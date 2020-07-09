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Sidi Sixty: глянцевые башмаки для любителей «Назад в будущее»

3 июля в 1985-м (то есть 35 лет назад) был выпущен первый эпизод «Назад в будущее». В честь юбилея итальянцы презентовали новинку — велосипедные туфли Sidi Sixty. Что за башмаки?

Sidi — итальянская компания, основанная в 1960 году ее нынешним президентом Дино Синьори (название — от инициалов Дино). Бренд специализируется на защитной одежде для занятий спортом, таких как езда на велосипеде и мотоциклах. Sidi является одним из самых известных брендов велосипедной обуви в мире.

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Недавно исполнилось 35 лет со дня выхода киноленты «Назад в будущее». В честь юбилея итальянцы решили порадовать фанатов фильма и выпустили Sidi Sixty — велосипедные туфли, вдохновленные комедией.

Sidi Sixty — дань моде 1980-х: имеют красивый глянцевый верх (материал — Microtech Pro). При этом велосипедные туфли весьма технологичны, могут похвастаться:

  • системой застежек Tecno-4 (обеспечивает сверх-точное регулирование);
  • сверх-легкой, воздухопроницаемой, прочной и отлично передающей мощность подошвой Vent Carbon (обеспечивает необходимую степень жесткости и контролируемое сгибание, особенно в области носка, снимая напряжение в подошвенных сухожилиях и способствуя правильной циркуляции крови во время усилий).

Каждый из башмаков изготовлен в Италии (никакой вам не Китай), так что цена явно будет «кусаться». Ее итальянцы пока не назвали, но зато объявили, что Sidi Sixtylimited edition. Катались бы в таких?

Sidi Sixty — дань моде 1980-х, вдохновленная фильмом «Назад в будущее»

Sidi Sixty — дань моде 1980-х, вдохновленная фильмом «Назад в будущее»

Источник: pinterest.com

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