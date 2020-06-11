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Когда пора менять велосипедный шлем

Прошли те времена, когда носить велосипедный шлем считалось «не круто». Сегодня без него не пускают на гонки и любительские заезды, а в некоторых городах за такое могут даже оштрафовать.

Современный велосипедный шлем — чудо техники (особенно Dynaero). Он обеспечивает прекрасный баланс между защитой, аэродинамикой, вентиляцией и весом, и каждый уважающий себя бренд велосипедных аксессуаров имеет несколько впечатляющих предложений по различным ценам.

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Часто рекомендуется, чтобы регулярно носимый шлем заменяли каждые 3-5 лет. Причина в том, что из-за солнца, жары, соленого пота и других факторов окружающей среды, прибавленных к обычной регулярной велосипедной активности, пена деградирует. Из-за этого она становится неспособной обеспечить полную защиту, на которую рассчитана в случае удара головой. И да: шлем, безусловно, следует заменить после его повреждения в результате аварии или даже сильного падения.

Меняйте велосипедный шлем после любого серьезного удара головой

Меняйте велосипедный шлем после любого серьезного удара головой

Источник: YouTube

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Пол Касуэлл, бренд-менеджер дистрибьютора шлемов Giro и Bell, говорит: «Обычно мы рекомендуем покупать новый «колпак» каждые три года в зависимости от использования, так как даже без каких-либо ударов происходит постоянное воздействие на EPS (пена внутри аксессуара): нажатие, стуки и прочее (когда шлем кладете, надеваете, о что-то им стучите и т.д.).

С каждым крошечным ударом и с течением времени EPS постепенно теряет свой объем и становится менее способной справляться с энергией в случае удара. Конечно, чем больше используется шлем, тем раньше и больше он портится, поэтому одно правило для всех здесь не работает. Но три года это верное решение».

Тем не менее, некоторые эксперты утверждают: если не поврежден, то шлем отлично защищает вне зависимости от возраста.

«Меняйте велосипедный шлем каждые три года», — Пол Касуэлл

«Меняйте велосипедный шлем каждые три года», — Пол Касуэлл

Источник: pinterest.com

От редакции

Если ударились головой, но шлем остался «в кондиции», все равно меняйте. Тонкая пластиковая оболочка вокруг пены может быть довольно устойчивой к царапинам и разрывам, а вот EPS — нет. Даже малейшее воздействие может нарушить структуру внутренней пенной оболочки.

P.S.

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Основная задача шлема состоит в том, чтобы рассеивать от головы энергию при столкновениях с твердыми предметами. Эффект достигается за счет растрескивания и разрушения пены при ударе. Если пена уже выполнила свою работу, она не будет столь же эффективна, когда вы в следующий раз будете падать — и это может привести к серьезным травмам.

Если пластик на шлеме выглядит бодро, это не означает, что пена под ним «жива»

Если пластик на шлеме выглядит бодро, это не означает, что пена под ним «жива»

Источник: pinterest.com

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