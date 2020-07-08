Spinergy GXX: как выглядят первые гравийные колеса бренда

Spinergy — легендарный калифорнийский производитель велосипедных колес с богатой историей, недавно представивший новинку, которой будут рады все любители гравия — Spinergy GXX.

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Не новость, что грейвелы в тренде. Дабы шагать в ногу со временем, многие бренды переквалифицировались и включили в свой модельный ряд гравийники (в списке имеются даже канадцы со своим Cervelo Aspero). Черед дошел и до производителей колес, одним из которых оказались Spinergy, представив инновационные Spinergy GXX. Что за вилсет?

Spinergy GXX — первый гравийный вилсет калифорнийского бренда Источник: pinterest.com

Spinergy GXX

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Ободья построены вокруг пенопластовой формы, повышающей отношение прочности к весу углеродного слоя Spinergy. Благодаря солидной ширине на колеса без проблем становится большинство гравийных шин. Ободная лента поставляется в комплекте (для тех, кто вдруг решил катать на обычных камерах, а не «бескамерках»).

Внутренняя ширина обода GXX — 24 мм, которая, как утверждает Spinergy, подходит для шин размером до 700 x 57 мм, что примерно такого же размера, как и шина 29 × 2,2 дюйма.

Внутренняя ширина обода Spinergy GXX — 24 мм: «налезет» любая резина Источник: pinterest.com

Бонус: новенький вилсет решили оснащать прочными герметичными патронными подшипниками Enduro + крепления Center Lock, удерживающие роторы на месте.

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Spinergy GXX имеют подшипники Enduro + крепления Center Lock Источник: pinterest.com

Спицы Spinergy GXX

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Для колесной пары использованы спицы Spinergy PBO (по 24 на каждое колесо). Инженеры бренда заявляют: благодаря конструкции, состоящей из 30 000 нитей полифенилен-бензобисоксазольного волокна, заключенных в атмосферо-стойкий и стойкий к ультрафиолету композит, спицы в 3 раза прочнее аналогов из нержавеющей стали, и весят в 2 раза меньше.

А еще благодаря своей «полифенилен-бензобисоксазольной» конструкции они (то есть спицы) обеспечивают лучшее демпфирование от дорожных вибраций.

Каждая из 24-х спиц Spinergy GXX состоит из 30 000 нитей прочного материала Источник: pinterest.com

Подводя итоги

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Spinergy GXX — колеса, на которые стоит обратить внимание желающим модернизировать свой грейвел и тем, кто хочет перейти на более широкий профиль обода. Цена за пару — $999. Заказать можно на официальном сайте Spinergy.

Spinergy GXX — $999 за пару Источник: pinterest.com