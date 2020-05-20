Завяжи и защелкни 10 способов избежать кражи велосипеда

Хоть в Украине кража велосипедов — явление не массовое, игнорировать советы о том, как не дать украсть «любимого коня», не советуем. Так что делать, чтобы байк продолжал вас ждать там, где его оставили?

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1. Надежность конструкции

Если рядом не оказалось велосипедной парковки и байк решили привязать к столбу, убедитесь в надежности его конструкции: чтобы была крепкой, высокой, не болталась.

2. Цепь

Подбирать ключи или код (если замок кодовый) на виду у всех воры не станут. Они просто перекусят цепь. Посему позаботьтесь о том, чтобы она была как можно толще и прочнее.

3. В натяжку

Крепите цепь так, чтобы она была в натяжку. Если же будет болтаться, грабителям проще будет ее размокнуть.

4. U-lock

Пристегивайте колесо к раме с помощью U-lock — чтобы на байке невозможно было уехать. И в целом пользуйтесь такими замками — их надежность еще никого не разочаровала.

Используйте U-lock — на его надежность еще никто не жаловался Источник: pinterest.com

5. Не у метро

Оставляя байк у метро, ворам даете понять, что у них предостаточно времени для «злых деяний». Посему советуем парковать велосипед где-нибудь в соседнем квартале.

6. Рядом с другими

Оставляйте велосипед на парковке, рядом с другими: так меньше шансов, что грабитель выберет именно ваш любимый Scott Addict.

7. Выбор правильного места

Бросать байк возле бара, где «тусят малолетки», — идея не best. Лучше паркуйте коня возле охраняемых административных учреждений или жилых зданий под прицелом наружного наблюдения.

Паркуйте велосипед среди других и возле охраняемых учреждений Источник: pinterest.com

8. Не паркуйтесь на одном и том же месте

В противном случае угонщики рассчитают самый удобный момент для кражи.

9. Серийный номер

Запишите серийный номер рамы. А еще лучше сфотографируйтесь рядом с ним. Это позволит подтвердить ваше право собственности на байк (в случае, если после кражи его найдут).

10. Седло и колесо

Вы серьезно усложните ворам жизнь, если снимете и унесете с собой седло и / или одно из колес. Или прикуете одно колесо к другому. Воровать такое мошенникам точно не с руки.

P.S.

Тратить на противоугонные средства — не меньше 20% цены велосипеда.

20% от стоимости байка — столько стоит тратить на противоугонные средства Источник: pinterest.com