Выбор аксессуаров

Sensitivus Gauge ApS: встроенный датчик мощности всего за $6

Sensitivus Gauge ApS — компания из Копенгагена, инженеры которой смогли интегрировать измеритель мощности в систему велосипеда, а потом «добили» ценой — $6-10. Что еще знаем про датчик от Sensitivus Gauge ApS?

В Sensitivus Gauge ApS сообщают: «Переход на производство системы с интегрированным измерителем мощности у нас займет до трех месяцев. За это время мы передадим на производство все, что имеем: схемы, чертежи, исходные коды, полное программное обеспечение, все ноу-хау, и даже разработки для встроенного в педали варианта».

Читай также: 4 упражнения, которые превратят вас в мощного велосипедиста

Сперва датчане планировали разработать высококачественный измеритель на основе оптического датчика мощности. Но выявили: технология в полной мере не изучена, посему пришли к старому-доброму, проверенному и безотказному танзометрическому измерителю.

Sensitivus Gauge ApS. Сперва сперва должен был быть на основе оптического датчика

Sensitivus Gauge ApS. Сперва сперва должен был быть на основе оптического датчика

Источник: pinterest.com

Читай также: Koroyd и OCSiAl: 5 технологий, меняющих велоиндустрию XXI века

«Данного рода устройства должны интегрироваться в велосипеды прямо на производстве — это гораздо дешевле внешних измерителей, которые нужно докупать отдельно и доплачивать за это немалые средства. Это поможет велосипедистам экономить деньги, а нам — процветать», — считают в Sensitivus Gauge ApS.

Пожелаем успеха датчанам и с нетерпением ждем первых велосипедов с уже интегрированными «моще-метрами».

Технические характеристики датчика:

  • вес — 18 граммов;
  • температурные режими работы — от -10°C до -10°C.

Вот так выглядит встроенный измеритель мощности Sensitivus Gauge ApS

Вот так выглядит встроенный измеритель мощности Sensitivus Gauge ApS

Источник: pinterest.com

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Как мы убиваем трансмиссию велосипеда: 5 смертельно опасных ошибок
20 самых красивых велосипедов февраля 2020 по версии Cycling Pulse
#мандзя5челледж, день 2: 5 упражнений для неравнодушных к своему телу
Круть-верть: жесткая программа тренировок в обеденный перерыв на велотренажере
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Тренировки 3 декабря 2019

Упражнения для ног велосипедиста: 5 must have межсезонья
Тренировки 24 октября 2019

«Пистолетик»: программа тренировок приседаний на одной ноге
Тренировки 17 октября 2018

Как накачать мощные квадрицепсы велосипедисту: 6 сильных упражнений
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK