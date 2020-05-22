Владельцы грейвелов, вам сюда: 10 лучших пар велосипедной обуви 2020

Спору нет: грейвелы в тренде. Убедитесь, что подготовлены к катанию на данных байках — следующая велосипедная обувь 2020 вам в помощь.

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Если вы еще не попробовали «вкус гравия», то это вопрос времени. Внедорожные веломаршруты становятся все более популярными, все более «перетягивая одеяло» с трасс шоссе и mtb.

Разумеется, велосипедные бренды сразу подхватили этот тренд. Практически каждый производитель запустил свою собственную линейку гравийных велосипедов, и вот настал черед производителей одежды.

Кому-то покупка велосипедной обуви для грейвела может показаться пустой тратой денег. Но производители гарантируют лучшее качество.

Чем отличается велосипедная обувь для грейвелов

Требования к башмакам во время езды по гравию очень отличаются от требований к дорожному и «горному» покрытию. Обувь для дорожных велосипедов имеет жесткую подошву, чтобы эффективнее передавать усилие на педали. Туфли для поездок на горных велосипедах наоборот: мягче и с глубоким протектором — чтобы было удобнее передвигаться по бездорожью. Гравийная обувь находится где-то посередине: идеально подходит для любителей бездорожья, при этом позволяющая выкладываться на полную.

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Представляем 10 лучших моделей башмаков на современном рынке + несколько вариантов для дорожных и горных велосипедов, подходящих и для гравия. Каждая модель из этого списка совместима с двумя болтами SPD и металлическим креплением вместо пластикового, что значительно увеличивает их прочность.

Bontrager GR2 — одни из лучших велосипедных башмаков для грейвела в 2020 Источник: pinterest.com

1. B'Twin Triban RC 500

Цена: 1450 грн

Хороший бюджетный выбор: бренд от Decathlon B'Twin Triban RC 500 продается в виде дорожной обуви из SPD и встроенным креплением, что делает ее отличным выбором для велосипедного тура и легкого гравия. Идеально подходят для велосипедистов, ищущих природные гравийные дороги, а не более технические скалистые треки.

B'Twin Triban RC 500 оснащены перфорированным верхом и сетчатым язычком для максимального дыхания в жарких условиях. Подошва из нейлона и стеклопластика — замечательный компромисс между жесткостью для давления на педали и гибкостью для удобной ходьбы (например, когда топаете в кофейню за чашечкой любимого капучино).

B'Twin Triban RC 500 — 1450 грн Источник: pinterest.com

2. DHB Dorica MTB

Цена: 2500 грн

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«Внедорожное» предложение со шнуровкой от интернет-гиганта фирменной одежды Wiggle. Обувь DHB Dorica впитала много особенностей известных брендов, при этом стоит сравнительно недорого. Выбирайте между матовым черным, белым или зеленым камуфляжем с оранжевыми шнурками.

Хоть это и не чистокровная гравийная обувь, Dorica оснащены жесткой капроновой подошвой и глубоким протектором. Они способны выдержать очень жесткие условия.

DHB Dorica MTB — 2500 грн Источник: pinterest.com

3. Lake MX1

Цена: 3700 грн

Эти аккуратные кроссовки из кожи и микроволокна от американского бренда Lake безусловно выглядят изящными. Они выполнены в классическом стиле с добавлением крепкой подошвы — чтобы приблизить традиционную обувь для велосипедов к XXI веку.

В отличие от многих других брендов, Lake предлагает кроссовки в различных вариантах, для широкого использования. Все юзеры отмечают, что эта модель является удобной, даже если проводите в седле целый день.

Lake MX1 — 3700 грн Источник: pinterest.com

4. Giro Privateer Lace

Цена: 3850 грн

Еще одна не чистокровная гравийная велосипедная обувь. Но это не помешало Giro Privateer Lace стать популярной среди велосипедистов, катающихся «на грунтах». Если вы — гонщик, любящий различные дисциплины, включая циклокросс, данные башмаки могут стать отличным выбором — благодаря особым шипам, которые обязательно пригодятся на сыпучих и влажных подъемах.

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Вы можете выбрать эту модель в черном и двухцветном красном варианте, или хаки с резиновой подошвой. Благодаря сети перфораций на верхней части они имеют хорошую воздухопроницаемость. Giro нашли идеальное сочетание крепких, но при этом супер-комфортных материалов — чтобы сделать эти башмачки надежным вариантом для 24-часовых поездок по бездорожью.

Giro Privateer Lace — 3850 грн Источник: pinterest.com

5. Fizik Terra X4

Цена: 4700 грн

Fizik хорошо разбираются в комфорте: они специализируются на седлах и обуви с 1996 года. Многие из моделей бренда для бездорожья могут использоваться для езды на гравии. Но в варианте с Terra X4 «физики» пошли дальше — создали свою первую модель, специально разработанную для гравия.

Благодаря своей уникальной системе застежек-липучек Powerstrap данная велосипедная обувь выглядит минималистично, зато доступна в четырех цветах: простой черный, темно-серый, глубокий красно-фиолетовый, а также классический — для гравийных моделей хаки с резиновой цветной подошвой.

Fizik Terra X4 — 4700 грн Источник: pinterest.com

6. Specialized Recon 3.0

Цена: 6800 грн

Разработанные специально для велокросса и гравийных гонщиков Recon 3.0 — это прекрасный выбор для тех, кто любит особо тяжелые условия. Чем тяжелее маршрут, тем больше шансов, что вам придется нести велосипед на определенных участках, поэтому обувь должна быть удобной для длительных переходов.

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Благодаря технологии Carbon STRIDE toe-flex Specialized Recon 3.0 имеют идеально подобранную специалистами жесткость подошвы: достаточно гибкая в местах (где это необходимо для комфортной ходьбы) и крепкая середина — для эффективной передачи усилия на педали. Это дополняется объемным протектором на подошве, дает хорошее сцепление даже на скользкой и сыпучей поверхности.

Specialized Recon 3.0 — 6800 грн Источник: pinterest.com

7. Quoc Gran Tourer

Цена: 7100 грн

А это хипстерский вариант: гладкие и модные кроссовки были разработаны специально для езды на multi-terrain маршрутах. Протектор из прорезиненного материала дает хорошее сцепление с любой поверхностью, а удлиненное резиновое покрытие по всему периметру обуви предотвращает потертости и позволяет Quoc Gran Tourer дольше оставаться в форме и выглядеть бодренько.

Водонепроницаемый бесшовный верх впаян в подошву, позволяет противостоять большинству луж и ручьев, которые могут встретиться на маршруте. А внутри размещена легкая подкладка из микрофибры, мягко поддерживающая ногу и позволяющая обуви дышать.

Quoc Gran Tourer — 7100 грн Источник: pinterest.com

8. Shimano RX8

Цена: 7100 грн

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Модель Shimano RX8 специально разработана для езды по гравию на основе элитных дорожных туфель. К особо жесткой подошве из углеродистых композитных материалов японские разработчики добавили элементы горной обуви: двойные шнуровки BOA и мягкую синтетическую верхнюю часть — дабы была возможность плотнее подгонять кроссовки в соответствие особенностям вашей форме ноги.

Здесь используется тот же надежный материал, который формирует протектор обувь XC Shimano, хотя от пятки к пальцам глубина протектора несколько уменьшается. Но зато благодаря этому передвигаться пешком в них — сказка.

Shimano RX8 — 7100 грн Источник: pinterest.com

9. Rapha Explore

Цена: 7100 грн

Британский премиум-бренд одежды Rapha вышел на рынок велосипедной обуви несколько лет назад, но Explore являются его первой моделью для бездорожья, дополняющей линейку «гравийной» одежды. Именно их выбрал для заезда победитель GBDURO Лаклан Мортон. Эти легкие кроссовки с ремешками на носках, доступны в трех вариантах: черном, матовом черном и хаки.

Жесткая углеродистая подошва имеет смягченную часть под пальцами, что обеспечивает достаточную гибкость и комфорт во время ходьбы. Она оснащена прочным резиновым протектором для лучшего сцепления в любой местности и погодных условиях. Эта обувь создана для того, чтобы вам было комфортно как на велосипеде, так и без него.

Rapha Explore — 7100 грн Источник: pinterest.com

10. Mavic Allroad Pro

Цена: 7250

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Модель Allroad Pro от французского бренда Mavic выглядит очень стильно, но дело не только в картинке. Блестящий верхний материал — это ткань «Matryx», запатентованная Mavic, со встроенным в переплет кевларом для максимальной прочности (кевлар также используется в бронежилетах и ​​наборах безопасности при работе с бензопилой).

В результате имеем гладкую классическую обувь без массивных альтернативных материалов, с болтами SPD, закругленным носком и тонкими темно-серыми шнурками.

Mavic Allroad Pro — 7250 грн Источник: pinterest.com