Фу, как воняет: 3 способа спасти неприятно пахнущую велоформу

Вряд ли вы хотите быть самым воняющим в пелотоне. Читайте наши советы, как спасти неприятно пахнущую велоформу, действуйте согласно плану — и да прибудет с вами свежесть.

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Важный факт

Напоминаем: пот сам по себе не пахнет. А вот когда на него начинают нападать живущие на вашей коже бактерии, вот тогда-то… Качественная велосипедная экипировка отлично отводит влагу, но при этом сама становится идеальным местом для обитания и размножения бактерий. Поэтому со временем ваша любимая джерси с велошортами начинают пованивать, даже когда их регулярно стираете.

А что уже говорить про велоформу, которая и вовсе час-другой после тренировки лежит в закрытой сумке… Что делать?

1. Ополаскивание

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Сразу после тренировки полезайте в душ в том, в чем занимались. Да, будет выглядеть странно. Но на что ради любимой желтой майки Astana не пойдешь… Хорошенько выполощите ее и отожмите. Это должно избавить вещь от бактерий, а вместе с тем — и от неприятного запаха.

Придя домой, тут же отправляйте форму в стиралку. Нет возможности — хотя бы развесьте, чтобы просохла и проветрилась.

После стирки (или просто катания) развесьте велоформу, чтобы она высохла / проветрилась Источник: pinterest.com

2. Стирка

Перед стиркой экипировки в машинке, добавьте в нее 1 стакан уксуса и 1 столовую ложку пищевой соды. Они помогут отделить котлеты от мух, то есть одежду от микробов. Постирали, но запах все равно остался? Значит, предварительно замачивайте одежду в тазике, добавив в воду:

стакан уксуса;

2 чайные ложки перекиси водорода;

2 чайные ложки пищевой соды.

Потом еще раз все это перестирайте.

3. Нет смягчителям и ополаскивателям

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Держите велоформу подальше от смягчителей ткани, антистатиков — их применение может ухудшить свойства ткани. И сумка, в которой носите одежду — ее тоже периодически стирайте:

тканевую — вывернуть наизнанку и отправить в машинку;

кожаную — набить газетками, дабы избавить от скопившихся запахов.

Не складируйте грязную велоформу, сразу отправляйте ее в стирку Источник: pinterest.com