Кривые колеса и сорванные болты: как не стоит обслуживать велосипед

Ниже описанное может повредить не только ваш байк, но и костяшки. Так как не стоит обслуживать велосипед?

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1. Сорванные болты

Случалось с каждым: во время очередной попытки открутить болт (особенно маленький) прикладываете усилие — и итог: слизанные шлицы, сорванная резьба. Потом ищи мастера, высверливай… Дабы этого избежать, используйте инструмент в должном состоянии. Как только ключи начинают стачиваться (особенно шестигранники), выбрасывайте их, ибо это больше не инструмент, а испорченный хлам.

Что касается самих болтов, обращайтесь с ними согласно инструкции производителя. Это может быть нанесение смазки на резьбу или наоборот — какой-либо фиксатор для резьбы.

2. Перетягивание болтов

Частой причиной срыва болтов становится их «чрезмерное закручивание». Особенно такое наблюдается в случае с болтами, «удерживающими» вас от падения «головой в асфальт»: разумеется, чтобы он открутился — не хочется. Но это совсем неправильно: перетянутые болты могут сломаться и / или повредить компоненты вашего велосипеда, им прикрученные.

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Выход из ситуации — динамометрический ключ, штуковина, показывающая, с какой силой закручиваете. Это must have для счастливых обладателей дорогущих карбоновых байков (вроде этого Bianchi) с не менее дорогими карбоновыми подседелами, выносами, «аэро-баранами» и прочими компонентами.

Динамометрический ключ — покажет, как сильно затягиваете болт / закручиваете гайку Источник: pinterest.com

3. Содранные костяшки

Процесс снятия педалей не должен ассоциироваться с чем-то опасным. Но почему-то именно так и происходит, когда дело доходит до снятия педалей: обязательно кто-то раздерет руки о передние звезды. Решение предельно простое: просто чуть более аккуратно подходите к этому процессу. Например, начинать откручивать так, чтобы шестигранник не был направлен в асфальт или в сторону шатунов. Ну и убедитесь, что цепь находится на большой звезде: она прикроет собой зубья.

4. Криво вставленные колеса

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Владельцам велосипедов с колесами «на осях» можно расслабиться. А вот вело-коллегам с вилсетом на эксцентриках нужно быть уверенными, что колесо поставлено правильно, — прежде, чем настраивать тормоза и задний переключатель. В противном случае с задним шифтером можете провозиться полдня, так и не сыскав причины его некорректной работы.

Всегда начинайте с правильной, ровной установки колес.

Всегда проверяйте, ровно ли вставили колеса велосипеда Источник: pinterest.com

5. Зажимать за верхнюю трубу

О стойках: бытует мнение, согласно которому легкие байки не любят, когда их сильно «зажимают». Смысла не лишено. По-хорошему, есть только одно место, с которым можно быть уверенным, что зажим не повредит велосипед. Это подседельный штырь, так как данный компонент для этого и предназначен. Но и тут есть исключения. Например, интегрированные подседелы. Они этого не любят. Некоторые аэро-подседелы тоже.

В таких случаях вам потребуется другая стойка, зажимающая передний эксцентрик, вилку, и поддерживающая байк снизу за каретку.

6. Накачивание колес

Оглушительный взрыв, срывающий покрышку с колеса. Все мы про такое слышали. И надеемся, это лихо нас (вас) минует (и особенно наши / ваши уши).

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Как обычно происходит: при установке новой покрышки могут быть места, где ее корд к борту колеса неплотно прилегает. При «серьезном» накачивании (7+ атмосфер) давление нарастает, шина надувается, и вуаля — взрыв. Не ленитесь: потратьте десяток секунд на проверку того, равномерно ли сидит покрышка на ободе. Можно для этого предварительно накачать 30 psi (2,06 bar) и проверить все ли в порядке. Такая процедура точно не повредит.

Убедитесь, что покрышка плотно прилегает к ободу колеса Источник: pinterest.com

7. Если работает — не лезь

И да, и нет. Некоторые вещи работают сейчас, но могут поломаться совсем скоро. Так что не стоит думать: сойдет и так, будет все ok.

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Например, часто оставляют подседельный штырь в одном положении, а потом оказывается, что он намертво прикипел к раме. Или цепь: работала нормально, и внезапно перестала, а когда ее замените — вдруг окажется, что она преждевременно «выработала» кассету и передние звезды. И теперь втрое больше нужно «оставить на кассе». Печаль.

P.S.

Это лишь «верхушка», вершина айсберга того, как не стоит обслуживать байк. Больше информации читайте тут. И помните: долго служит тот велосипед, за которым правильно и регулярно ухаживают.

Долго служит тот велосипед, за которым правильно и регулярно ухаживают Источник: pinterest.com