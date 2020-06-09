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Lobster: велосипедный замок с «рыбьим» именем, который байк не покинет никогда

Главная особенность Lobster — он всегда прикреплен к вашему байку, даже когда не используется. И чтобы с ним украсть велосипед, придется распиливать раму.

Lobster изготовлен из термообработанной закаленной стали, крепится вместо флягодержателя, то есть к нижней трубе рамы. Звучит не очень «приятно», особенно как для езды в 30-градусную жару. Но не спешите негодовать: этот велосипедный замок имеет два отверстия и два длинных винта (входят в комплект). С их помощью флягодержатель можно «прикрутить» к самому замку.

Lobster — велосипедный замок, к которому можно прикрутить флягодержатель

Lobster — велосипедный замок, к которому можно прикрутить флягодержатель

Источник: pinterest.com

Lobster. Как это работает

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Lobster в сложенном виде — штука компактная. В разложенном — имеет два плеча, откидывающихся в любую сторону. Они обхватывают раму, переднее колесо и столб предмет, к которому крепится этот велозамок. Все запирается на ключ (типичный складной lock). Процесс разборки / сборки «Лобстера» занимает считанные секунды.

И да: вор может открутить болты замка, но украсть байк не сможет все равно, так как в этом случае ему придется распиливать раму.

Даже если открутить Lobster, байк при этом своровать все равно не удастся

Даже если открутить Lobster, байк при этом своровать все равно не удастся

Источник: pinterest.com

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Если в вашем велосипеде имеются отверстия и в вертикальной трубе рамы, Lobster можно прикрутить и туда. В таком случае блокироваться будет заднее колесо. Или вовсе можно привинтить два Лобстера — к переднему и заднему колесам рамы. И тогда ваш любимый и дорогой Bianchi уж точно не украдут.

Lobster — тот же складной замок, но имеет особенность — удобство: крепится к раме

Lobster — тот же складной замок, но имеет особенность — удобство: крепится к раме

Источник: pinterest.com

Lobster. Вес и цена

  • Вес — 1,3 кг.
  • Цена — $74,99.

Lobster. Вес — 1,3 кг. Цена — $74,99

Lobster. Вес — 1,3 кг. Цена — $74,99

Источник: pinterest.com

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