Выбор аксессуаров

Salsa Cowchipper: руль типа «баран» шириной невероятные 52 см

Сегодня наблюдается тенденция «чем шире, тем лучше». Сперва сей тренд зацепил рули mtb, затем ударил по колесам шоссе. А недавно добрался до рулей типа «баран». И доказательство тому — Salsa Cowchipper. Что за руль?

Недавно Salsa Cycles (американский производитель туристических, горных и гравийных велосипедов, а также их комплектующих) расширил линейку размеров рулей Salsa Cowchipper до 48, 50, и невероятных 52 см. Важная деталь: данное значение измеряется между изгибами, поэтому фактическая ширина будет еще больше — из-за угла расширения 24°.

Читай также: WTB Exposure 30: бескамерная шоссейная покрышка с невероятной шириной 30 мм

Примечательно: в линейке Salsa Cowchipper самый популярный цвет — «серебро». Но максимальный его размер — лишь 46 см. В размере же 52 см — пока только черные алюминиевые Salsa Cowchipper (вес — 346 граммов), Salsa Cowchipper Deluxe и карбоновый Salsa Cowchipper Carbon. В чем между ними разница?

Salsa Cowchipper — руль типа «баран» шириной невероятные 52 см

Salsa Cowchipper — руль типа «баран» шириной невероятные 52 см

Источник: pinterest.com

Salsa Cowchipper

  • Алюминиевый сплав 6061-T6;
  • ширина: от 38 см до 52 смчерные / от 38см до 46см серебристые;
  • дроп — 116 мм;
  • подъем — 68 мм;
  • диаметр под зажим 31,8 мм;
  • рекомендованная производителем розничная цена — $50.

Salsa Cowchipper. Рекомендованная цена — $50

Salsa Cowchipper. Рекомендованная цена — $50

Источник: pinterest.com

Salsa Cowchipper Deluxe

  • Алюминиевый сплав 7050-T6;
  • ширина: от 38 см до 52 см черные / от 38см до 46см серебристые;
  • дроп — 116 мм,
  • подъем — 68 мм;
  • диаметр зажима 31,8 мм;
  • рекомендованная розничная цена — $80.

Salsa Cowchipper Deluxe. Рекомендованная цена — $80

Salsa Cowchipper Deluxe. Рекомендованная цена — $80

Источник: pinterest.com

Salsa Cowchipper Carbon

  • Материал — карбон;
  • ширина от 38 см до 52 см черные;
  • дроп — 116 мм;
  • подъем — 68 мм;
  • диаметр зажима 31,8 мм;
  • рекомендованная розничная цена — $215.

Salsa Cowchipper Carbon. Рекомендованная цена — $215. Судя по фото, весит 228 г

Salsa Cowchipper Carbon. Рекомендованная цена — $215. Судя по фото, весит 228 г

Источник: pinterest.com

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Jeep e-Bike: брутальный байк легендарного бренда
Хочешь — ехай: ученые сняли вето на вечерние тренировки перед сном
Как не погибнуть, катаясь на велосипеде в туман
Техника езды на велосипеде: как улучшить за 7 дней
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Новичкам 16 декабря 2019

Orb Droid: велосипедная фара, интегрированная в руль
Новичкам 2 декабря 2019

EnCase от Wolf Tooth: мультитул, который устанавливается внутри руля
Досуг 23 августа 2019

Magura Cockpit Integration: система с тросами, интегрированными в руль велосипеда
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK