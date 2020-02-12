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Ford Emoji Jacket: инновационная велокуртка со смайлами на спине

Ежегодно участниками и жертвами ДТП становятся тысячи велосипедистов. Дабы уменьшить количество пострадавших, компания Ford анонсировала Ford Emoji Jacket — велокуртки со смайликами на спине. Что за куртки?

Печальная статистика: в США за прошлый год на дорогах общественного пользования погибли 850+ велосипедистов, в Европе — 2000+. И это даже с учетом популярности средств повышения заметности велосипедистов на дороге. Как поправить ситуацию?

Ford Emoji Jacket

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Компания Ford вместе с Designworks в рамках кампании «Share the Road» презентовала велосипедные куртки с вмонтированной в спину светодиодной матрицей. Данная матрица — импровизированный дисплей, изображающий смайлики с различными эмоциями, а также сигналы с указанием поворота, предупреждающие символы, и даже знак прокола колеса. Управление изображениями осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, устанавливаемого на руль велосипеда.

Пульт ДУ, с помощью которого осуществляется управление Ford Emoji Jacket

Пульт ДУ, с помощью которого осуществляется управление Ford Emoji Jacket

Источник: pinterest.com

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Лингвист Нейл Кон утверждает: «В современном мире эмоджи — самый простой способ быстро донести конкретную информацию окружающим». В Ford с ним согласны и полагают, их изобретение поможет наладить взаимопонимание между участниками дорожного движения.

Эмоджи и знаки, которые Ford Emoji Jacket может отображать

Эмоджи и знаки, которые Ford Emoji Jacket может отображать

Источник: pinterest.com

В данный момент Ford Emoji Jacket находятся на стадии тестирования. Дата запуска в серийное производство и цена будут объявлены позже. Смотрим, что за куртки:

P.S.

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Спасибо, Ford, хорошая попытка наладить связь между разными участниками дорожного движения. К этим бы курткам добавить развитую велосипедную инфраструктуру (а не как у нас или в этой статье), снижение максимальной скорости машин да ужесточение штрафов, и чтобы сократили автомобильный трафик в городских районах (как в Париже, подробности тут), — тогда вовсе была бы сказка.

Ford Emoji Jacket — велокуркта, призванная наладить взаимопонимание на дороге

Ford Emoji Jacket — велокуркта, призванная наладить взаимопонимание на дороге

Источник: pinterest.com

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