SuperRep Cycle: первые велосипедные туфли от Nike

«SuperRep Cycle предназначены для воинов, занимающихся дома на тренажере», — говорят в Nike. Чем примечательны эти башмаки?

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SuperRep Cycle — первые велосипедные туфли за всю историю существования Nike Источник: pinterest.com

SuperRep Cycle от Nike имеют специальные уплотнители, защищающие от травм латеральной кости (особенно когда ногами рисуете «восьмерки») и комбинационных маневров из стороны в сторону.

SuperRep Cycle от Nike защищают от травм латеральной кости Источник: pinterest.com

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Велосипедные туфли могут похвастаться легкой прозрачной сеткой на верхней части, перфорированной подкладкой для носков и вентиляционными отверстиями снизу (для улучшения воздушного потока вокруг пальцев ног). Конструкция башмаков позволяет уменьшить вес воды, накапливаемый во время жесткой турбо-сессии.

«SuperRep Cycle предназначены для воинов, занимающихся дома на тренажере», — Nike Источник: pinterest.com

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Туфли имеют стандартные отверстия и систему крепления, так что прикрутить к ним можно практически все шипы, существующие на современном рынке. Бонусы: резиновые шпильки и текстурированная подошва, обеспечивающие дополнительное сцепление при ходьбе.

В наличии две цветовые гаммы:

черно-белая — для мужчин;

— для мужчин; оранжевая и розовая — для остальных женщин.

SuperRep Cycle имеют стандартные отверстия и систему крепления шипов Источник: pinterest.com

Релиз SuperRep Cycle от Nike

В Европе — с 1 мая 2020, в США — с 26 мая 2020. Глобальный релиз — 1 июня 2020. Цена уточняется.

SuperRep Cycle от Nike. А вы бы в таких тренировались? Источник: pinterest.com