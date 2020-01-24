Не ради денег, а животных: Specialized выпустили коллекцию Тур Даун Андер 2020

Не только запустили коллекцию, а и пожертвовали $100 000 в бюджет Australian Wildlife Rescue Organisation — для спасения дикой природы, пострадавшей от лесных пожаров.
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Австралия горит, обезвоженные коалы выпивают всю воду велосипедистов (об этом мы писали тут). Правительство государства и местные организации принимают всевозможные меры по ликвидации стихии и спасению природы. И при этом всем в стране стартовала первая шоссейная многодневка года — Тур Даун Андер 2020 (проходит с 21 по 26 января). В Specialized не растерялись, и в связи с происшествиями выпустили коллекцию, которую так и назвали: Tour Down Under Collection.
Tour Down Under Collection
Коллекция выполнена в синих, зеленых и желтых тонах, вдохновленная окрасом австралийского волнистого попугая. Tour Down Under Collection включает в себя:
- фреймсет Allez Sprint Disc;
- обувь S-Works 7;
- шлемы Prevail и Evade;
- кепку Deflect UV cap;
- носки Road Tall socks.
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На Schwalbe Classic, 51-километровом критериуме (проходил в качестве пролога перед первым этапом Tour Down Under 2020) команды Deceuninck-Quick Step и Bora–Hansgrohe выступали на рамах Specialized Allez Sprint Disc из линейки Tour Down Under Collection. «Мы надеемся, новая коллекция не только ознаменует начало нового гоночного сезона, но и поможет райдерам выразить свою солидарность», — говорят в Specialized.
Рама Allez Sprint Disc Источник: cyclingtips.com
Рама Allez Sprint Disc
Источник: cyclingtips.com
Командный велосипед Specialized Allez Sprint Disc в сборке
Командный велосипед Specialized Allez Sprint Disc в сборке
Цены
Прайсы такие же, как и на комплекты с обычной расцветкой:
- рама — $1500;
- туфли — $400;
- шлем — $275;
- кепка — $30;
- носки — $18.
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