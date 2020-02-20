Обслуживание велосипеда

Не движок, не батарея: что чаще всего ломается в электровелосипеде

Мотор-колесо, контроллер, «ручка газа», панель управления — эти компоненты служат долго. Что же тогда обычно ломается в электровелосипедах?

При должном обращении и своевременном обслуживании выше упомянутые комплектующие будут служить вечно долго. А сломаться может (обычно и ломается) велосипедная база, регулярно поддающаяся износу (вне зависимости от того, под вами обычный или электробайк).

Так что же обычно «сыпется»?

  1. Втулки
  2. Каретка
  3. Обода
  4. Спицы
  5. Цепь
  6. Подшипники
  7. Покрышки
  8. Камеры

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Чем качественнее «база», тем меньше у хозяина будет возникать потребностей обращаться в мастерскую. Даже если вы вручную «приклеите» электромотор к байку или просто замените в нем обычное на электроколесо, велосипед от этого чаще ломаться не станет. Так что если вдруг присматриваетесь к покупке новенького электровелосипеда, держите курс на хорошие компоненты да комплектующие (надежная рама и вилка, отличные тормоза, прочные ободья да спицы). Это своего рода гарантия того, что на визит к мастеру если и попадете, то не скоро.

Гнутые обода — одна из самых частых проблем велосипеда (вне зависимости от его типа)

Гнутые обода — одна из самых частых проблем велосипеда (вне зависимости от его типа)

Источник: pinterest.com

Что чаще всего ломается в электровелосипеде

1. «Расходники»

Одна из самых регулярно беспокоящий проблем — прокол. Вслед за ним — износ покрышки, разрыв резины по корду. Данные компоненты — «расходники», поэтому настраивайтесь: физически, морально и материально. На регулярной основе придется: деньги — тратить, руки — пачкать. Не прокалывается только тот, кто не ездит.

Как продлить жизнь велосипедным покрышкам — читайте тут. Что чаще всего становится причиной прокола камеры на велосипеде — читайте тут. И принимайте соответствующие меры.

Не прокалывается только тот, кто не катается

Не прокалывается только тот, кто не катается

Источник: pinterest.com

2. Подшипники и втулки

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На втором месте среди самых частых поломок — втулки. Чаще всего они выходят из строя при езде по глубоким лужам, ручьям… Помимо воды туда могут попасть (и обязательно попадают) песок, глина, грязь, ил… Взамен получаете как минимум скрип подшипников. А это обязательно начнет затруднять ход, отнимать ватты: либо ваших ног, либо электромотора, либо того и того. И да: мчать на электровелосипеде по лужам да ручьям — затея крайне опрометчивая, ибо все мы знаем, как вода действует на электротехнику.

Регулярно меняйте подшипники и проверяйте втулки. Пусть они не «съедают» ваши ватты

Регулярно меняйте подшипники и проверяйте втулки. Пусть они не «съедают» ваши ватты

Источник: pinterest.com

3. Обода

Они гнутся (спасибо, украинский асфальт), протираются в зоне трения тормозных колодок. Еще одна частая причина искривления велосипедного обода — неравномерное натяжение спиц. В общем, колеса — отдельная тема для разговора.

Кстати, о натяжении спиц. Смотрите, как правильно это делается, учитесь и катайтесь на ободьях ровных:

4. Трансмиссия

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Звезды, кассета и цепь — тоже «расходники». Регулярное трение, а еще неправильное переключение передач, игнорирование чистки, отсутствие смазки, все это — гвозди в гробовую крышку вашей трансмиссии. Хотите, чтобы она служила как можно дольше, — любите обслуживайте ее.

Регулярно чистите и смазывайте трансмиссию — и она вам прослужит долго

Регулярно чистите и смазывайте трансмиссию — и она вам прослужит долго

Источник: pinterest.com

Подводя итоги

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Чаще всего в электровелосипеде выходит из строя то, что и в обычном. И ломается все это, как правило, лишь при некорректном обращении да несвоевременном обслуживании. Так что не бойтесь электробайков. А если хотите быстро и без одышки передвигаться по городу, то наоборот: обязательно к ним присмотритесь. Кстати, у нас для вас на примете даже есть несколько хороших вариантов: элегантный Biomega OKO от легендарного Ньюсона или безумный HPC Typhoon Pro с системой питания мощностью 6000 Ватт.

Не бойтесь электробайков. Бойтесь последствий несвоевременного обслуживания

Не бойтесь электробайков. Бойтесь последствий несвоевременного обслуживания

Источник: pinterest.com

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