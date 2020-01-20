Фу, как воняет: 3 способа спасти неприятно пахнущую велоформу

Вряд ли вы хотите быть самым воняющим в пелотоне. Читайте наши советы, как спасти неприятно пахнущую велоформу, действуйте согласно плану — и да прибудет с вами свежесть.
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Важный факт
Напоминаем: пот сам по себе не пахнет. А вот когда на него начинают нападать живущие на вашей коже бактерии, вот тогда-то… Качественная велосипедная экипировка отлично отводит влагу, но при этом сама становится идеальным местом для обитания и размножения бактерий. Поэтому со временем ваша любимая джерси с велошортами начинают пованивать, даже когда их регулярно стираете.
А что уже говорить про велоформу, которая и вовсе час-другой после тренировки лежит в закрытой сумке… Что делать?
1. Ополаскивание
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Сразу после тренировки полезайте в душ в том, в чем занимались. Да, будет выглядеть странно. Но на что ради любимой желтой майки Astana не пойдешь… Хорошенько выполощите ее и отожмите. Это должно избавить вещь от бактерий, а вместе с тем — и от неприятного запаха.
Придя домой, тут же отправляйте форму в стиралку. Нет возможности — хотя бы развесьте, чтобы просохла и проветрилась.
После стирки (или просто катания) развесьте велоформу, чтобы она высохла / проветрилась Источник: pinterest.com
После стирки (или просто катания) развесьте велоформу, чтобы она высохла / проветрилась
Источник: pinterest.com
2. Стирка
Перед стиркой экипировки в машинке, добавьте в нее 1 стакан уксуса и 1 столовую ложку пищевой соды. Они помогут отделить котлеты от мух, то есть одежду от микробов. Постирали, но запах все равно остался? Значит, предварительно замачивайте одежду в тазике, добавив в воду:
- стакан уксуса;
- 2 чайные ложки перекиси водорода;
- 2 чайные ложки пищевой соды.
Потом еще раз все это перестирайте.
3. Нет смягчителям и ополаскивателям
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Держите велоформу подальше от смягчителей ткани, антистатиков — их применение может ухудшить свойства ткани. И сумка, в которой носите одежду — ее тоже периодически стирайте:
- тканевую — вывернуть наизнанку и отправить в машинку;
- кожаную — набить газетками, дабы избавить от скопившихся запахов.
Не складируйте грязную велоформу, сразу отправляйте ее в стирку Источник: pinterest.com
Не складируйте грязную велоформу, сразу отправляйте ее в стирку
Источник: pinterest.com
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