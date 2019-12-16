Orb Droid: велосипедная фара, интегрированная в руль

Пока байк стоит без присмотра, фару могут стащить. Но этот вариант не прокатит, если у вас велосипедная фара Orb Droid. Что за аксессуар?
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Фактически Orb Droid — это часть выноса руля (а в руль, кстати, можно монтировать не только это / что еще — читайте тут). Изобрел ее британский велосипедист Эндрю Филлипс. Вероятно, у бедолаги часто воровали велосипедные фары…
Orb Droid. Особенность конструкции
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В алюминиевом корпусе с изогнутой задней панелью находится набор белых светодиодов. Фонарь устанавливается вместо зажима выноса руля и крепится четырьмя болтами, которые завинчиваются и отвинчиваются только с помощью «родного» инструмента. Вор не сможет отвинтить болты обычным шестигранным ключом.
С помощью кнопки в центре фары переключаются режимы свечения. Угол наклона света можно менять в пределах до 30°. Максимальный световой поток — 120 люмен, так что фонарь скорее обозначает велосипедиста, чем освещает дорогу.
Orb Droid. Скорее обозначает велосипедиста, чем освещает дорогу Источник: pinterest.com
Orb Droid. Скорее обозначает велосипедиста, чем освещает дорогу
Источник: pinterest.com
Orb Droid. Комплектация
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В полный комплект Orb Droid входит и задний фонарь. Заряда батареи хватает на 5 часов работы на максимальной мощности или до 36 часов, если фонарик работает в режиме мигания. Еще в комплект входит 3-метровый USB-кабель для зарядки фары прямо на байке. От других велосипедных фонарей, крепящихся противоугонными монтажными болтами, Orb Droid отличается тем, что заменяет существующую часть велосипеда, а не устанавливается поверх руля.
В данный момент девайс собирает средства на Kickstarter. На снимке ниже — прототип фонаря. Окончательная версия более гладкая, с анодированным черным с серебром покрытием.
- Что еще можно интегрировать в руль — Magura Cockpit Integration, EnCase. Жмите на ссылки и читайте.
В комплекте Orb Droid поставляется еще и задняя стоп-фара Источник: pinterest.com
В комплекте Orb Droid поставляется еще и задняя стоп-фара
Источник: pinterest.com
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