Обслуживание велосипеда

Инструменты велосипедиста: 10 must have, без которых вам не место на дороге

Даже самый хороший, качественный и надежный велосипед рано или поздно начнет «сыпаться». И чтобы поломка не застала вас врасплох, всегда возите с собой инструменты велосипедиста. Какие?

В основном в списке — универсальные инструменты велосипедиста. Но есть и специализированные, например, цепной кнут, без которого кассету не поменять.

1. Набор шестигранников

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Мультитул — штука удобная, но набор отдельных шестигранников значительно удобнее: длинные рычаги позволяют добираться до самых труднодоступных мест и коварно спрятанных болтов. Обязательно наличие следующих размеров: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 и 8 мм. Купите шестигранники с шаром на длинном плече — сможете ими откручивать винты, установленные под углом 30°.

Набор Unior. В его составе — ключи от 1,5 до 10 мм

Набор Unior. В его составе — ключи от 1,5 до 10 мм

Источник: ebay.com

2. Ключи Torx

Шлицы Torx менее изнашиваются, лучше сопротивляются истиранию углов (в пику болтам с шестигранными углублениями). Поэтому такие шлицы все чаще используются, в том числе на велосипедах. Как их откручивать — ключи T10, T25 и T30 в помощь.

Lifeline X-Tools Torx. Набор включает в себя все стандартные размеры

Lifeline X-Tools Torx. Набор включает в себя все стандартные размеры

Источник: ebay.com

3. Кусачки для троса

Перекусить трос / рубашку / оплетку — только кусачками. Идеальные, они должны быть подпружиненные и острые.

Кусачки Birzman. Имеют небольшое шило — чтобы расправить рубашку после обрезки

Кусачки Birzman. Имеют небольшое шило — чтобы расправить рубашку после обрезки

Источник: ebay.com

4. Напольный насос

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Маленький (портативный) насос — для «иметь при себе во время заездов». Большой напольный — чтобы быстро и легко накачивать 8 атмосфер в ваши шоссейные колеса (а если у вас трубки — то «вдувать» все 12 атм).

Birzman’s Maha Push &amp; Twist. А каким пользуетесь вы?

Birzman’s Maha Push & Twist. А каким пользуетесь вы?

Источник: ebay.com

5. Выжимка цепи

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Данный инструмент выталкивает из цепи пин и позволяет разомкнуть / соединить цепь с минимумом возни. Выжимка цепи — еще один must have, обязанный входить в инструменты велосипедиста.

Выжимка цепи All Speeds от Topeak

Выжимка цепи All Speeds от Topeak

Источник: ebay.com

6. Измеритель износа цепи

Как понять, что пора менять цепь? Можно поехать к мастеру, а можно купить эту крайне недорогую вещицу.

Измеритель износа цепи Park Tool CC-3.2

Измеритель износа цепи Park Tool CC-3.2

Источник: ebay.com

7. Монтажные лопатки

В народе — просто «монтажки». Помогают быстро и почти безболезненно снять покрышку с обода. Незаменимы вне зависимости от локации, будь вы дома или «в поле».

Лопатки Crank Brothers Speedier. Спроектированы так, чтобы не повреждать руки велосипедиста

Лопатки Crank Brothers Speedier. Спроектированы так, чтобы не повреждать руки велосипедиста

Источник: ebay.com

8. Отвертки

Для тонкой настройки переключателей и прочих задач. В хозяйстве лишними точно не будут.

Набор отверток от Halfords

Набор отверток от Halfords

Источник: ebay.com

9. Пассатижи и плоскогубцы

Резать внутренние тросики, опрессовывать концевые заглушки, да и просто для захвата и прочного удержания всяких вещей…

Плоскогубцы с длинным плоским носом Unior Tools

Плоскогубцы с длинным плоским носом Unior Tools

Источник: ebay.com

10. Съемник кассеты или цепной ключ

Это два разных инструмента, и они оба нужны.

Набор PRO Cassette Removal. Совместим с кассетами Shimano, Sram, Sram XD

Набор PRO Cassette Removal. Совместим с кассетами Shimano, Sram, Sram XD

Источник: ebay.com

P.S.

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Все выше перечисленные инструменты велосипедиста — must have для мастерской начального уровня. Остальное определяйте сами в соответствие потребностям при обслуживании вашего байка. Не ломайтесь.

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