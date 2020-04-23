Инструменты велосипедиста: 10 must have, без которых вам не место на дороге

Даже самый хороший, качественный и надежный велосипед рано или поздно начнет «сыпаться». И чтобы поломка не застала вас врасплох, всегда возите с собой инструменты велосипедиста. Какие?

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В основном в списке — универсальные инструменты велосипедиста. Но есть и специализированные, например, цепной кнут, без которого кассету не поменять.

1. Набор шестигранников

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Мультитул — штука удобная, но набор отдельных шестигранников значительно удобнее: длинные рычаги позволяют добираться до самых труднодоступных мест и коварно спрятанных болтов. Обязательно наличие следующих размеров: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 и 8 мм. Купите шестигранники с шаром на длинном плече — сможете ими откручивать винты, установленные под углом 30°.

Набор Unior. В его составе — ключи от 1,5 до 10 мм Источник: ebay.com

2. Ключи Torx

Шлицы Torx менее изнашиваются, лучше сопротивляются истиранию углов (в пику болтам с шестигранными углублениями). Поэтому такие шлицы все чаще используются, в том числе на велосипедах. Как их откручивать — ключи T10, T25 и T30 в помощь.

Lifeline X-Tools Torx. Набор включает в себя все стандартные размеры Источник: ebay.com

3. Кусачки для троса

Перекусить трос / рубашку / оплетку — только кусачками. Идеальные, они должны быть подпружиненные и острые.

Кусачки Birzman. Имеют небольшое шило — чтобы расправить рубашку после обрезки Источник: ebay.com

4. Напольный насос

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Маленький (портативный) насос — для «иметь при себе во время заездов». Большой напольный — чтобы быстро и легко накачивать 8 атмосфер в ваши шоссейные колеса (а если у вас трубки — то «вдувать» все 12 атм).

Birzman’s Maha Push & Twist. А каким пользуетесь вы? Источник: ebay.com

5. Выжимка цепи

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Данный инструмент выталкивает из цепи пин и позволяет разомкнуть / соединить цепь с минимумом возни. Выжимка цепи — еще один must have, обязанный входить в инструменты велосипедиста.

Выжимка цепи All Speeds от Topeak Источник: ebay.com

6. Измеритель износа цепи

Как понять, что пора менять цепь? Можно поехать к мастеру, а можно купить эту крайне недорогую вещицу.

Измеритель износа цепи Park Tool CC-3.2 Источник: ebay.com

7. Монтажные лопатки

В народе — просто «монтажки». Помогают быстро и почти безболезненно снять покрышку с обода. Незаменимы вне зависимости от локации, будь вы дома или «в поле».

Лопатки Crank Brothers Speedier. Спроектированы так, чтобы не повреждать руки велосипедиста Источник: ebay.com

8. Отвертки

Для тонкой настройки переключателей и прочих задач. В хозяйстве лишними точно не будут.

Набор отверток от Halfords Источник: ebay.com

9. Пассатижи и плоскогубцы

Резать внутренние тросики, опрессовывать концевые заглушки, да и просто для захвата и прочного удержания всяких вещей…

Плоскогубцы с длинным плоским носом Unior Tools Источник: ebay.com

10. Съемник кассеты или цепной ключ

Это два разных инструмента, и они оба нужны.

Набор PRO Cassette Removal. Совместим с кассетами Shimano, Sram, Sram XD Источник: ebay.com

P.S.

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Все выше перечисленные инструменты велосипедиста — must have для мастерской начального уровня. Остальное определяйте сами в соответствие потребностям при обслуживании вашего байка. Не ломайтесь.