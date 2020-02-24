С мыслью о заднем: 6 причин поставить велосипедные крылья

Не жалеете себя и свой велосипед — пожалейте того, что едет сзади! Срочно поставьте велосипедные крылья. И это далеко не единственная причина оснастить байк щитками.
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1. С ними более комфортно
Самая очевидная причина установки «брызговиков»: они не дают грязи и воде взлетать и обрушиваться на вас. С ними суше, чище и комфортнее, чем без них. С установленными велосипедными крыльями вы не беспокоитесь о том, что дождь и лужи вас застанут врасплох. Вы просто едете и наслаждаетесь.
2. Увеличивается эффективность
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Ездить на сложнее, когда мокро и холодно. Помогая велосипедисту оставаться сухим, брызговики позволяют сосредоточиться на тренировке. И скорее всего, поездка продлится дольше, если вы будете чувствовать себя комфортно. А не будь крыльев, наверняка тянуло бы быстро сворачивать удочки и мчать в сторону горячего душа, теплой постельки и макарошек. То есть домой.
С велосипедными крыльями лужи не будут отвлекать от тренировки Источник: pinterest.com
С велосипедными крыльями лужи не будут отвлекать от тренировки
Источник: pinterest.com
3. Подумайте о едущих сзади
Щитки не дадут воде с ваших колес поливать тех, кто едет сзади. Любой, с кем вы мчите, будет рад, если в дождь над вашими колесами окажутся велосипедные крылья. Причем крылья полноразмерные, а не «аппендициты», прикрывающие лишь вашу спину.
4. Крылья берегут велосипед
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Подшипники не любят воду, а трансмиссия ненавидит грязь. А ведь без крыльев и вода, и грязь — на вашем байке будет все. С крыльями — тоже, но так шансы «природных разрушителей» расшатать здоровье велосипеда существенно снижаются. Так что поберегите своего коня — подарите ему щитки!
С велосипедными крыльями ваш байк проживет дольше Источник: pinterest.com
С велосипедными крыльями ваш байк проживет дольше
Источник: pinterest.com
5. Улучшается обзор
Когда у велосипеда нет крыльев, тогда больше воды, грязи и песка летит в его лицо и велоочки едущего сзади. Растет риск вовремя не среагировать на грядущую опасность и упасть / устроить завал.
6. Чистая спина
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Всем знакома полоса на спине куртки или майки, нарисованная грязью, маслом, мазутами и прочими смазками, налетевшими из-под заднего колеса во время езды на асфальте. Не самая приятная картина, которая потом еще может и не отстираться. Крылья решат эту проблему.
Чихали на себя и байк — подумайте о тех, кто едет сзади Источник: pinterest.com
Чихали на себя и байк — подумайте о тех, кто едет сзади
Источник: pinterest.com
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