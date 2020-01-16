Зима. Одни продолжают кататься, другие во всю крутят станок, а третьи пытаются разобраться, как и где хранить велосипед дома. Для последних и написана эта статья.

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Оставляя велосипед на улице (скажем, балкон), вы подвергаете все детали и компоненты погодным испытаниям, что обязательно негативно скажется на его сроке службы (детальнее об ошибках обслуживания байка читайте тут). Не говоря уже о том, что байк просто-напросто могут попытаться украсть (если живете невысоко).

Bike&Me советуют оставить велосипед в любом отапливаемом помещении (квартира, мастерская…). Рассмотрим возможные места, где можно приютить «ласточку», а также подставки или крепления на стену, которые помогут превратить ваш байк в оригинальную инсталляцию или вовсе предмет искусства.

Кто сказал, что байк не может быть оригинальной инсталляцией в квартире? Источник: pinterest.com

Выбор подходящего места для велосипеда

1. Пространство

Идеальное место для хранения прямо зависит от доступного пространства. Будь то гараж, жилое помещение или мастерская, независимо от этого велосипед меньше всего занимает места, когда он расположен вертикально и четко закрепленный в углу.

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Другие настенные крепления позволяют повесить байк так, чтобы колеса находились вдоль стены. Если потолки и сами крепления достаточно высоки, то они не будут пересекаться с другими элементами жилого пространства. Этот вариант идеально подходит жителям городских квартир.

Не стоит забывать о зазоре, необходимом для открытия двери или просто для того, чтобы проходить мимо велосипеда, не задевая его. Кронштейны некоторых креплений складываются, если не используются, что очень помогает для экономии места в небольших комнатах. Теперь к важным аспектам.

2. Вес велосипеда

Для того, чтобы хранить байк в квартире, повесив его на стену, необходимо знать вес самого велосипеда и качество стены — во избежание падения. В съемном жилье, возможно, понадобится разрешение его владельца, чтобы прикрепить оборудование к стене или потолку.

3. Безопасность

Существуют крепления, которые идут в комплекте с дополнительными замками для безопасности, если велосипед будет храниться в месте, плохо защищенным от возможной кражи.

4. Защита стен и пола

Если байк стоит в одной из жилых комнат, следует подбирать модели, которые обеспечивают защиту стен и пола от смазки и грязи, которые могут накапать с трансмиссии. Некоторые стойки оснащены небольшими пластмассовыми кожухами на оба колеса или широкими пластинами, чтобы они не соприкасались с полом. Крепления, которые располагаются на некотором расстоянии от стены, также помогут не испачкать ее грязью.

5. Размер колес

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Нужно удостовериться, что выбранные стойки соответствуют геометрии велосипеда. Перед покупкой стоит несколько раз перепроверить, проходят ли шины по ширине в отверстия креплений, особенно если это горный велосипед или найнер. Размер колес важен для любой настенной или напольной стойки, где они (колеса) используются для закрепления.

Во избежание повреждений велосипед должен храниться в отапливаемом помещении Источник: pinterest.com

Виды стоек для велосипеда

Существует множество всевозможных стоек для велосипедов: от стильных креплений на стену — и отдельных стоек, до креплений на потолок и прочих. И у всех них одна и та же цель — поддерживать байк над полом, чтобы избежать ненужных царапин и повреждений в доме и на велосипеде, а также лишней грязи.

Подножки. Один из самых простых вариантов хранения. Отлично подходит для того, чтобы поставить велосипед там, где много места (некоторые байки подножками «с завода» уже оснащены).

Стойки на пол. Это металлическая установка с перекладиной, на которую крепятся вертикальные ламели. Очень простое и удобное решение, если на полу есть незанятое место. Просто закрепите переднее или заднее колесо внутри — и готово.

Отдельно стоящие стойки по виду похожи на вешалки для пальто. Идеально подходят для мест, где невозможно повесить велосипед на стену. Обычно они спроектированы чтобы держать от двух велосипедов и очень просты в очистке и переноске при переезде или просто уборке.

Гравитационные стойки. Это стойки, спроектированные так, чтобы опираться на стену и при этом использовать вес велосипеда для стабилизации всей установки. Подобные стойки не требуют отверстий в стене и обычно могут удерживать два велосипеда.

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Настенные кронштейны считаются лучшим решением для тех, кто располагает ограниченным комнатным пространством и не хочет оставлять велосипед на полу. Рынок может предложить огромный выбор подобных креплений: крюки, петли или горизонтальные кронштейны. Чаще всего горные велосипеды сложнее остальных разместить на стене, но существуют крепления, которые предполагают настройку под геометрию каждого велосипеда.

В вертикальном положении велосипед занимает меньше места Источник: pinterest.com

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Есть множество других доступных дизайнерских решений для украшения квартиры. Например, вертикальные с размещением одного колеса вверх, горизонтальные стойки, некоторые из них даже предусматривают освещение. Повесить велосипед на стену как произведение искусства — идея хороша, но в некоторых случаях это может занять много пространства. Но даже если так, это все равно лучше, чем иметь пару колес, торчащих из другой комнаты.

Крепление на потолок тоже может стать хорошим решением для экономии места в квартире. Эти крепления легко устанавливаются и занимают ничем не используемое пространство на потолке. Но есть два нюанса: велосипед может оказаться слишком тяжелым или потолки так высоки, что придется брать лестницу.

Если велосипеды входят в вашу повседневную рутину, вешать их нужно так, чтобы можно было с легкостью взять байк за раму и спустить его.

Держатель с подъемником станет отличной альтернативой предыдущему варианту, когда потолки слишком высоки для обычных креплений. Подъемники помогут разгрузить помещение и специальный механизм, который поднимает и опускает байк, что делают их очень простыми в использовании. Перед покупкой обязательно необходимо измерить высоту потолков — во избежание возникновения трудностей с установкой.

У вас два велосипеда — размещайте их один над другим (для экономии пространства) Источник: pinterest.com

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