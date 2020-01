Не ради денег, а животных: Specialized выпустили коллекцию Тур Даун Андер 2020

Не только запустили коллекцию, а и пожертвовали $100 000 в бюджет Australian Wildlife Rescue Organisation — для спасения дикой природы, пострадавшей от лесных пожаров.

Австралия горит, обезвоженные коалы выпивают всю воду велосипедистов (об этом мы писали тут). Правительство государства и местные организации принимают всевозможные меры по ликвидации стихии и спасению природы. И при этом всем в стране стартовала первая шоссейная многодневка года — Тур Даун Андер 2020 (проходит с 21 по 26 января). В Specialized не растерялись, и в связи с происшествиями выпустили коллекцию, которую так и назвали: Tour Down Under Collection.

Tour Down Under Collection

Коллекция выполнена в синих, зеленых и желтых тонах, вдохновленная окрасом австралийского волнистого попугая. Tour Down Under Collection включает в себя:

фреймсет Allez Sprint Disc ;

; обувь S-Works 7 ;

; шлемы Prevail и Evade ;

и ; кепку Deflect UV cap ;

; носки Road Tall socks.

На Schwalbe Classic, 51-километровом критериуме (проходил в качестве пролога перед первым этапом Tour Down Under 2020) команды Deceuninck-Quick Step и Bora–Hansgrohe выступали на рамах Specialized Allez Sprint Disc из линейки Tour Down Under Collection. «Мы надеемся, новая коллекция не только ознаменует начало нового гоночного сезона, но и поможет райдерам выразить свою солидарность», — говорят в Specialized.

Рама Allez Sprint Disc Источник: cyclingtips.com

Командный велосипед Specialized Allez Sprint Disc в сборке

Цены

Прайсы такие же, как и на комплекты с обычной расцветкой:

рама — $1500;

туфли — $400;

шлем — $275;

кепка — $30;

носки — $18.