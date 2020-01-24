Как прокачать велосипед для езды в суровый холод

Опытом делится Нейт Брэдли, главный технолог Moots — американского производителя горных и шоссейных велосипедов на титановых рамах.

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Завод Moots находится в Стимбот-Спрингс (штат Колорадо). А в этом городке зима нешуточная: через заснеженный горный перевал в город с трудом пробиваются грузовики. Машинам запрещено ездить без цепей на голых покрышках. Так вот: люди, работающие на велозаводе, в большинстве — заядлые велосипедисты, и ездят на байке даже при минусовых температурах. Снег, ветер, дождь, соль и слякоть — им все ни по чем. Как они справляются — ответ + некоторые рекомендации дает Нейт Брэдли.

1. Хорошие условия для мытья велосипеда

Как только снижается температура и портится погода, тут же появляется грязь, и велосипед приходится чистить-мыть чаще. И часто эта процедура превращается в 13-й подвиг Геракла.

Главный совет Брэдли — заранее приобрести хорошую стойку для мойки велосипеда. Также он рекомендует использовать дешевый садовый помповый опрыскиватель, чтобы мыть байк в гараже (с дренажом), или на подъездной дорожке после поездки. Чистку труднодоступных мест Нейт любит проводит с использованием щетки для чистки задней решетки холодильника / радиатора отопления (это такой гибкий узкий ершик на длинной ручке).

Главное — как можно быстрее убрать грязь с движущихся частей и с рамы вашего велосипеда, не позволять ей накапливаться.

2. Разумный выбор крыльев

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Полноразмерные крылья с брызговиком хороши в дождь, но как только подморозило, они начинают работать как шинный тормоз. В снежную погоду Брэдли использует быстросъемное крыло, которое легче снимать и отряхивать, если его забило снегом.

В дождь используйте обычные крылья. В снег — быстросъемные Источник: pinterest.com

3. Кулинарное растительное масло-спрей

Оно сослужит хорошую службу. Брэдли разбрызгивает это масло на шипы велотуфель и на раму велосипеда: потом гораздо легче обтирать грязь. Это также в некоторой степени защищает раму от непогоды. Но ни в коем случае не брызгайте спреем на дисковые тормоза или на ободья колес с тормозами типа v-brake.

Кроме того, Нейт использует силиконовый спрей для педалей. А когда зима совсем разбушуется, наносит на кассету и наклонную трубу рамы репеллент.

4. Смазка

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Регулярная смазка цепи становится чрезвычайно важной в плохую погоду. При дожде и слабом снеге можно использовать смазку, которую вы обычно применяете. А в экстремальных условиях может понадобиться кое-что посерьезнее. Например, адгезивное масло. Оно было разработано для цепей бензопил, но если дороги очень грязные или заснеженные, это средство подойдет и для цепи велосипеда.

Но Брэдли предупреждает: с такой смазкой велосипедная цепь изнашивается быстрее, чем с обычным средством. Поэтому использовать ее следует только в самых экстремальных условиях.

В экстремальных погодных условиях на цепь наносите специальные смазки Источник: pinterest.com

5. Шины

В действительно плохую погоду шипованные шины — отлично, но есть много более мягких покрышек из резинового компаунда с зимними протекторами. А еще Брэдли считает, что выбор правильного давления в шинах даже важнее, чем протектор. Чтобы улучшить сцепление с поверхностью, накачивайте послабее, на нижней границе того диапазона, в котором вам комфортно ездить.

6. Седло и обмотка руля

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Обмотка руля и седло служат дольше, когда они сухие. Но в плохую погоду с этим есть некоторые сложности. А именно: седла страдают, когда вы едете в дождевых штанах — грязь и вода с одежды попадают на компонент. Чтобы хоть как-то поправить положение, после заезда в кратчайшие сроки нужно очистить и обтереть седло и обмотку руля от соли-грязи.

Седло и руль должны быть сухими. Особенно в плохую погоду Источник: pinterest.com

7. Обратите внимание на освещение

В холод аккумуляторы фар быстрее разряжаются. Брэдли не желает, чтобы его фонари гасли, когда он по темноте едет утром на работу. Поэтому «красный стоп» он укрепляет на рюкзаке, а переднюю фару — на шлеме: эти вещи забирают с собой в помещение, поэтому батареи не умирают так быстро, как на холодной улице.

P.S.

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Да, у нас зимы не такие. Да и Стимбот-Спрингс — горнолыжный курорт, и снег там лежит всю зиму, хотя температура там ночью редко опускается ниже -10°С (днем гораздо выше). Так что нам подойдут не все рекомендации, но все равно не стоит сбрасывать их со счетов. Особенно если зима в этом году будет крайне безжалостной.

Холода — не повод прекращать заниматься тем, что приносит удовольствие Источник: pinterest.com