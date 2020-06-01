Только не это: какой предмет гардероба убьет все преимущества дорогих велошорт

Эта вещь есть у всех. Но далеко не каждый знает, когда ее надевать не стоит.

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Швы и ткань

Одна из главных особенностей велосипедной экипировки — швы: все сделано так, чтобы во время продолжительных заездов ничего нигде не натирало. Все настолько продумано, что не натирают даже шорты с «лямками на плечи».

Велосипедная экипировка — очевидный выбор для райдеров, любящих кататься подолгу. А все потому, что во время такой езды седло может (и обязательно вызовет) дискомфорт, раздражение, натирание. Про последнее: представьте, во что превратятся ваши промежность и пятая точка, если крутить педали весь день…?

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Еще одна причина, по которой «знающие» носят велосипедную экипировку, — специальные вставки и в целом ткань. Они помогают коже и всему телу дышать. Ну и как бонус: аэродинамика. Облегающая экипировка снижает вашу «парусность», препятствует «захватыванию» лишних потоков воздуха = выше средняя скорость. А еще ничего нигде не «болтается».

Продвинутые надевают обтягивающую велоформу не просто так Источник: pinterest.com

Это не надевать

Трусы. Обычные (не велосипедные) трусы. Их швы: они обязательно натрут вам промежность + отсутствие памперса — из-за этого ткань обязательно напитает пот, станет мокрой и тоже натрет: не только промежность, но и кожу на ягодицах. Полный букет, способный превратить поездку даже на самом «приятном» велосипеде в сущий ад.

Неудачная экипировка испортит поездку даже на самом «приятном» велосипеде Источник: pinterest.com

Специальные велосипедные трусы

Существуют специальные велосипедные трусы. Это нечто среднее между обычным бельем и велосипедной экипировкой. То есть на вид это обычные трусы (можно надевать под обычные штаны), но они имеют швы, проложенные вдали от «рабочих» мест. При этом часто данный предмет вело-гардероба изготавливается с мягкой подкладкой, гелевыми или тканевыми вставками, что помогает избегать «болячек» во время продолжительных заездов.

Знакомьтесь: велосипедные трусы, которые можно надевать под обычные шорты Источник: pinterest.com

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Специальные велосипедные трусы — выход из ситуации для тех, кто не носит обтягивающую велосипедную экипировку по «политическим» соображениям. Если вы — один из таких, избавьте себя от «паховых» мучений. И катайтесь на велосипеде с удовольствием.

Избавьте себя от «паховых» мучений — носите велосипедные трусы Источник: pinterest.com