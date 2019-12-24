5 лучших недорогих апгрейдов для вашего MTB

Желаете сделать свой байк быстрее и остаться при деньгах? Мы вам поможем! Вот пять советов.

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Не обязательно покупать новый крутой велосипед. Прокачать можно и свой старенький mtb-шник. Конечно, можно заменить подвеску, поставить новые колеса… и остаться без денег. А можно и придумать несколько более дешевых альтернатив, а на сэкономленные средства поехать встречать Новый год 2020, например, в Карпаты. Так ведь интереснее.

Вот 5 лучших апгрейдов для вашего mtb в соотношении цена-качество.

1. Грипсы (300-1000 грн)

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Грипсы — это две из пяти постоянных точек вашего контакта с велосипедом. Грипсы наверняка наиболее экономически выгодны. Выбирайте в зависимости от суммы, которую можете позволить себе потратить. И знайте: если вдруг не подойдет цвет или еще что не так, их всегда можно поменять, причем сделать это за считанные минуты и установить без помощи мастера.

Новые грипсы дадут «свежее дыхание» любому велосипеду. И дело не только в цвете: деталь — фрагмент стиля, который улучшает тактильные ощущения.

Грипсы — самый простой способ вдохнуть новую жизнь в ваш старый байк Источник: Red Bull

2. Бескамерные покрышки (от 900 гривен)

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Важно: перед покупкой бескамерных покрышек убедитесь, что их можно установить на ваши ободья. На последних должно быть написано tubeless ready. Не уверены — несите колеса к мастеру, пусть он разбирается. И будьте готовы к тому, что специалист сообщит: практически любые обода можно адаптировать под «бескамерки» (в том числе и ваши).

Такие покрышки существенно повлияют на ощущения во время катания. Одни из главных их плюсов — хороший накат и отсутствие необходимости исправления проколов.

Бескамерные велосипедные покрышки Maxxis. Хороший накат, никаких проколов Источник: Red Bull

3. Руль (от 600 грн)

Важность велосипедного руля переоценить сложно. Это то, что вы регулярно трогаете, держитесь за него… Новый руль подарит новые ощущения. А если это сверхлегкий карбоновый руль, а не старый якорь алюминий, то тем более.

Важнейший момент — ширина. Выбирайте 800 мм, поскольку это дает возможность подгонки на нужный размер.

Выбирайте руль пошире. Если что — потом его можно обрезать Источник: Red Bull

4. Передняя шина (от 1000 грн)

Бытует миф: совершенно безразлично, в каком состоянии ваше заднее колесо. Оно может плохо прокручиваться или даже вовсе не слушаться, но больших проблем это не создаст. А вот если возникнут проблемы с передним колесом, то в 9 из 10 случаев это закончится финалом поездки, и, возможно, плачевным.

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Правда или нет — проверять не хочется. Поэтому советуем не рисковать, и обуть байк в новую резину. А если денег не хватает (ибо велосипедные покрышки за последние годы отнюдь не подешевели), то купите хотя бы переднюю. Ведь до тех пор, пока вы управляете передним колесом, ровно до тех пор вы управляете байком. И ровно до тех пор у вас все хорошо.

«Живая» передняя шина — гарантия того, что сможете управлять передним колесом Источник: Red Bull

5. Тормозные колодки (от 300 грн)

Все байки в мире делятся на два типа: велосипеды с новыми тормозными колодками и велосипеды, которым нужна новая тормозная колодка.

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Тормозные колодки проживают сложную жизнь, а ведь они крайне важны с точки зрения сцепления и баланса веса. Маленькие куски материала имеют дело с высокими температурными нагрузками и тяжелыми условиями эксплуатации, поэтому замена колодок — достаточно дешевый и простой способ сделать лучшим свой байк.

Регулярно обслуживайте тормозную систему. От нее зависит ваша жизнь Источник: Red Bull