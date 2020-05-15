Черевички непростые: как правильно выбирать туфли велосипедисту

Mtb, шоссе и триатлон — так много видов велоспорта, и еще больше велосипедных башмаков. Как их правильно выбирать?

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Многие из нас, впервые сев на велосипед в детстве, и не догадывались о существовании специальной велосипедной обуви и педалей, к которым крепится подошва, делая человека и велосипед одним целым. Мы ездили на так называемых «топталках» в самой разной обуви, и до сих пор большинство людей, катающихся на велосипеде, так и поступают. Впрочем, для тех, кто часто, много или же серьезно ездит на велосипеде, создана специальная обувь — велотуфли.

Велотуфли. Как это работает

Велотуфли и контактные педали — вещи неразделимые в том смысле, что вы не можете купить такие башмаки, но при этом оставить «топталки». Жесткая подошва этой обуви только для того и предназначена, чтобы через закрепление в контакты максимально эффективно передавать энергию при педалировании.

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В подошве имеются специальные отверстия, куда крепятся шипы, а те в свою очередь встегиваются в педали, и таким образом нога велосипедиста остается надежно прикрепленной к педали. Преимущество такой технологии заключается в том, что велосипедист может создавать более плавное усилие в течение всего хода педали, подтягивая ее и толкая вниз. Эффективность повышается — скорость растет.

Велотуфли крепятся к педалям посредством специальных шипов Источник: pinterest.com

Виды велосипедных туфель

Велотуфли бывают трех видов, расскажем о каждом из них подробнее.

1. Для mtb

Популярный тип велосипедной обуви среди большинства любителей. Шипы, благодаря которым велосипедист встегивается в контактные педали, встроены в подошву башмаков, что позволяет ходить в них пешком, хотя и с намного меньшим комфортом, чем это можно было бы сделать в обычной обуви.

2. Шоссейные туфли

Отличаются и типом шипа, и формой педалей. Шип здесь крепится к жесткой подошве, выступая из нее так, что долгая ходьба в такой обуви — занятие малоприятное, небыстрое и катастрофически неудобное. Шоссейные велотуфли обычно легче кросс-кантрийных, а подошва их жестче — для того, чтобы вся энергия от ног уходила в педалирование. Для придания большей жесткости подошву некоторых велотуфель делают из карбона, за что приходится платить больше.

3. Треккинговые велотуфли

Обувь, разработанная для велопоходов и учитывающая, что пользователь, скорее всего, будет много перемещаться пешком, а его багаж не будет иметь достаточно места, чтобы вместить прогулочные ботинки. Подошва треккинговых велотуфель мягкая, шип такой же, как и у башмаков для mtb.

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Если у вас шоссейный велосипед, то это отнюдь не значит, что вы обязаны ездить только в шоссейных ботинках. Вы можете прикрутить к шоссейнику mtb-педали и использовать mtb-туфли, если вам так комфортнее, ведь не каждому по душе беспощадное неудобство спешивания в шоссейной обуви. Сделать позволяется и наоборот: привинтить шоссейные педали на горный велосипед, но такое встречается реже.

Шоссейные велотуфли имеют жесткую подошву — для полной передачи энергии в педаль Источник: pinterest.com

Как определить размер велообуви

При выборе велотуфель первое, что нужно помнить: они не разносятся, так что не берите пару, в которой ноге будет тесно — в надежде на то, что постепенно материал станет мягче. Хотя ваша стопа не должна ходить взад-вперед в ботинке, но следите за тем, чтобы для пальцев оставалось свободное пространство. Обратите внимание, что во время длительных заездов стопы могут отекать, именно поэтому в ваших башмаках должно быть несколько миллиметров пространства на этот случай.

А что касается задней части стопы, там обувь должна сидеть плотно — чтобы пятка не скользила вверх-вниз.

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Конечно, при покупке велотуфель надежнее всего их примерить. Но если заказываете через интернет, ориентируйтесь на длину стельки при определении своего размера в сетке. Знайте, что от бренда к бренду размеры могут не совпадать, но вот длина стельки всегда будет постоянной. При заказе в онлайн-магазинах всегда нажимайте на ссылку «Таблица размеров», чтобы верно определить нужную пару.

К сожалению, все время покупать модели одного и того же производителя, не проверяя каждый раз размер, не выйдет, потому что иногда они меняют свою размерную сетку. В 2013 году так сделали Specialized, и покупателям туфли на 0,5 размера меньше обычного стали ровно по ноге.

Перед покупкой башмаки обязательно примерьте Источник: pinterest.com

Застежки велосипедных туфель

Отрегулировать велотуфли на ноге можно при помощи липучек, застежек-трещоток, резинок или шнуровки BOA. Лучшая степень фиксации лежит за BOA, представляющую собой систему с колесиками-храповичками. Но нельзя сказать, что другие способы функционируют плохо: все системы имеют и плюсы, и минусы.

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Выбирайте их, исходя из личных предпочтений и бюджета: ремни-липучки обычно ставятся на недорогие ботинки. Бывают модели обуви, где эти виды регулировки скомбинированы, например, две липучки и трещотка. И именно комбинация безопаснее всего, ведь один из механизмов может сломаться, но тогда хотя бы что-то останется рабочим.

Смотрите, чтобы система регулировки, будь то липучки или застежки, не сдавливала верхнюю часть стопы. Например, если при регулировке на велотуфлях появляются морщины, это признак неправильной регулировки.

Собираясь купить велотуфли, запомните, что к шоссейным туфлям нельзя прикрутить шип от mtb, поскольку у шоссе 3-болтовое соединение шипа, а у кросс-кантри — 2-болтовое:

2-болтовая система известна под аббревиатурой SPD ( Shimano Pedaling Dynamics );

( ); 3-болтовая система выпускается в форматах LOOK и SPD-SL.

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Важен ли цвет?

Цвет велообуви влияет только на эстетическое восприятие. В белых, конечно, будет не так припекать летом, а на черных меньше видно загрязнения, но в данном вопросе покупатель волен решать сам. Его эффективность педалирования не пострадает, если туфли будут не черные, а оранжевые, к примеру.

Вот где цвет важен, так это на шипах. Он означает степень фиксации туфель в педали и угол их поворота. Другими словами, это означает, на сколько вы можете повернуть стопу влево или вправо до момента отстегивания из педали. Запоминайте (цвета шипов SPD-SL):

красные — самая жесткая фиксация, 0 градусов . Это значит, что такие шипы позволяют передавать максимум мощности. Подходят профессиональным спортсменам, в особенности спринтерам;

— самая жесткая фиксация, . Это значит, что такие шипы позволяют передавать максимум мощности. Подходят профессиональным спортсменам, в особенности спринтерам; синие — подвижность 2° (1° в каждом направлении);

— подвижность 2° (1° в каждом направлении); желтые — подвижность 6° (3° в каждом направлении). Рекомендуются новичкам и любителям покататься.

Темные башмаки = практично, белые = красиво. Что выбираете вы? Источник: pinterest.com

Подошва и стельки

Если ждете результативной езды, правило для подошвы велообуви будет такое: чем жестче, тем лучше. Вы можете и не заметить, но очень жесткая подошва не рассеивает вашу мощность, а направляет ее прямо в педаль. Да и вообще в жестких велотуфлях, если только вам не требуется много спешиваться и ходить, нога находится в устойчивом положении и не так сильно утомляется.

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Конечно, если в таких башмаках ходить, то можно очень быстро устать, но если речь идет велохобби на спортивный результат, выбор должен пасть на жесткую подошву. В идеале, из карбонового материала, а не из стандартного пластика.

Стоковые стельки в велосипедных ботинках традиционно самые простые. Самостоятельно вы можете приобрести ортопедические стельки в зависимости от того, есть ли у вас проблемы со стопами.

Шоссейная — велосипедная обувь с самой жесткой подошвой Источник: pinterest.com

Велотуфли для триатлона

Для триатлетов выпускается специальная велосипедная обувь. Безусловно, вы можете выступать и в стандартных шоссейных туфлях, однако триатлонные сделают прохождение транзитной зоны куда более быстрым и удобным.

Плюсы башмаков для триатлона:

обувь для триатлона, как правило, бесшовная, поэтому ее удобно носить без носков, что ускоряет переход с плавания на велоэтап;

триатлонные велотуфли имеют один ремень, который открывается наружу, а в шоссейных их несколько, и они открываются внутрь. Наличие одного ремня значительно ускоряет и облегчает обувание и снятие туфель;

у обуви для триатлона есть язычок на заднике, что позволяет довольно легко их надевать. Кроме того, такой язычок дает возможность легко закрепить ботинок на педали с помощью резинок;

в триатлонных туфлях больше вентиляционных отверстий, чтобы сохранить ноги для последующего бега.

Если же вас не беспокоит мгновенная транзитная зона, свои преимущества есть и в использовании шоссейных туфель:

они дешевле;

за счет нескольких застежек или ремней они лучше регулируются и облегают вашу стопу;

они имеют более жесткую колодку, что позволяет вложить максимум энергии в ход педали.

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Использование специализированной обуви важно на дистанциях триатлона с разрешенным драфтингом (драфтинг = сидеть на колесе), а вот на длинном индивидуальном триатлоне сэкономленные на переобувании несколько секунд в транзитной зоне никак не скажутся на многочасовом велоэтапе. Все дело в том, что триатлонная обувь хуже фиксируется на ноге, следовательно, ее абсолютная эффективность ниже. Для «половинок» и железной дистанции рекомендуется использовать хорошо сидящую, качественную шоссейную обувь.

Башмаки для триатлона. На заднике обычно с язычками Источник: pinterest.com

Цена вопроса

Как и у всей спортивной экипировки, чем качественнее велотуфли, тем выше их цена. Диапазон прайсов для такой обуви огромен: купить велотуфли можно и за 2000 гривен, и раскошелиться сразу на 20 000 грн. Если можете себе позволить ботинки с пятизначным ценником, нет никакого запрета на их покупку, но для обычного велосипедиста большой разницы, кроме как эстетической, в товаре за 3-5 тысяч и за 15-30 тысяч гривен не будет. Некоторые модели стоят так дорого из-за современных технологий, но их преимущества могут быть видны только на профессиональном уровне, где разрывы между призовыми местами порой различимы только с помощью фотофиниша.

Почему некоторые модели стоят так дорого, а другие, не отличаясь кардинально с виду, в несколько раз дешевле?

У дорогих велотуфель подошва сделана из карбона, у дешевых — из пластика. Это отвечает за жесткость, следовательно, и за эффективность педалирования, а также долговечность.

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Практически все дешевые велотуфли поставляются с застежками-липучками, а дорогие — с системой BOA, трещотками или с комбинацией способов. Это отвечает за регулировку туфель на ноге велосипедиста.

Велосипедные туфли. В среднем цены стартуют от 2000 грн (не б/у) Источник: pinterest.com

Срок службы велотуфель

Итак, когда же приходит пора менять велосипедную обувь?

Во-первых, из всей троицы «велотуфли-шипы-контакты» самое недолговечное — это шипы. В особенности это касается шоссейных шипов: из-за того, что при выстегивании непосредственно они касаются поверхности. Пластик, из которого изготовлены такие шипы, постепенно стирается, поэтому регулярно проверяйте их на износ.

В среднем, на один сезон их должно хватить, причем быстрее сотрется шип той ноги, которую вы первой ставите на асфальт при выстегивании.

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Сами же велотуфли могут прослужить и 2 года, и 10 лет. Продлить срок любимой пары в силах вы сами. Уход за велообувью ничем не отличается от ухода за обычной обувью, разве что в стиральной машинке ее не постирать. Для избавления от грязи используйте тканевую салфетку, теплую воду и порошок.

Стельки можно стирать как вручную, так и в стиральной машине. Не забывайте просушивать свои велотуфли, а для избавления от неприятного запаха воспользуйтесь специальными спреями или народными средствами типа соды.

При бережном пользовании велобашмаки могут прослужить и 10 лет Источник: pinterest.com

Резюме

Дорогостоящая рама велосипеда или колеса не принесут вам столько эффективности, сколько с умом подобранные башмаки. Поэтому, выбирая их, обращайте внимание не только на «понравилось / не понравилось», но и на ряд характеристик:

предназначение;

размер;

жесткость;

застежка;

вентиляция.

Велосипедная обувь зачастую является самым недооцененным компонентом всей экипировки, но, между тем, именно она выступает посредником между мощностью человека и велосипедом.

Кто не катался в велотуфлях, тот не знает, что такое «остановиться и упасть» Источник: pinterest.com