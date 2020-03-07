Как мы убиваем трансмиссию велосипеда: 5 смертельно опасных ошибок

Срочно прекратите совершать эти ошибки. Иначе ваш Shimano Dura-Ace Di2 быстро отправится на свалку.

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Плавное переключение. Шелест цепи. Все это признаки здоровой и ухоженной, любимой трансмиссии. Но иногда чрезмерная любовь причиняет боль. Например, когда масла слишком много…

Как обслуживать трансмиссию велосипеда, каких самых распространенных ошибок не допускать — рассказывает Даг Суми, механик команды Holowesko-Citadel.

1. Смерть от чрезмерной смазки

Многие полагают: нет ничего хуже скрежета сухой цепи? Отчасти верно: масло предотвращает ржавчину и износ. «А лишняя смазка, особенно на внешней стороне, притягивает песок и грязь, что в свою очередь тоже увеличивает износ», — предупреждает Даг.

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Как быть? Механик советует использовать «лубрикант» в соответствие условиям езды: для дождливой погоды, грязной-небрежной езды — «мокрая» смазка, для сухой погоды — «сухая». Как понять, что пора снова смазывать: вы должны слышать небольшой писк прежде, чем дело дойдет до «визга» (при трении цепи о трансмиссию).

Когда наносить смазку: вы должны слышать небольшой писк прежде, чем дело дойдет до «визга» Источник: pinterest.com

2. Враг внутри цепи

Цепь «напитывает» смазку, и последняя в процессе езды обязательно «вытягивается» наружу. В итоге, снова-таки, налипает грязь. Как быть — после каждой поездки не ленитесь протирать цепочку тряпкой. Всего 10 секунд — и чиста не только ваша совесть.

3. Шланг

Многие велосипедисты — не сторонники полоскать байк из шланга. В итоге нижние кронштейны регулярно не вымыты и захватывают каждую каплю смазки с подшипников, вместе с чем продолжают накапливать все больше грязи. Результат налицо: трансмиссии страдают от последствий.

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Даг говорит: «В мойке шлангом нет ничего криминального, если из него вода не летит с силой 11 атмосфер. Много ездите — каждые две недели приносите ведро, шланг и немного моющего средства или обезжиривателя и мойте байк — это принесет дивиденды. Как это делать: просто нанесите обезжириватель по всей длине цепи. Используйте старую зубную щетку, чтобы удалить остатки песка и грязи. Аккуратно смойте обезжириватель и дайте цепи высохнуть в течение 5-10 минут, прежде чем наносить свежую смазку».

Как правильно мыть цепь велосипеда — детальная инструкция в следующем ролике:

4. Делайте это чаще

Когда обычно велосипедист меняет цепь? Через 2, 5, 8 тысяч километров. Или спустя сезон. Или когда уже не звезды — а зубы акулы. Даг Суми советует делать это чаще, чем планируете. Например, каждые 4000 км. «Или купите себе девайс для проверки растяжения цепи — это более надежный вариант. И сами подумайте, что дешевле: заплатить за три 20-долларовых цепки, или за одну кассету с ценником $80?».

5. После дождя

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После дождя велосипедист обычно мчится в теплый душит и сушит-стирает экипировку, при этом забывая про байк. А ведь дождь смывает с цепи смазку и оставляет деталь уязвимой для ржавчины, что в последствии может стать причиной серьезных проблем.

Совет Дага: приехав домой, быстро почистите, помойте, протрите цепочку. Затем высушите и нанесите смазку, удалите лишние капли последней — и следующей выкатке ваш байк будет готов.

Любите свой велосипед. Ухаживайте за ним — и он отплатит той же монетой Источник: pinterest.com