Календарь велозаездов Киева

Велотренировка Push_The_Tempo: 26 марта 2020, Киев

За руки не здороваемся, держимся друг от друга на безопасном расстоянии (2 метра). Простуженных и тем более больных просим не приезжать — позаботьтесь о себе и своих вело-товарищах.

Информация организатора

Всем привет! Пришел сезон, и поэтому мы продолжаем наш традиционный вечерний «темповик» Push_The_Tempo. Закат в 18:00, следовательно, начинаем пока что в 17:00 — чтобы ехать засветло. Далее будем смещать на более позднее время — чтобы после трудового дня все могли «навалить» в хорошей компании.

  • Маршрут: АС «Дачная» (на Житомир) — Бузова (безопасный разворот под мостом) – АС «Дачная» (в сторону центра Киева).

На этот раз снова «раскатываемся»: средняя — 30-34 км/ч. Далее будет веселее.

Требования неизменны:

  • исправный велосипед;
  • шлем;
  • задние фонари.

Умение езды в группе — приветствуется, кто не умеет — научим. Просьба — предварительно ознакомиться с этими правилами.

P.S.

На темповых тренировках отстающих не ждем, за «натягивающими» не гонимся. Поэтому рассчитывайте свои силы.

Push_The_Tempo — отстающих не ждем, за «натягивающими» не гонимся

Push_The_Tempo — отстающих не ждем, за «натягивающими» не гонимся

Источник: pinterest.com

ВАЖНО!!!

В связи с коронавирусом придерживаемся противоэпидемических мер безопасности:

  • за руку не здороваемся;
  • в точке сбора дистанция между участниками 2 метра.

При любом из каких-либо подозрений простудного заболевания (кашель, насморк, слабость, недомогание) просьба на ивент не приезжать — позаботьтесь о себе и своих вело-товарищах.

Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/556894691618465/

Прежде, чем приезжать на тренировку, узнайте:

Push_The_Tempo: 26 марта 2020, Киев. Просьба: больным не приезжать

Push_The_Tempo: 26 марта 2020, Киев. Просьба: больным не приезжать

Источник: pinterest.com

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