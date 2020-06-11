С вырезом для «мягких тканей»: как правильно выбирать велосипедное седло

Лето — самое время прокачать байк, например, прикупить велосипедное седло. На что обращать внимание? Ответ — на страницах Bike&Me.

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Что нового

В тренде велосипедные седла с короткими носами. Райдеры таким образом стремятся увеличить комфорт для мягких тканей, наклоняясь вперед (для повышения обтекаемости и аэродинамических качеств). И седла не просто короткие, они также шире впереди, что позволяет гонщикам двигаться вперед без ущерба для мощности.

Еще одна давно созревшая тенденция: более ориентированные на производительность варианты для женщин-райдеров. И хорошая новость для велосипедистов, не планирующих участвовать в гонках никогда: повседневные велосипедные седла становятся более удобными, легкими и способными «противостоять погоде».

Седло в соответствие стилю катания

Седло для шоссе обычно имеет V-образную форму, с более выраженной зоной сидения и более длинным носом. У седла для mtb будет аналогично выраженная «зона отдыха», но иногда оно имеет более T-образную форму — чтобы райдер мог двигаться вперед (для агрессивных подъемов).

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Седла Gravity, Enduro и Trail имеют V-образную форму с закругленными краями и более коротким носиком, что позволяет легко перемещаться по аксессуару без зацепления шорт. Женские седла обычно имеют более короткий нос.

ISM PN 3.0 — велосипедное седло с укороченным носом (для триатлона и женщин) Источник: pinterest.com

Количество наполнителя

Тренировочные седла часто имеют меньше набивки — для экономии веса, что является краеугольным камнем для фанатов скорости. Велосипедные седла Comfort имеют форму, аналогичную другим седлам, но обычно «идут» с более плотной пеной или гелем.

Для любителей коммьютинга — дополнительная подкладка: она может предотвратить появление синяков на седалищных костях. Но вы должны понимать: езда продолжительностью более двух часов в седле с мягкой подкладкой может нарушить кровообращение + начать натирать, со всеми вытекающими.

Вырез: да или нет

Многие игнорируют вырез. Другие говорят: с ним не жмет в мягкие ткани. Как быть? Сперва нужно учесть ваш пол: таз мужчин имеет V-образную форму, таз женщин — U-образную. Вырезы с учетом пола могут сдерживать давление на мягкие ткани ездока.

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Гибкость водителя и естественный наклон таза в положении езды также определяют, с каким седлом вращать педали будет приятно и безболезненно. По данным Giant, 80% мужчин и примерно такое же количество женщин катаются с тазом, наклоненным вперед (да здравствует аэродинамика!).

Статистика Giant: 80% мужчин и женщин катаются с тазом, наклоненным вперед Источник: pinterest.com