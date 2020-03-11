Sensitivus Gauge ApS: встроенный датчик мощности всего за $6

Sensitivus Gauge ApS — компания из Копенгагена, инженеры которой смогли интегрировать измеритель мощности в систему велосипеда, а потом «добили» ценой — $6-10. Что еще знаем про датчик от Sensitivus Gauge ApS?

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В Sensitivus Gauge ApS сообщают: «Переход на производство системы с интегрированным измерителем мощности у нас займет до трех месяцев. За это время мы передадим на производство все, что имеем: схемы, чертежи, исходные коды, полное программное обеспечение, все ноу-хау, и даже разработки для встроенного в педали варианта».

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Сперва датчане планировали разработать высококачественный измеритель на основе оптического датчика мощности. Но выявили: технология в полной мере не изучена, посему пришли к старому-доброму, проверенному и безотказному танзометрическому измерителю.

Sensitivus Gauge ApS. Сперва сперва должен был быть на основе оптического датчика Источник: pinterest.com

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«Данного рода устройства должны интегрироваться в велосипеды прямо на производстве — это гораздо дешевле внешних измерителей, которые нужно докупать отдельно и доплачивать за это немалые средства. Это поможет велосипедистам экономить деньги, а нам — процветать», — считают в Sensitivus Gauge ApS.

Пожелаем успеха датчанам и с нетерпением ждем первых велосипедов с уже интегрированными «моще-метрами».

Технические характеристики датчика:

вес — 18 граммов;

температурные режими работы — от -10°C до -10°C.

Вот так выглядит встроенный измеритель мощности Sensitivus Gauge ApS Источник: pinterest.com