Pro Team от Rapha: идеальная велосипедная обувь для сезона 2020

В Rapha заявляют: «Pro Team — жесткая и быстрая велосипедная обувь, которая поможет вам достигать новых побед в велоспорте». Что же за башмаки?
- Низкая посадка с надежным креплением на пятке.
- Плетеный верх, предотвращает появление горячих точек + обеспечивает плотное прилегание.
- Очень жесткая подошва.
- Три цвета — черный, светло-серый и фиолетовый / синий.
- В продаже с 27 февраля 2020 года.
- Цена: $355
- Вес: 496 г (пара, размер 41)
Pro Team от Rapha. Вес — 547 граммов. Размер не указан Источник: bicycling.com
Pro Team от Rapha. Вес — 547 граммов. Размер не указан
Источник: bicycling.com
Rapha всегда находились в авангарде технологий. И Pro Team — прямое тому доказательство. Они создали башмаки с новым тканым материалом, который (как утверждается) улучшает комфорт и облегает стопу.
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В основе нового материала — полиэфирные нити с различными уровнями жесткости, благодаря чему обеспечивается равномерное растягивание верха. Верх, кстати, является жестким в областях, имеющих «решающее значение для выходной мощности», с возможностью подгонки других мест для удобного прилегания и движения ногой при нажатии педали. Это похоже на то, как производители настраивают карбоновые велосипеды, усиливая укладку в определенных областях и добавляя гибкость в других.
Еще одно преимущество данного тканого материала: согласно тестированию Rapha, Powerweave выветривает влагу в 5 раз быстрее, чем трикотаж. И, поскольку он намного менее эластичен, этот материал со временем становится более прочным.
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Pro Team от Rapha. Выпускаются в трех цветах Источник: bicycling.com
Pro Team от Rapha. Выпускаются в трех цветах
Источник: bicycling.com
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Ткань Powerweave создает цельный тканый верх Pro Team. Язык — из микрофибры, пластиковая чашка укрепляет каблук, внутри — стелька с регулируемой высотой дуги, две застежки Boa. «Подошва — карбон, и имеет трапециевидное поперечное сечение, вдохновленное мостовыми балками», — утверждают инженеры Rapha. Но в отличие от большинства высококачественных туфель, подошва Pro Team не имеет вентиляционных / сливных отверстий. Есть также сменная накладка TPU на пятке, бампер пальца ноги TPU и крепежные гайки из титановой планки (фиксированные, без прорезей или регулируемые).
Pro Team от Rapha имеют три застежки Boa Источник: bicycling.com
Pro Team от Rapha имеют три застежки Boa
Источник: bicycling.com
Опыт редакции Bicycling
Тестировать Pro Team от Rapha досталась возможность редакторам британского журнала Bicycling. И вот что они пишут про данную велосипедную обувь:
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«Pro Team — ботинок меньшего объема (в сравнении с RC9 Shimano или Specialized 7). И несмотря на это, в них ноге более уютно, даже когда в башмаках приходится проводить по несколько часов кряду. Все плотно прилегает, но вы все равно можете свободно растягивать каждый сантиметр. Верх обуви имеет поддержку и стабильность, которые обычно встречаются на топовых гоночных контактах. При этом Pro Team но без жесткости и твердости микроволокнистого верха.
А еще эти туфли приспосабливаемые и принимают более широкие / толстые пальцы, чем их предшественники».
Pro Team от Rapha — велосипедная обувь, которая грязи не боится Источник: bicycling.com
Pro Team от Rapha — велосипедная обувь, которая грязи не боится
Источник: bicycling.com
P.S.
Несмотря на все сильные стороны, есть у данных башмаков один «недостаток» — цена, за счет которой имеем все причины включать Pro Team в список дорогих туфель. Для сравнения:
- Specialized 7 — $400;
- Giro Imperial — $425;
- RC9 от Shimano — $425;
- Bontrager XXX — $400;
- топовые ботинки от Sidi и Lake — более $500.
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Но, учитывая выше приведенные цены, «Про Тим» — лучшие в своей ценовой категории. Данная новинка отличается конкурентоспособной ценой и превосходной посадкой уникального верха в очень популярном и конкурентоспособном сегменте дорожной обуви высокого класса. В общем, надо брать.
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