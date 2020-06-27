Чтобы байк был в отличной форме: 3 вещи, которые можно сделать за 21 минуту

Советы дают редакторы британского Bicycling.com. Вряд ли у вас получится все сделать за 21 минуту. Зато велосипед будет в порядке. Но это неточно…
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1. Почистите цепь
Методов миллион:
- снять велосипедную цепь и оставить ее в бензине;
- ковырять каждый ролик и звено ватным тампоном;
- чистить зубной щеткой…
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Вариант для более ленивых и менее «дотошных» — почистить цепь с помощью цепемойки (звенья обрабатывает не так идеально, но на безрыбье и рак — рыба). Можно и вовсе протереть тряпочкой, смоченной в обезжиривателе (бензине, растворителе). Затем обязательно не забудьте цепь протереть, дать просохнуть и нанести смазку.
Также о том, как чистить цепь велосипеда, рассказывает и показывает герой следующего видео. Смотрите:
2. Отрегулируйте тормоза
Если рычаг достигает руля до того, как он останавливает велосипед, значит:
- либо изношены колодки;
- либо не натянуты тросы.
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Колодки следует заменить, но этот вариант не годится, если хочется покататься здесь и сейчас. Так что регулярно проверяйте свои v-brake и в случае износа компонентов не откладывайте их покупку в долгий ящик. Если же у вас не натянуты тросы, повторяйте за героем следующего видео:
3. Настройте переключение передач
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Даже если ваша цепь вымыта до блеска, нет в ней толку, если она скачет-прыгает да передачи пропускает. Тут нужна настройка переключателей. Справиться с задачей поможет мастер, но если проблема обнаружена поздним вечером, а ехать надо рано утром, следуйте советам героя следующего видео — и
доломайте настройте переключение передач:
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