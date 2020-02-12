Подарок для велосипедиста на День святого Валентина: 5 идей

Были бы деньги, а подарок для велосипедиста на День святого Валентина найдется всегда. В данной статье приводим 5 идей, на что обратить внимание. А что покупать — да подскажет вам бюджет.

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1. Велосипедная экипировка

Одежды много не бывает. В том числе и экипировки. Поэтому комплект новенькой велоформы — идеальный подарок для велосипедиста на День святого Валентина.

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Не обязательно это должна быть командная форма Team Ineos, сгодятся и зимние теплые велоштаны или не продуваемый дождевик. В холодный сезон особенно актуальны зимние перчатки, велосипедные бахилы, крылья и брызговики…

Экипировка в гардеробе велосипедиста лишней не бывает никогда Источник: pinterest.com

2. Велосипедный шлем и очки

Качественный шлем отличается реальной защитой головы, прочностью, легкостью, удобством использования. Он имеет регулировки, сменные впитывающие влагу подкладки. А еще на рынке давно уже присутствуют модели со встроенными датчиками, отправляющими смс на указанные номера + GPS-локация в случае удара. Технологии, как видите, на месте не стоят…

Также можно подбирать велосипедный шлем в соответствие стилю катания, вкусовым предпочтениям… В общем, есть где разгуляться.

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Очки — еще один must have, который станет идеальным подарком для велосипедиста на День святого Валентина. Совет редакции Bike&Me: грядет сезон — присматривайтесь к очкам с фотохромными линзами (изменяют уровень затемнения в зависимости от освещения). Такой аксессуар — вещь по-настоящему удобная: днем не слепнешь, вечером / ночью все видишь.

Велосипедный шлем и очки — must have каждого велосипедиста Источник: pinterest.com

3. Детали и компоненты

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Седло, карбоновый вынос, подседельный штырь, новая цепь, кевларовые покрышки или алюминиевые колеса, которые обгонят любой карбон (пример таких тут), новая обмотка руля или красивенькие грипсы… Поле не паханое. Такое, как и одежда, лишним в хозяйстве велосипедиста не будет никогда.

Уникальное седло — еще один хороший подарок велосипедисту на День святого Валентина Источник: pinterest.com

4. Велотренажер

В межсезонье на велосипеде катаются только избранные. Чем занимаются остальные? Кто-то ходит в тренажерку на силовые, кто-то на диване трескает макарошки и альтернативные им продукты, а кто-то крутит станок. Именно последний — еще один шикарный подарок на День святого Валентина.

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Велосипедный станок — ваш билет в мир регулярных тренировок вне зависимости от погоды и сезона. Да, до реальных боевых условий не дотягивает. Но на безрыбье… К тому же во время педаляжа можете читать книги, изучать иностранные языки, смотреть интервью с интервью с украинскими экстремальными триатлетами или слушать образовательные передачи.

Станок поможет поможет велосипедисту тренироваться вне зависимости от погоды Источник: pinterest.com

5. Гаджеты

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Измеритель мощности, GPS-навигатор, пульсометр, датчик каденса или премиум-аккаунт в Strava — велосипедист рад будет всему. Но это неточно. Посему, дабы не прогадать, присматривайтесь к спортивным часам или стильным фитнес-трекерам.

GPS-навигатор — вещь, которой будет доволен любой велосипедист Источник: pinterest.com