DT Swiss 232 D One: перевернутый подседельный штырь, самый легкий в своем классе

Вес DT Swiss 232 D One — всего 396 граммов. Не удивительно: никаких пневно- / гидро-механизмов — старая-добрая пружина + full carbon. А еще у него необычная конструкция.

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Верхняя часть DT Swiss 232 D One скользит по втулке из пластика. Запас хода — 60 мм, чего для среднестатистического райдера XC хватит с головой. Чтобы получить доступ ко внутренностям штыря, нужно всего лишь отвинтить большую стопорную гайку. Подседел даже не нужно снимать с велосипеда: открутил, почистил, поменял, смазал, закрутил, сел, поехал дальше. По словам инженеров DT Swiss, процесс обслуживания занимает не более 5-ти минут.

На рынке похожие вещи существуют уже давно. Но раз сами DT Swiss проявили к технологии интерес, значит, она востребована.

Процесс обслуживания DT Swiss 232 D One занимает не более 5-ти минут Источник: pinterest.com

Характеристики DT Swiss 232 D One

Запас хода — 60 мм;

диаметры — 27 мм / 30,9 мм / 31,6 мм (для данного диаметра используется переходник);

длина — 400 мм;

вес — 396 граммов;

материал (корпуса и штыря) — карбон;

техобслуживание — особых инструментов не требует;

смещение — 0 мм.

И сколько же стоит такой чудо-подседел?

DT Swiss 232 D One. Запас хода — 60 мм Источник: pinterest.com

Цена DT Swiss 232 D One

$566. Дорого. Ожидается появление более бюджетного варианта — из алюминия. Смотрим, что за штырь и как он работает: