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Это не шутка: велосипедные сандалии Shimano SD-501A

25 лет назад японцы представили Shimano SD50 — велосипедные сандалии с «максимально допустимой вентиляцией». Теперь бренд возвращается на рынок с обновой — Shimano SD-501A. Что ты, чудовище?

Shimano SD50 были сандалиями без клипс, первыми в своем жанре. Обувь мгновенно получила массовое признание на рынке США, но бренд тут же приостановил ее производство. А недавно реинкарнировал уже забытое — с презентацией Shimano SD-501A.

Велосипедные сандалии Shimano SD-501A — эволюционировавшие Shimano SD50

Велосипедные сандалии Shimano SD-501A — эволюционировавшие Shimano SD50

Источник: pinterest.com

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Вело-сандалии имеют жесткую пластину, встроенную в подошву — для максимальной передачи усилия от ноги на педаль во время педалирования (must have любой качественной велосипедной обуви). При этом сандалии устойчивы, с прорезиненной подошвой, удобны не только для езды, но и ходьбы.

Shimano SD-501A имеют жесткую подошву — для максимального КПД

Shimano SD-501A имеют жесткую подошву — для максимального КПД

Источник: pinterest.com

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Совместимость — с шипами Shimano SPD. Правда, доступны пока лишь в темно-синем цвете unisex. Зато стирать часто не придется. Размеры — 38-48, цена — $130. Катали бы в таких?

Велосипедные сандалии Shimano SD-501A. Цена — $130

Велосипедные сандалии Shimano SD-501A. Цена — $130

Источник: pinterest.com

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