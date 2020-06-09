Lobster: велосипедный замок с «рыбьим» именем, который байк не покинет никогда

Главная особенность Lobster — он всегда прикреплен к вашему байку, даже когда не используется. И чтобы с ним украсть велосипед, придется распиливать раму.

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Lobster изготовлен из термообработанной закаленной стали, крепится вместо флягодержателя, то есть к нижней трубе рамы. Звучит не очень «приятно», особенно как для езды в 30-градусную жару. Но не спешите негодовать: этот велосипедный замок имеет два отверстия и два длинных винта (входят в комплект). С их помощью флягодержатель можно «прикрутить» к самому замку.

Lobster — велосипедный замок, к которому можно прикрутить флягодержатель Источник: pinterest.com

Lobster. Как это работает

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Lobster в сложенном виде — штука компактная. В разложенном — имеет два плеча, откидывающихся в любую сторону. Они обхватывают раму, переднее колесо и столб предмет, к которому крепится этот велозамок. Все запирается на ключ (типичный складной lock). Процесс разборки / сборки «Лобстера» занимает считанные секунды.

И да: вор может открутить болты замка, но украсть байк не сможет все равно, так как в этом случае ему придется распиливать раму.

Даже если открутить Lobster, байк при этом своровать все равно не удастся Источник: pinterest.com

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Если в вашем велосипеде имеются отверстия и в вертикальной трубе рамы, Lobster можно прикрутить и туда. В таком случае блокироваться будет заднее колесо. Или вовсе можно привинтить два Лобстера — к переднему и заднему колесам рамы. И тогда ваш любимый и дорогой Bianchi уж точно не украдут.

Lobster — тот же складной замок, но имеет особенность — удобство: крепится к раме Источник: pinterest.com

Lobster. Вес и цена

Вес — 1,3 кг.

Цена — $74,99.

Lobster. Вес — 1,3 кг. Цена — $74,99 Источник: pinterest.com