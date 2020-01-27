TiGr Blue mini+: замок-скоба с ценником $135. Почему так дорого?

Google подсказывает: $135 — это от 3300 гривен. Почему TiGr Blue mini+ такой дорогой?

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Предыстория

В уже далеком 2011-м братья Джим и Джон Лафлины придумали необычный велосипедный замок — TiGr: длинная узкая скоба, крепящаяся к раме велосипеда. «Тигр» был хорош, но не идеален. Поэтому недавно изобретатели представили улучшенную версию — TiGr Blue mini+.

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Старший брат в семействе велосипедисных замков — просто TiGr — нечто в виде скобы, продевающееся через раму, колеса и недвижимый объект (например, столб). Затем концы скобы вставляются в цилиндрический замок из нержавеющей стали, который не вскрыть / не взломать (говорят производители). Итог — велик пристегнут, его не украдут.

Полезная штука, но не лишена изъянов:

громоздкая конструкция; материал скобы — титан, не самый устойчивый к разрезанию.

Поэтому братья Лафлины придумали более совершенную версию — TiGr Blue mini+. В чем разница?

TiGr — предшественник TiGr Blue mini+ Источник: pinterest.com

TiGr Blue mini+

Скоба — из более стойкой закаленной высокоуглеродистой вороненой стали. Скоба теперь короче и шире, благодаря чему — компактнее, ее легче транспортировать. Скоба покрыта винилом (чтобы не царапать раму). Весит менее 500 граммов (легче троса, цепи, любого U-образного замка.

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Но тоже есть нюанс: с помощью TiGr Blue mini+ пристегнуть можно только одно колесо (+рама). Зато братья Джим и Джон Лафлины говорят: «Ни болторезы, ни слесарные ножовки, ни резаки для троса, ни ножницы для резки металла и бокорезы — наш TiGr Blue mini+ не победит никто!».

С помощью TiGr Blue mini+ можно пристегнуть лишь одно колесо (+рама) Источник: pinterest.com

Kickstarter

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Проект размещен на платформе Kickstarter. До окончания сбора средств остался 21 день (по состоянию на 27 января 2020). Розничная цена замка в стоковом варианте составит $135. Смотрим, что за штуковина и чем хороша, и стоит ли она своих денег: