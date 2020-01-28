Как обмотать руль шоссейного велосипеда: фото + видео

Как обмотать руль шоссейного велосипеда — наука несложная. Зато она поможет вдохнуть новую жизнь в старенький «старт-шоссе» (если нет денег и желания тратиться на прокачанные комплектующие).

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Качественная обмотка «съедает» вибрации, препятствует скольжению рук, приятная на ощупь… Да и байк с новой-красивой обмоткой выглядит «бодрее». Как обмотать руль шоссейного велосипеда так, чтобы потом не пришлось покупать новую ленту и / или идти к мастеру?

«Ингредиенты»:

сама лента;

обезжириватель;

салфетка;

ножницы;

изолента.

Необходимые инструменты и компоненты для обмотки руля шоссейного велосипеда Источник: road.cc

Далее будет мотать.

Все фото — road.cc

1. Как обмотать руль шоссейного велосипеда — готовим «почву»

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Под почвой подразумевается сам руль. Сдвиньте вперед чехлы манеток — чтобы открыть зажимы (хомутики) рычагов. Затем снимите (отверните) торцевые заглушки с руля. Снимите обмотку и с помощью спрея очистите (а с помощью обзжиривателя — обезжирьте) сам бар (руль) от клея, остатков обмотки.

Затем с помощью изоленты прикрепите тросы к рулю (вставьте в пазы, если в руле имеются такие). Отрежьте два куска изоленты (сантиметров по 10 длиной), приклейте их к выносу руля (дальше будет понятно, зачем).

2. Лента на зажимы

Разные мнения существуют насчет того, стоит ли накладывать отдельные кусочки ленты на зажимы или нет. Если хотите, чтобы все получилось аккуратно, советуем эти отдельные куски накладывать. Можно намотать и без них. Но обычно это удается лишь маститым «мотателям».

Эти «отдельные» части ленты часто уже заготовлены / имеются в комплекте. Если нет — их можно отрезать самому.

3. Мотаем

Снимаем вощеную полоску с ленты и начинаем мотать. Клейкую сторону прикладываем к низу руля — так, чтобы лента выступала на1-1,5 см за край барана. Далее — витки: наносятся немного наискосок.

4. Наматывать внахлест

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Каждый новый виток должен перекрывать +/- треть предыдущего витка. Ленту натягивайте равномерно — чтобы толщина и ширина были одинаковыми (с учетом и той ситуации, когда руль в процессе езды начнет изгибаться — лента эластична, у вас все получится). Следите за тем, чтобы кладь была без морщин и промежутков меж витками.

5. Все должно быть идеально

Недовольные результатом — разматывайте до места, которое не устраивает. Затем перематывайте по новой.

6. Как обмотать руль шоссейного велосипеда возле манеток

Дойдя до рычага манетки, мотайте вокруг его основания, прижав пальцами кусок ленты, про который мы писали в пункте 2. Не получилось с первого раза — не беда: первый блин комом получается у всех, даже у редакции Bike&Me. Особенно у редакции Bike&Me. Разматывайте и давайте по новой.

7. Обмотка изгиба

Витки вокруг изгиба руля — выполняйте все равными квадрантами: слишком большой или маленький верхний слой ленты поверх предыдущего будет выглядеть не эстетично.

8. «Стоп»-точка

Решите, до какого места будете мотать. Обычно это выпуклость в центральной части барана. Если же у вас «сплющенный» аэро-бар, советуем с обмоткой закругляться в том месте, где начинается расширение. Хотя, есть и такие, которые обматывают руль полностью. Как сделаете вы — дело вкуса.

9. Режем

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Поздравляем, теперь вы знаете, как обмотать руль шоссейного велосипеда. Остался еще один штрих — отрезать излишек. Режьте наискосок, чтобы конец ленты был на одном уровне с краем последнего полного оборота.

С помощью изоленты (те два 10-сантиметровых куска, о которых мы писали в пункте 1) приклейте конец ленты к рулю. Поверх изоленты намотайте ленту с логотипами бренда-производителя.

10. Торцевая заглушка

Свисающие концы ленты с другого конца барана вставьте в руль. Затем установите в дыры торцевые заглушки. Заправленная вовнутрь лента может утяжелить проникновение заглушек. Ничего страшного, так последние будут плотнее сидеть. Просто надавите на заглушки сильнее — и дело в шляпе.

11. Финальный штрих

Сдвиньте чехлы манеток обратно на свои места (положение для езды).

Видео

Как обмотать руль шоссейного велосипеда — та история, когда лучше один раз взглянуть, чем 100 раз прочесть (даже на Bike&Me). Поэтому смотрите, как это делается: