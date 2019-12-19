Как согреть ноги зимой: самый бюджетный способ для велосипедиста

Британский велосипедист Джек Люк поделился лайфхаком о том, как согреть ноги зимой велосипедисту. Лайфхак удивительно прост и дешев. Вам понадобиться нечто вроде жевательной резинки.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Как согреть ноги зимой во время езды на велосипеде — просто заклейте вентиляционные отверстия в велосипедной обуви клейкой массой Quelyd Blu Tack (стоит от 100 гривен). Получается двойная выгода:

когда отверстия заклеены, вода не проникнет в башмаки снизу. Если наступить в самую мелкую лужицу в велосипедной обуви, сразу становится понятно, почему это так важно; когда отверстия надежно заблокированы, холодный воздух не проникает внутрь. Прослойка теплого воздуха вокруг тела — это именно то, что не дает ему замерзнуть в холодную погоду. Если вентиляционные отверстия открыты, то весь прогретый воздух просто сдувает.

Делайте следующий шаг: поднимите стельку и заклейте с помощью Blu Tack отверстия для шипов, это тоже помогает не пропустить внутрь воду.

А почему не клейкая лента?

Опытный Джек говорит, что Blu Tack гораздо надежнее ленты, ибо эта клейкая масса очень прочная, ее практически невозможно проколоть, и она ни за что сама по себе не отвалится. Единственный минус по сравнению с клейкой лентой — это когда приходит лето и пора удалять замазку.

Читай также: Как согреть колени во время езды в холодную пору

Если у велосипедных туфель очень мелкая сетка над вентиляционными отверстиями, может быть скучновато удалять каждое пятнышко Blu Tack. Зимние ботинки, конечно, более радикальное решение. Но если вы хотите утеплить свои велотуфли, попробуйте трюк Джека Люка.

Также вам полезно узнать, как согреть замерзшее лицо, и почему велосипедистам зимой постоянно хочется есть.

Quelyd Blu Tack — вещество, с помощью которого можно заклеить и старый любимый танчик Источник: YouTube