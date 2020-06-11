Когда пора менять велосипедный шлем

Прошли те времена, когда носить велосипедный шлем считалось «не круто». Сегодня без него не пускают на гонки и любительские заезды, а в некоторых городах за такое могут даже оштрафовать.

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Современный велосипедный шлем — чудо техники (особенно Dynaero). Он обеспечивает прекрасный баланс между защитой, аэродинамикой, вентиляцией и весом, и каждый уважающий себя бренд велосипедных аксессуаров имеет несколько впечатляющих предложений по различным ценам.

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Часто рекомендуется, чтобы регулярно носимый шлем заменяли каждые 3-5 лет. Причина в том, что из-за солнца, жары, соленого пота и других факторов окружающей среды, прибавленных к обычной регулярной велосипедной активности, пена деградирует. Из-за этого она становится неспособной обеспечить полную защиту, на которую рассчитана в случае удара головой. И да: шлем, безусловно, следует заменить после его повреждения в результате аварии или даже сильного падения.

Меняйте велосипедный шлем после любого серьезного удара головой Источник: YouTube

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Пол Касуэлл, бренд-менеджер дистрибьютора шлемов Giro и Bell, говорит: «Обычно мы рекомендуем покупать новый «колпак» каждые три года в зависимости от использования, так как даже без каких-либо ударов происходит постоянное воздействие на EPS (пена внутри аксессуара): нажатие, стуки и прочее (когда шлем кладете, надеваете, о что-то им стучите и т.д.).

С каждым крошечным ударом и с течением времени EPS постепенно теряет свой объем и становится менее способной справляться с энергией в случае удара. Конечно, чем больше используется шлем, тем раньше и больше он портится, поэтому одно правило для всех здесь не работает. Но три года — это верное решение».

Тем не менее, некоторые эксперты утверждают: если не поврежден, то шлем отлично защищает вне зависимости от возраста.

«Меняйте велосипедный шлем каждые три года», — Пол Касуэлл Источник: pinterest.com

От редакции

Если ударились головой, но шлем остался «в кондиции», все равно меняйте. Тонкая пластиковая оболочка вокруг пены может быть довольно устойчивой к царапинам и разрывам, а вот EPS — нет. Даже малейшее воздействие может нарушить структуру внутренней пенной оболочки.

P.S.

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Основная задача шлема состоит в том, чтобы рассеивать от головы энергию при столкновениях с твердыми предметами. Эффект достигается за счет растрескивания и разрушения пены при ударе. Если пена уже выполнила свою работу, она не будет столь же эффективна, когда вы в следующий раз будете падать — и это может привести к серьезным травмам.

Если пластик на шлеме выглядит бодро, это не означает, что пена под ним «жива» Источник: pinterest.com