Quick Release Seatpost: велосипедное седло-«противоугонка»

Многие не только пристегивают байк замками, но и откручивают / уносят с собой седло. Но постоянно крутить велосипедное седло — штука не из удобных. Тут-то на помощь и приходит Quick Release Seatpost. Что это?

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Quick Release Seatpost — разработка итальянского велосипедиста Роберто Монако. Он создал быстро- и легко-съемное велосипедное седло. Состоит оно из двух частей.

Верхняя : крепится к направляющим седла любого велосипедного производителя.

: крепится к направляющим седла любого велосипедного производителя. Нижняя: крепится к подседельному штырю и зажимается болтом со шляпкой под шестигранник.

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В основе крепления верхней и нижней частей — тот же механизм, который используется в быстросъемном штативе-триподе для фотокамер. Именно благодаря данному механизму не нужно каждый раз прикручивать / откручивать седло и по 300 раз его регулировать. Просто «отщелкнул», покидая байк / «прищелкнул», обратно садясь на велосипед.

Верхняя часть Quick Release Seatpost к нижней крепится механизмом с фиксированной направляющей Источник: youtube.com

Краткие характеристики Quick Release Seatpost

Диаметры : 27,2 мм / 30,9 мм / 31,6 мм.

: 27,2 мм / 30,9 мм / 31,6 мм. Покрытие: черное / серебристое.

Kickstarter

Запущена кампания на Kickstarter. Стоимость Quick Release Seatpost — $120.

P.S.

Как думаете, выдержит ли эта штуковина любое из испытаний, проделанных в следующем ролике?

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