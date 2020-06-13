10 лучших велосипедных седел 2020 по версии Bicycling

Велосипедные седла на любой вкус и цвет: от моделей для шоссейных велогонщиков — и до любителей mtb, коммьютинга на кожаных Brooks’ах.

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Недавно мы рассказывали о том, как правильно выбирать велосипедное седло. Теперь давайте наконец его выберем. Предлагаем выбирать что-то из следующих моделей.

Прочное и доступное

Planet Bike A.R.S. Anatomic Relief Saddle

Цена — $38,95

Седло с прочной пенопластовой прокладкой и четко выраженным рельефным каналом. Отличное обновление для бюджетного велосипеда. Покрытие имеет износостойкие участки, предотвращающие преждевременное «старение». И форма — не только для «матрасных заездов».

Planet Bike A.R.S. Anatomic Relief Saddle — $38,95 Источник: bicycling.com

Чтобы не давило

Selle Royal Respiro Athletic Saddle

Цена — $53,99

Идеальное для коротких поездок, во время которых приходится находиться в вертикальном положении. Respiro имеет центральную канавку, снимающую вес с ваших тканей + множество прокладок, где это давление распределяется на седалищные кости.

Также в средней линии есть канал, позволяющий воздушному потоку проходить через область промежности, предотвращая чрезмерную потливость «места Х». Рельсы — прочные и легкие, а «мягкий» дизайн годится для обоих полов.

Selle Royal Respiro Athletic Saddle — $53,99 Источник: bicycling.com

«Шок-абсорбент» для продолжительных заездов

Serfas Dorado Saddle

Цена — $39,95

Стратегическое сочетание мягких и плотных прокладок в этом седле помогает смягчить «ваши днища» и обеспечить поддержку там, где вам это нужно. Центральная канавка направляет давление подальше от чувствительных областей и седалищных костей.

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Над основанием находится покрытие из эластичного резиноподобного материала, которое поглощает неровности дороги — для более плавной езды. Serfas Dorado Saddle — седло удобное, но если ищете что-то более ориентированное на гонку, читайте дальше.

Serfas Dorado Saddle — $39,95 Источник: bicycling.com

«Гладенькая кожа»

Terry Butterfly Carbon Saddle

Цена — $199,95

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Легкое и гибкое, для шоссейников и гравийников, любящих крутить педали днями напролет. Изготовлено из специального пенопласта, поддерживающего седалищные кости и мягкого по всей длине носика — для снятия давления на области мягких тканей. Полностью все седло имеет тонкий слой геля, нанесенного на подушку. Углеродные рельсы овальной формы предназначены для обеспечения дополнительной прочности и жесткости, а также поглощают немного больше вибрации от дороги, чем алюминиевые аналоги. Вес — 218 граммов: это самое легкое велосипедное седло в линейке Terry Butterfly.

Terry Butterfly Carbon Saddle — $199,95 Источник: bicycling.com

Классика жанра

Brooks England B17 Standard Saddle

Цена — $101,50

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Этой модели уже 120 лет, и терять актуальность она не собирается. Да, сперва ее к своей пятой точке нужно «приучить», зато потом — седло со всеми индивидуальными особенностями «ваших тканей», и служить будет «до конца» (Brooks’ы дают гарантию на 10 лет). Прочные стальные направляющие способствуют гашению дорожных вибраций, а широкая задняя часть и узкий носик обеспечивают правильные размеры. В общем, Brooks, спасибо, что ты есть.

Brooks England B17 Standard Saddle — $101,50 Источник: bicycling.com

Лучшее женское седло

Specialized Power Mimic Expert

Цена — $175

«Спеши» позиционируют его как женское, но мужчины на данном седле тоже катаются. Вырез аксессуара заполнен гибким термопластичным эластомером — своего рода «гамак» для предотвращения проталкивания тканей через отверстие и последующего вздутия (болезненная проблема для некоторых женщин). Состав включает три различных плотности пены:

очень плотную — под сидячими костями;

— под сидячими костями; подушку памяти — низ и центр седла;

— низ и центр седла; мягкая на носу — чтобы обеспечить лучшее распределение давления.

Power Mimic также имеет обновленную форму с коническими крыльями — чтобы минимизировать растирание бедер. Кажется, представительницы прекрасного пола этой вещице будут рады.

Specialized Power Mimic Expert — $175 Источник: bicycling.com

Для агрессивных

ISM PL 1.0

Цена — $197,77

Без носа, с широкой спинкой и независимыми передними частями, переносит весь вес на сидячие кости, а не на мягкие ткани. Как утверждают разработчики, данное седло обеспечивает 100% кровотока в малом тазу гонщика в стандартном положении езды на велосипеде — ничем не отличается от того, если бы он просто стоял.

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Мнение экспертов Bicycling (после тест-драйва): седло прошло много миль по смешанной местности и стало заметно удобнее. Почти как Brooks. Впереди достаточно материала, чтобы чувствовать себя полностью поддерживаемым, сзади аналогично. Правда, с установкой PL 1.0 придется немного повозиться, но овчинка стоит выделки.

ISM PL 1.0 — $197,77 Источник: bicycling.com

Чисто шоссе

PRO Stealth

Цена — $154

Легкость и минимализм. И огромный вырез. Аксессуар имеет все необходимое: нос, легкую обивку, интеллектуальные вырезы, интерфейс для крепления камеры PRO и крыла. В соответствии с современной модой, это исключительно плоский предмет с достаточным пространством на увеличенных крыльях — чтобы скользить вперед и назад в поисках максимальной мощности.

PRO Stealth — $154 Источник: bicycling.com

Максимально облегчающее для шоссе

Prologo Dimension

Цена — $120,54

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Длина — 245 мм, на 35 мм короче остальных седел Prologo. Ширина — 143 мм: несколько шире стандартных седел Prologo (в среднем 134 мм). Сделали это для того, чтобы создавать меньшее давление. Дальнейшее снижение давления обеспечивается за счет выреза (PAS в терминологии Prologo). Задняя часть седла, где «покоятся» сидячие кости всадника, относится к категории полукруглых Prologo. Это среднее арифметическое между более изогнутой «круглой» и плоской формой носика седел бренда. Подкладка — двойная, под верхним слоем и из микрофибры.

Несмотря на то, что данная линейка разработана для женщин, Элиза Барелли из отдела маркетинга Prologo утверждает: «Из-за формы и характеристик седло Dimension считается подходящим и для мужской анатомии».

Prologo Dimension — $120,54 Источник: bicycling.com

Просто и со вкусом

Fabric Scoop Pro Saddle

Цена — $180

Изготовлено для шоссе и гравия, используется карбоновое и нейлоновое основание на амортизирующих углеродных рельсах для сверхлегкого (198 граммов) дизайна. Прочное, высокопроизводительное, гоночное. Комфортно в течение всего дня, даже если этот день включает в себя поездку по одной из самых изнурительных трасс.

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Fabric Scoop Pro поставляется в трех формах — дабы сыскать соответствие структуре таза и гибкости любого велосипедиста. И обычно гонщики хвалят его, гоняясь как на коротких городских спринтах, так и ​на продолжительных ​межгосударственных турах.

Fabric Scoop Pro Saddle — $180 Источник: bicycling.com