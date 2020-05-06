Велосипедные седла: 5 самых новаторских моделей

Сколько бы денег ваш карбоновый Pinarello не стоил, он все равно будет неудобным, если не поставить на него человеческое велосипедное седло. А если «оснастить» одной из следующих моделей — то и вовсе будет «сказка».

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Infinity Seat E2

Данное велосипедное седло — дело рук канадского мануального терапевта и по совместительству триатлета Винсента Марселя. Однажды он поразмыслил: «Если неудобства езды вызваны давлением седла на таз, так почему бы не сделать седло побольше?». Так он и сделал. В итоге имеем Infinity Seat — полимерную конструкцию, обтянутую итальянской кожей, внутри которой и приходится сидеть. Выглядит чудаковато, но тестировавшие эту штуковину ею остались довольны.

Цена — $297.

Airo Bike Seat

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Еще одно велосипедное седло, сделанное в Канаде. В основе — неподвижная конструкция. Но есть особенность — пружинящие «крылышки», двигающиеся в ответ на перемещение педалей велосипедиста. Разработчик заявляет, данная технология поглощает вибрации поверхностей. Выглядит странно, как на деле — отзывов пока никто не писал.

Цена — $100.

Airo Bike Seat — уникальное велосипедное седло с «крылышками» Источник: pinterest.com

Reprieve Bicycle Saddle

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Разработчик — техасская компания 3 West Design. Фишка седла — углубление в основе, дабы уменьшить давление на промежность. Также в конструкции имеется воздушный пузырь, который можно надувать до желаемого уровня. При этом последний остается достаточно мягким, чтобы ваша пятая точка и дальше себя чувствовала сухо и комфортно.

Цена — $150.

Manta Saddle

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Имеет что-то общее с велосипедным седлом Airo: тоже спроектировано так, чтобы перемещаться вверх-вниз в такт педалям. Вот только напоминает оно грабли. Хотя, согласно производителю, на этом странность и заканчивается. Затем идет «жирный плюс»: движущиеся туда-сюда относительно центральной оси элементы конструкции в 3-4 раза увеличивают площадь опоры (в сравнении с обычными седлами), посему вес ездока распределяется равномернее — и все довольны-счастливы.

Цена — $150.

S-Works Power Saddle

Не могли не вспомнить про инновацию от «элитного» подразделения Specialized. Данное седло создано в рамках коллаборации с компанией Carbon из Силиконовой долины. S-Works Power Saddle создано из эластомерной смолы по запатентованной технологии Digital Light Synthesis с применением света ультрафиолетовых диодов.

Эта штуковина — сложная решетчатая структура из 14 000 крошечных распорок. Говорят, шикарно поглощает удары и мгновенно обретает прежнюю форму, рассеивая давление на седалищные бугры велосипедиста. Детальнее про эту вещь читайте тут.

Цена — неизвестна, так как презентация еще не состоялась, лишь анонсы.