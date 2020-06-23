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Garmin Varia Radar: радар, который не даст велосипедиста «сбить сзади»

Раньше Garmin Varia Radar просто предупреждал о приближающемся сзади автомобиле. Сейчас же система лишилась лишних запчастей и научилась «плавать».

Garmin Varia Radar. Как это работает

Раньше система состояла из двух деталей:

  1. радар — крепился к задней части подседельного штыря, анализировал движение за спиной велосипедиста и передавал сигналы на блок, установленный на руле (радиус — до 140 метров);
  2. блок, установленный на руле — принимал сигналы от «заднего» радара» и в случае приближающейся опасности издавал звуковые сигналы / «моргал» светодиодами.

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В модуль радара тоже был встроен светодиод: чем больше приближалась опасность, тем чаще он «моргал» (дабы водитель смог обратить внимание на впереди едущего велосипедиста). Штука приятная и полезная, но Garmin’овцы решили ее «оптимизировать» — и выкатили обновленный вариант.

Коротко о том, как работает Garmin Varia Radar:

Обновленный Garmin Varia Radar

Представлены сразу две модели — RVR315 и RTL515. Обе могут выдержать 30 минут пребывания под водой на глубине 1 метр, то есть имеют уровень водонепроницаемости IPX7.

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RTL515 очень похож на предыдущую модель Garmin Varia Radar. Различие заключается лишь в том, что теперь он совместим с Android / iOS, благодаря чему больше нет необходимости использовать передний блок: вместо него — просто установить смартфон. Вместо диодов приложение использует дисплей мобильника, а именно: разноцветные сигналы, среди которых:

  • зеленый — когда все в порядке;
  • желтый — когда сзади приближается транспортное средство;
  • красный — когда авто «летит» на большой скорости.

RTL515 имеет мощную заднюю фару (65 люмен) и «живет» до 6-ти часов в ночном режиме (то есть с включенной фарой). В дневном режиме (с выключенной фарой) — до 16-ти часов. Цена — $200.

Garmin Varia Radar RTL515. Теперь синхронизируется с Android / iOS

Garmin Varia Radar RTL515. Теперь синхронизируется с Android / iOS

Источник: pinterest.com

RVR315 — аналог RTL515, но без фары. Поэтому он более компактный и сравнительно недорогой — $150. Правда, и заряд держится всего лишь до 7-ми часов.

Garmin Varia Radar RVR315 (сверху) и RTL515 (снизу)

Garmin Varia Radar RVR315 (сверху) и RTL515 (снизу)

Источник: pinterest.com

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