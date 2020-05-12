3 велосипедные фары, которые могут не только светить

Эти велосипедные фары еще могут снимать видео, адаптировать луч в соответствие скорости езды, и даже освещать повороты.
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Hydra 3 Bike Light
Mtb-шники часто используют две велосипедные фары:
- установлена на руле и светит вперед;
- установленная на шлеме и светит туда, куда ездок поворачивает голову.
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Hydra 3 Bike Light — велосипедный фонарь, призванный собою заменить обе фары. Он имеет три лампочки, средняя постоянно светит вперед. Остальные две включаются в зависимости от стороны, в которую поворачивает велосипедист: вправо — загорается правая, влево — левая (сигнал посылает датчик, вмонтированный в фару).
Цена — $149. Смотрите, как выглядит и работает Hydra 3 Bike Light:
Еще один обзор-сравнение работы данной вещицы:
Garmin Varia
Данный девайс синхронизируется с велосипедным компьютером Garmin Edge, который в свою очередь анализирует GPS-координаты райдера, а также определяет его скорость, и в соответствие последней делает луч:
- узким и ярким (до 6000 люменов) — при быстрой езде;
- широким и менее интенсивным — при езде неспешной.
Цена — $200.
Cycliq Fly12
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Cycliq Fly12 — велосипедная фара с вмонтированной камерой, снимает 1080p / 30 fps, «обученная» работать в режиме циклической видеозаписи (о «свободной памяти» беспокоиться не придется). Идеальный вариант для желающих фиксировать свои поездки (чтобы потом доказывать, кто виноват в ДТП или просто любоваться поездками).
Мощность иллюминации — 600 люмен, стоимость — $299.
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