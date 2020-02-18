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Езда с «крылышками»: 5 весенних советов велосипедистам

Обычные правила безопасности, которые вы могли подзабыть, пока ваш велосипед отдыхал на зимних каникулах.

Хоть на дворе еще февраль, мы уже во всю готовимся к весне. А вместе с тем и вспоминаем правила, которые помогут мягко, приятно, сухо и комфортно начать велосипедный сезон 2020.

  1. Прежде, чем куда-то ехать, убедитесь, что велосипед на ходу. За время каникул он мог, например, проржаветь или еще бог знает что. Да, есть велосипедисты-аккуратисты, которые осенью делают велосипеду полное ТО, а потом хранят его в бархатном чехле. Но Bike&Me работает для «обычных» безалаберных людей.
  2. Весной световой день все еще не так продолжителен, как бы хотелось. И вы можете не успеть вернуться домой засветло. Поэтому не забудьте фонари + обязательно проверьте, работают ли в них батарейки.
  3. Дорожная разметка из термопластика — опасная штука, а весной она особенно коварна. Чтобы не поскользнуться и не навернуться, лучше лишний раз на нее не заезжать. Между прочим, касается и трамвайных рельсов.
  4. На людей весенняя погода тоже действует: только что было тепло и солнце, и вдруг валит снег. Обязательно возите с собой про запас шапки, перчатки и другие теплые вещи — иначе растут риски превратиться в сосульку. А оптимистично настроенным велосипедистам рекомендуется возить с собой солнцезащитные очки.
  5. В городе пока очень много пыли. Достаточно малейшего дождика, чтобы на улице замесилась грязь, которая полетит из-под велосипедных колес и прямо на ваше красивое пальто. Поэтому берите пример с птиц — пользуйтесь велосипедными крыльями.

Велосипедные крылья — мелочь, которая спасет вашу красивую экипировку от грязи

Велосипедные крылья — мелочь, которая спасет вашу красивую экипировку от грязи

Источник: pinterest.com

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