Сегодня наблюдается тенденция «чем шире, тем лучше». Сперва сей тренд зацепил рули mtb, затем ударил по колесам шоссе. А недавно добрался до рулей типа «баран». И доказательство тому — Salsa Cowchipper. Что за руль?
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Недавно Salsa Cycles (американский производитель туристических, горных и гравийных велосипедов, а также их комплектующих) расширил линейку размеров рулей Salsa Cowchipper до 48, 50, и невероятных 52 см. Важная деталь: данное значение измеряется между изгибами, поэтому фактическая ширина будет еще больше — из-за угла расширения 24°.
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Примечательно: в линейке Salsa Cowchipper самый популярный цвет — «серебро». Но максимальный его размер — лишь 46 см. В размере же 52 см — пока только черные алюминиевые Salsa Cowchipper (вес — 346 граммов), Salsa Cowchipper Deluxe и карбоновый Salsa Cowchipper Carbon. В чем между ними разница?
Salsa Cowchipper — руль типа «баран» шириной невероятные 52 см Источник: pinterest.com
Salsa Cowchipper — руль типа «баран» шириной невероятные 52 см
Источник: pinterest.com
Salsa Cowchipper
- Алюминиевый сплав 6061-T6;
- ширина: от 38 см до 52 см— черные / от 38см до 46см — серебристые;
- дроп — 116 мм;
- подъем — 68 мм;
- диаметр под зажим — 31,8 мм;
- рекомендованная производителем розничная цена — $50.
Salsa Cowchipper. Рекомендованная цена — $50 Источник: pinterest.com
Salsa Cowchipper. Рекомендованная цена — $50
Источник: pinterest.com
Salsa Cowchipper Deluxe
- Алюминиевый сплав 7050-T6;
- ширина: от 38 см до 52 см — черные / от 38см до 46см — серебристые;
- дроп — 116 мм,
- подъем — 68 мм;
- диаметр зажима — 31,8 мм;
- рекомендованная розничная цена — $80.
Salsa Cowchipper Deluxe. Рекомендованная цена — $80 Источник: pinterest.com
Salsa Cowchipper Deluxe. Рекомендованная цена — $80
Источник: pinterest.com
Salsa Cowchipper Carbon
- Материал — карбон;
- ширина от 38 см до 52 см — черные;
- дроп — 116 мм;
- подъем — 68 мм;
- диаметр зажима — 31,8 мм;
- рекомендованная розничная цена — $215.
Salsa Cowchipper Carbon. Рекомендованная цена — $215. Судя по фото, весит 228 г Источник: pinterest.com
Salsa Cowchipper Carbon. Рекомендованная цена — $215. Судя по фото, весит 228 г
Источник: pinterest.com
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