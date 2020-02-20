Не движок, не батарея: что чаще всего ломается в электровелосипеде

Мотор-колесо, контроллер, «ручка газа», панель управления — эти компоненты служат долго. Что же тогда обычно ломается в электровелосипедах?

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При должном обращении и своевременном обслуживании выше упомянутые комплектующие будут служить вечно долго. А сломаться может (обычно и ломается) велосипедная база, регулярно поддающаяся износу (вне зависимости от того, под вами обычный или электробайк).

Так что же обычно «сыпется»?

Втулки Каретка Обода Спицы Цепь Подшипники Покрышки Камеры

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Чем качественнее «база», тем меньше у хозяина будет возникать потребностей обращаться в мастерскую. Даже если вы вручную «приклеите» электромотор к байку или просто замените в нем обычное на электроколесо, велосипед от этого чаще ломаться не станет. Так что если вдруг присматриваетесь к покупке новенького электровелосипеда, держите курс на хорошие компоненты да комплектующие (надежная рама и вилка, отличные тормоза, прочные ободья да спицы). Это своего рода гарантия того, что на визит к мастеру если и попадете, то не скоро.

Гнутые обода — одна из самых частых проблем велосипеда (вне зависимости от его типа) Источник: pinterest.com

Что чаще всего ломается в электровелосипеде

1. «Расходники»

Одна из самых регулярно беспокоящий проблем — прокол. Вслед за ним — износ покрышки, разрыв резины по корду. Данные компоненты — «расходники», поэтому настраивайтесь: физически, морально и материально. На регулярной основе придется: деньги — тратить, руки — пачкать. Не прокалывается только тот, кто не ездит.

Как продлить жизнь велосипедным покрышкам — читайте тут. Что чаще всего становится причиной прокола камеры на велосипеде — читайте тут. И принимайте соответствующие меры.

Не прокалывается только тот, кто не катается Источник: pinterest.com

2. Подшипники и втулки

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На втором месте среди самых частых поломок — втулки. Чаще всего они выходят из строя при езде по глубоким лужам, ручьям… Помимо воды туда могут попасть (и обязательно попадают) песок, глина, грязь, ил… Взамен получаете как минимум скрип подшипников. А это обязательно начнет затруднять ход, отнимать ватты: либо ваших ног, либо электромотора, либо того и того. И да: мчать на электровелосипеде по лужам да ручьям — затея крайне опрометчивая, ибо все мы знаем, как вода действует на электротехнику.

Регулярно меняйте подшипники и проверяйте втулки. Пусть они не «съедают» ваши ватты Источник: pinterest.com

3. Обода

Они гнутся (спасибо, украинский асфальт), протираются в зоне трения тормозных колодок. Еще одна частая причина искривления велосипедного обода — неравномерное натяжение спиц. В общем, колеса — отдельная тема для разговора.

Кстати, о натяжении спиц. Смотрите, как правильно это делается, учитесь и катайтесь на ободьях ровных:

4. Трансмиссия

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Звезды, кассета и цепь — тоже «расходники». Регулярное трение, а еще неправильное переключение передач, игнорирование чистки, отсутствие смазки, все это — гвозди в гробовую крышку вашей трансмиссии. Хотите, чтобы она служила как можно дольше, — любите обслуживайте ее.

Регулярно чистите и смазывайте трансмиссию — и она вам прослужит долго Источник: pinterest.com

Подводя итоги

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Чаще всего в электровелосипеде выходит из строя то, что и в обычном. И ломается все это, как правило, лишь при некорректном обращении да несвоевременном обслуживании. Так что не бойтесь электробайков. А если хотите быстро и без одышки передвигаться по городу, то наоборот: обязательно к ним присмотритесь. Кстати, у нас для вас на примете даже есть несколько хороших вариантов: элегантный Biomega OKO от легендарного Ньюсона или безумный HPC Typhoon Pro с системой питания мощностью 6000 Ватт.

Не бойтесь электробайков. Бойтесь последствий несвоевременного обслуживания Источник: pinterest.com