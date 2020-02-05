Сегодня наблюдается тенденция «чем шире, тем лучше». Сперва сей тренд зацепил рули mtb, затем ударил по колесам шоссе. А недавно добрался до рулей типа «баран». И доказательство тому — Salsa Cowchipper. Что за руль?

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Недавно Salsa Cycles (американский производитель туристических, горных и гравийных велосипедов, а также их комплектующих) расширил линейку размеров рулей Salsa Cowchipper до 48, 50, и невероятных 52 см. Важная деталь: данное значение измеряется между изгибами, поэтому фактическая ширина будет еще больше — из-за угла расширения 24°.

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Примечательно: в линейке Salsa Cowchipper самый популярный цвет — «серебро». Но максимальный его размер — лишь 46 см. В размере же 52 см — пока только черные алюминиевые Salsa Cowchipper (вес — 346 граммов), Salsa Cowchipper Deluxe и карбоновый Salsa Cowchipper Carbon. В чем между ними разница?

Salsa Cowchipper — руль типа «баран» шириной невероятные 52 см Источник: pinterest.com

Salsa Cowchipper

Алюминиевый сплав 6061-T6;

ширина: от 38 см до 52 см— черные / от 38см до 46см — серебристые;

дроп — 116 мм;

подъем — 68 мм;

диаметр под зажим — 31,8 мм;

рекомендованная производителем розничная цена — $50.

Salsa Cowchipper. Рекомендованная цена — $50 Источник: pinterest.com

Salsa Cowchipper Deluxe

Алюминиевый сплав 7050-T6;

ширина: от 38 см до 52 см — черные / от 38см до 46см — серебристые;

дроп — 116 мм,

подъем — 68 мм;

диаметр зажима — 31,8 мм;

рекомендованная розничная цена — $80.

Salsa Cowchipper Deluxe. Рекомендованная цена — $80 Источник: pinterest.com

Salsa Cowchipper Carbon

Материал — карбон;

ширина от 38 см до 52 см — черные;

дроп — 116 мм;

подъем — 68 мм;

диаметр зажима — 31,8 мм;

рекомендованная розничная цена — $215.

Salsa Cowchipper Carbon. Рекомендованная цена — $215. Судя по фото, весит 228 г Источник: pinterest.com