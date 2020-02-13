Закричит, но не отпустит: велозамок Abus Alarmbox со встроенной сигнализацией

Прогресс на месте не стоит, и прямое тому доказательство — Abus Alarmbox. Это тихий-спокойный и молчаливый велосипедный замок, который очень громко «нервничает», если кто-то попытается стащить ваш велосипед.

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Abus Alarmbox. ТТХ

Данный велосипедный замок — компактный прямоугольный девайс весом 370 г, крепящийся к раме двумя металлическими стяжками. В него вмонтированы:

сменная литиевая батарейка CR 2 ;

; трехмерный датчик, засекающий любое движение вокруг него или того, к чему он пристегнут.

Замок включается после того, как в него вставили и провернули ключ. Насчет датчика, реагирующего на движения. Логичен вопрос: что если кто-то случайно толкнет велосипед? Что тогда, 100 децибел будут на уши поднимать всю округу?

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Разработчик предугадал такую ситуацию, поэтому обучил Abus Alarmbox на первый раз выдавать предупредительный сигнал. Но если же движение продолжается 15+ секунд, тут же включается сигнализация. После ее окончания девайс автоматически перезапускается и «душераздирающий крик» продолжает звучать.

Выключить велозамок можно только одним путем: вставить в него ключ и провернуть.

Abus Alarmbox — «кричащая коробочка», успокоить которую может только ключик Источник: pinterest.com

Цена Abus Alarmbox

Прайс за один экземпляр — $59. Появление на территории стран СНГ ожидается в ближайшем будущем. Предзаказ — на официальном сайте.

Велосипедный замок Abus Alarmbox. Цена — $59 Источник: pinterest.com