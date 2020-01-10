Как кататься на велосипеде в дождь: 8 советов новичкам

Рано или поздно каждый столкнется с этой проблемой. Чтобы кататься на велосипеде в дождь и остаться сухим, а если повезет – еще и чистым, читайте советы Bike&Me.

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1. Крылья

Чтобы езда в мокрую погоду была комфортной, а не отвратительной, вам нужно оснастить байк полноразмерными велосипедными крыльями. Чем шире и длиннее они будут, тем меньше воды на вас попадет.

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Важно знать: не на все байки можно установить велосипедные крылья. А некоторые и вовсе не желают их устанавливать. Мол, это не эстетично. Тут уже выбирать вам: чувствовать себя сухо и комфортно, или же выглядеть красиво, но ехать с мокрыми пятой точкой и ногами. А первую со временем обязательно начнет натирать, вторые начнут замерзать. Все это вызовет страшный дискомфорт.

Да и ваша красивая внешность тоже быстро испачкается фонтаном воды, постоянно окатывающим вас из-под колес байка.

Отдельное внимание обратим на групповые выезды. На таких в дождливый день вы не должны появляться без крыльев – это одно из негласных правил велосипедистов. Грязные брызги, вылетающие из-под колес, могут достать райдера, двигающего сзади на расстоянии до 10 метров. Он в восторге не будет наверняка.

2. Правильная велосипедная экипировка

Есть велосипедисты, которым что дождь, что снег – все по барабану ни по чем: они комфортно себя чувствуют в любом, даже самом мокром белье. Если вы – не такой, надевайте подходящую велосипедную экипировку. Например:

водонепроницаемый жилет или куртка с капюшоном;

термобелье из полипропилена;

шерстяные носки не помешают;

на обувь – поверх нее специальные велобахилы из неопрена;

для защиты рук – водо- и ветрозащитные перчатки.

В противном случае промокнете, промерзнете, и тут же подхватите простуду.

Помните: во время езды на велосипеде ваше тело активно потеет. Поэтому одежда должна быть сухой не только снаружи, но и внутри. Для этой задачи самые подходящие – современные материалы типа Gore-Tex.

Нет денег на такие технологии – просто следите за тем, чтобы ваша одежда хорошо вентилировалась.

Чтобы не промокала обувь, надевайте на нее специальные велобахилы из неопрена Источник: pinterest.com

3. Велосипедные очки

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О том, почему нужно ездить в велосипедных очках, мы писали тут. К этому лишь добавим, что аксессуар дополнительно защитит ваши глаза от брызг и капель дождя. Важно: вставляйте прозрачные или максимум желтые линзы. Другие будут пропускать слишком мало света. Из-за этого дорожные препятствия для вас будут трудноразличимы.

4. Дорожное покрытие

В дождь оно становится особо скользким: капли бензина, масла, мазуты – все это поднимается на поверхность и асфальт превращается в сплошную нефтяную лужу, поскользнутся и упасть на которой проще пареной репы. Несколько советов:

Видите радужное пятно – объезжайте его.

– объезжайте его. Резко не тормозите .

. Разворачиваться на перекрестках на высокой скорости тоже не рекомендуем.

на высокой скорости тоже не рекомендуем. Дорожная разметка во время дождя становится особо скользкой. А вместе с ней – опавшие листья и металлические поверхности . Объезжайте их.

во время дождя становится особо скользкой. А вместе с ней – и . Объезжайте их. Лужи. Даже в самой безобидной луже может скрываться гигантская яма (не нам вам рассказывать, что такое «украинский асфальт»). Так что и от луж держитесь как можно дальше.

На фото: одна из причин, почему лужи стоит объезжать десятой дорогой Источник: YouTube

5. Тормоза

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При мокрой погоде ваши тормоза становятся менее эффективными, хуже работают. Причина заключается в том, что при торможении колесу нужно сделать полный оборот, за этот период колодки полностью удаляют воду и песок с тормозной поверхности. И только тогда они начинают полноценно выполнять свою главную функцию.

В итоге имеете более длинный тормозной путь. Помните об этом. Особенно когда рядом автомобиль, велосипедист или пешеход. Тормозите заранее.

Еще одна деталь. За месяц «мокрых» заездов тормозные колодки могут полностью износиться, ибо вода + песок – самый простой способ их «убить».

Приходится кататься на велосипеде в дождь – будьте готовы к тому, что скоро придется тратиться на новые тормозные колодки.

6. Смазка цепи

Лучший вариант – более вязкая смазка цепи + наносите ее погуще. Лучше иметь грязную, нежели ржавую цепь. Потому что цепь первую всегда можно почистить (как это правильно делать – узнайте тут). А вот со ржавой уже почти ничего не сделать.

Ржавая цепь — страшный сон каждого велосипедиста Источник: youtube.com

7. Свет

Вас всегда должно быть видно на дороге. Сильный дождь и ослепляющий свет фар машин на «встречке» – препятствующий этому фактор. Как с этим бороться? Красивая и яркая велоформа не поможет. Лучший вариант – мощный велосипедный свет.

8. Второй байк

Не хотите превратить свой дорогой спортивный шоссейник в груду хлама? Тогда приобретите второй байк – для езды в жесткую непогоду.