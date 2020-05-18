Best of the best: 14 лучших приложений для велосипедистов

От поиска трасс для mtb — и до карманного веломеханика, если речь идет о велосипедах — приложение найдется для всего.

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Смартфон может быть одним из самых полезных инструментов для велосипедиста: карты и путеводители, тренировочные и диетологические курсы — и все это на экране вашего гаджета.

Вот несколько приложений для эффективного использования времени на двух колесах вместе со смартфоном.

Лучшие велосипедные приложения для навигации

1. Komoot

Для чего : уверенная навигация

: уверенная навигация Стоимость: бесплатно

Конечно, Google Maps — мощный инструмент навигации, но иногда эти карты могут быть немного... медленные. Более того, полагаясь только на них, можете легко заблудиться, особенно будучи на двух колесах среди городских улиц.

Komoot не имеет ни одной из этих проблем. В партнерстве с Garmin программа использует базу данных OpenStreetMap с открытым кодом — для планирования маршрута прямо в дороге.

Вы сможете построить mtb, дорожные и даже гравийные маршруты, которые всегда предлагают благоприятный именно для велосипедиста путь. К тому же если заранее установить начальную и конечную точки, приложение даже предложит несколько маршрутов и укажет их уровень сложности. Иначе говоря, Komoot знает, насколько простым путь будет для вас.

2. Maps.Me

Для чего : офлайн-карты целых стран

: офлайн-карты целых стран Стоимость: бесплатно

Да, вы все правильно поняли. Maps.Me позволяет загружать картографические данные для целых стран. Желаете найти лучшие маршруты в Уэльсе? No drama. Как насчет Испании? Si, de nada. Франция? Ну, вы поняли идею.

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Но лучшее, революционное в программе то, что ею можно пользоваться в режиме офлайн (если загрузить данные заранее). И если вы вне доступа к 4G или не хотите платить в роуминге, просто загрузите участок карты для города или страны, в которой находитесь, и сможете найти дорогу даже в месте, далеком от цивилизации.

3. Ride With GPS

Для чего : планирование следующего приключения

: планирование следующего приключения Стоимость: бесплатно, но есть платные функции, среди которых — усовершенствованное редактирование маршрутов

Часть удовольствия от поездки на велосипеде — это планирование нового маршрута. Именно это и позволяет делать Ride With GPS. Загрузите его — и сможете спланировать свое следующее приключение в деталях, а также записать поездку в процессе, и даже поделиться своим местонахождением с друзьями в режиме реального времени.

Приложение позволяет масштабировать подъемы на пути, помогая заранее подготовиться к ним. И да: софт можно использовать для навигации в режиме офлайн — полезная функция, если 4G «оборвался».

4. TrailForks

Для чего : навигация по малоизвестным маршрутам

: навигация по малоизвестным маршрутам Стоимость: бесплатно

Каждый из нас хоть раз в жизни оказывался на перепутье и не знал, как вернуться к цивилизации. В следующий раз, перед поездкой по неизвестному маршруту не забудьте загрузить TrailForks, прежде чем выходить из дома: он поможет сэкономить пару часов скитаний по лесу или по склонам горы.

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Опираясь на информацию от других велосипедистов, программа может похвастаться подробными картами более чем 161 000 маршрутов по всему миру, геолокации в режиме реального времени + информация о достопримечательностях. В случае, если что-то пойдет не так, существует функция тревоги, которая передает ваши точные GPS-координаты и название ближайшего населенного пункта. Сверхважно, если любите ездить в одиночку.

5. ViewRanger

Для чего : исследование новых путей

: исследование новых путей Стоимость: бесплатно, дополнительные функции — от 200 грн

Традиционные карты на основе GPS, как правило, хорошо работают на дорогах. Но если съезжаете с них, точность значительно падает, особенно в горах. ViewRanger специализируется на таких неизвестных путях, предоставляя все данные, которые вам нужны.

Бесплатный пакет поставляется с картой всей планеты на основе OpenCycle, но с платными функциями приложение становится еще краше. Основные моменты включают подробные топографические карты для более чем 20 стран, а также функцию VR Skyline, которая использует ваши GPS-координаты и камеру телефона, чтобы указать название каждой горы, которая попадется на пути.

Лучшие велосипедные приложения для тренировок

6. Cyclemeter

Для чего : превращает телефон в собственного тренера

: превращает телефон в собственного тренера Стоимость: бесплатно

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Рекламируя себя как «самое совершенное приложение для велосипедистов, которое когда-либо разрабатывалось для мобильного устройства», Cyclemeter превращает ваш смартфон в собственный портативный фитнес-компьютер. Вы не только будете иметь доступ к интервальным планам тренировок, карт, графиков и объявлений, но и подробный анализ результатов поездки.

Cyclemeter удобен тем, что нет необходимости переходить на внешний вебсайт, чтобы сохранить эти данные. Конечно, можно размещать результаты на Strava или Facebook, но даже если вы не поделитесь ими, все данные остаются на телефоне, и к ним всегда можно будет вернуться и сравнить.

7. Endur8

Для чего : советы по питанию

: советы по питанию Стоимость: бесплатно для «общих пользователей» или 280 грн в квартал для разработки персональных планов

Независимо от того, насколько длинным будет ваш путь, хорошо иметь с собой достаточно воды и пищи. Используйте Endur8: приложение дает советы по питанию, а также напоминает, что пора подкрепиться во время поездки.

Endur8 можно использовать во время велотренировок (нужно заложить маршрут заранее) или даже во время больших заездов на соревнованиях (приложение сразу имеет встроенные маршруты).

8. Zwift

Для чего : возвращает удовольствие от занятий в помещении

: возвращает удовольствие от занятий в помещении Стоимость: 420 грн в месяц

Наматывать километры на велотренажере — тоска унылая. Но что делать, когда вы уже привыкли к безопасности своего дома?

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Установите Zwift и погрузитесь в детальный и интерактивный виртуальный мир. Подключитесь к матрице, и сможете в режиме реального времени соревноваться со спортсменами со всего мира (хотя, кроме приложения, нужен также велотренажер — подключается к интернету — и монитор перед ним). Приложение имеет встроенные тренировки, которые помогут стать лучшим в своем виртуальном клубе.

Лучшие велосипедные программы для аналитики

9. Bike Gear Calculator

Для чего : оптимизация производительности

: оптимизация производительности Стоимость: бесплатно

Это приложение помогает правильно рассчитать передачи, чтобы их настройки были максимально эффективными. Bike Gear Calculator позволяет ввести все данные: от размера шины — и до частоты передач. И только потом «калькулятор» выдает соответствующие данные о производительности велосипеда.

Это не только полезно в случае замены деталей, но также позволяет настроить байк вплоть до тренировки в конкретный день, будь то поездка на выносливость, «родео» на сложной местности или тренировки на велотреке.

10. My Campy

Для чего : отслеживает параметры движения и велосипеда

: отслеживает параметры движения и велосипеда Стоимость: бесплатно

My Campy, разработанный итальянцами для компании Campagnolo, отслеживает все параметры движения велосипеда. Он измеряет физические аспекты езды и ее производительность. Это буквально сочетание телефона и велосипеда. Вы не только узнаете, когда надо отдохнуть или переключить передачу, но и в режиме реального времени получаете данные о физическом состоянии байка, даже в таких подробностях, как состояние тормозов и необходимость смазать цепь.

11. Strava

Для чего : анализ каждой поездки

: анализ каждой поездки Стоимость: бесплатно, 165 грн в месяц для премиум-членства

Что можно сказать о Strava такого, что мы не упоминали выше? В США приложение стало синонимом дорожного велосипедного движения, поскольку миллионы его членов планируют и отслеживают свои поездки ежедневно в этой социальной сети для велосипедистов.

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Программа предлагает все, что среднестатистический велосипедист мог бы желать: данные о своей производительности (расстояние, скорость и даже частота сердечных сокращений, если есть соответствующий датчик), а также членство в клубе, где можете анализировать свою статистику в динамике или в отношении других велосипедистов. Приложение и сообщество, которое его использует, не только мотивирует тренироваться, но и советует, как сделать это лучше.

12. Wahoo Fitness

Для чего : сохранение данных

: сохранение данных Стоимость: бесплатно

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Если желаете просто собрать данные об эффективности своей поездки, вам подойдет Wahoo Fitness. Портал приложений бренда фитнес-аксессуаров содержит не менее восьми настроенных разделов данных, охватывающих все: от скорости — до сердечного ритма и сжигания калорий. Кроме того, приложение легко сочетается с датчиками скорости и мониторингом частоты сердечных сокращений + делает до смешного простым ввод этих данных на таких платформах, как: Strava и MyFitnessPal — помогая сохранять точную информацию в одном месте.

Общий полезный велосипедный софт

13. Fill That Hole

Для чего : езда на велосипеде без перепада высот

: езда на велосипеде без перепада высот Стоимость: бесплатно

Иногда хочется, чтобы местность была как можно ровной и гладкой. Именно для этого и сотворен софт Fill That Hole.

Приложение, созданное компанией Cycling UK, позволяет загрузить фотографию выбоины, которая мешает спокойной поездке, а затем направляет ее в соответствующие местные органы. Хотя нет никакой гарантии, что последние действительно предпримут меры, и все же приятно чувствовать, что вы пытаетесь сделать дороги безопасными для велосипедистов.

14. Haynes Bike Repair Guide

Для чего : легкое обслуживание велосипедов

: легкое обслуживание велосипедов Стоимость: 100 грн

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Как самый известный издатель книг по ремонту мотоциклов и велосипедов, Haynes в 2020 году выпустил приложение-руководство по велоремонту. Программа содержит все необходимое для выполнения наиболее распространенных задач по техническому обслуживанию, включая жизненно важный навык замены проколотой камеры.

Не очень разбираетесь в технике? Не волнуйтесь. Приложение включает пошаговые видеоуроки по ремонту велосипедов, а лучшее — то, что оно обновляется свежим содержанием ежемесячно.

Haynes Bike Repair Guide — приложение-руководство по велоремонту Источник: pinterest.com