Pro Team от Rapha: идеальная велосипедная обувь для сезона 2020

В Rapha заявляют: «Pro Team — жесткая и быстрая велосипедная обувь, которая поможет вам достигать новых побед в велоспорте». Что же за башмаки?

Низкая посадка с надежным креплением на пятке.

с надежным креплением на пятке. Плетеный верх , предотвращает появление горячих точек + обеспечивает плотное прилегание.

, предотвращает появление горячих точек + обеспечивает плотное прилегание. Очень жесткая подошва .

. Три цвета — черный, светло-серый и фиолетовый / синий.

— черный, светло-серый и фиолетовый / синий. В продаже с 27 февраля 2020 года .

. Цена : $355

: $355 Вес: 496 г (пара, размер 41)

Pro Team от Rapha. Вес — 547 граммов. Размер не указан Источник: bicycling.com

Rapha всегда находились в авангарде технологий. И Pro Team — прямое тому доказательство. Они создали башмаки с новым тканым материалом, который (как утверждается) улучшает комфорт и облегает стопу.

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В основе нового материала — полиэфирные нити с различными уровнями жесткости, благодаря чему обеспечивается равномерное растягивание верха. Верх, кстати, является жестким в областях, имеющих «решающее значение для выходной мощности», с возможностью подгонки других мест для удобного прилегания и движения ногой при нажатии педали. Это похоже на то, как производители настраивают карбоновые велосипеды, усиливая укладку в определенных областях и добавляя гибкость в других.

Еще одно преимущество данного тканого материала: согласно тестированию Rapha, Powerweave выветривает влагу в 5 раз быстрее, чем трикотаж. И, поскольку он намного менее эластичен, этот материал со временем становится более прочным.

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Pro Team от Rapha. Выпускаются в трех цветах Источник: bicycling.com

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Ткань Powerweave создает цельный тканый верх Pro Team. Язык — из микрофибры, пластиковая чашка укрепляет каблук, внутри — стелька с регулируемой высотой дуги, две застежки Boa. «Подошва — карбон, и имеет трапециевидное поперечное сечение, вдохновленное мостовыми балками», — утверждают инженеры Rapha. Но в отличие от большинства высококачественных туфель, подошва Pro Team не имеет вентиляционных / сливных отверстий. Есть также сменная накладка TPU на пятке, бампер пальца ноги TPU и крепежные гайки из титановой планки (фиксированные, без прорезей или регулируемые).

Pro Team от Rapha имеют три застежки Boa Источник: bicycling.com

Опыт редакции Bicycling

Тестировать Pro Team от Rapha досталась возможность редакторам британского журнала Bicycling. И вот что они пишут про данную велосипедную обувь:

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«Pro Team — ботинок меньшего объема (в сравнении с RC9 Shimano или Specialized 7). И несмотря на это, в них ноге более уютно, даже когда в башмаках приходится проводить по несколько часов кряду. Все плотно прилегает, но вы все равно можете свободно растягивать каждый сантиметр. Верх обуви имеет поддержку и стабильность, которые обычно встречаются на топовых гоночных контактах. При этом Pro Team но без жесткости и твердости микроволокнистого верха.

А еще эти туфли приспосабливаемые и принимают более широкие / толстые пальцы, чем их предшественники».

Pro Team от Rapha — велосипедная обувь, которая грязи не боится Источник: bicycling.com

P.S.

Несмотря на все сильные стороны, есть у данных башмаков один «недостаток» — цена, за счет которой имеем все причины включать Pro Team в список дорогих туфель. Для сравнения:

Specialized 7 — $400;

— $400; Giro Imperial — $425;

— $425; RC 9 от Shimano — $425;

от — $425; Bontrager XXX — $400;

— $400; топовые ботинки от Sidi и Lake — более $500.

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Но, учитывая выше приведенные цены, «Про Тим» — лучшие в своей ценовой категории. Данная новинка отличается конкурентоспособной ценой и превосходной посадкой уникального верха в очень популярном и конкурентоспособном сегменте дорожной обуви высокого класса. В общем, надо брать.