKS Raceblade Pro — $60 Источник: ebay.com

Сумка для смартфона Topeak Smartphone Drybag

Водонепроницаемая сумка для смартфона с возможностью использования сенсорного экрана. Еще один must have, если на улице мокрая погода. Цена — $40.

Topeak Smartphone Drybag — $40 Источник: ebay.com

Кепка SealSkinz Waterproof

Ветрозащитный и водонепроницаемый «колпак» с трехкомпонентным дизайном. Имеет микропористую мембрану, размещенную между слоями полиэфира и поли / нейлоновой смесью — чтобы кожа на вашей голове не потела, а дышала и чувствовала себя комфортно. Цена — $40.

SealSkinz Waterproof — $40

Носки Showers Pass Crosspoint Waterproof Crew

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Носки имеют водонепроницаемую / воздухопроницаемую мембрану Artex, благодаря чему ваши ноги остаются сухими и вентилируемыми. А подкладка из мериносовой шерсти сохранит их в тепле и комфорте. Производитель заявляет, что данные носки остаются сухими даже во время купания в душе. Впечатляет. Вот только не ясно, как их стирать… Цена — $36.

Showers Pass Crosspoint Waterproof Crew — $36 Источник: ebay.com

Рюкзак Timbuk2’s Robin Commuter

Главное — не 20-литровый объем (спрятать там можно даже полноценный 13-дюймовый лэптоп), а нейлоновое покрытие, благодаря которому капелькам дождя до ваших вещей не добраться. Цена — $179.

Timbuk2’s Robin Commuter — $179 Источник: ebay.com