Велотренировка Push_The_Tempo: 26 марта 2020, Киев

За руки не здороваемся, держимся друг от друга на безопасном расстоянии (2 метра). Простуженных и тем более больных просим не приезжать — позаботьтесь о себе и своих вело-товарищах.
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Информация организатора
Всем привет! Пришел сезон, и поэтому мы продолжаем наш традиционный вечерний «темповик» Push_The_Tempo. Закат в 18:00, следовательно, начинаем пока что в 17:00 — чтобы ехать засветло. Далее будем смещать на более позднее время — чтобы после трудового дня все могли «навалить» в хорошей компании.
- Маршрут: АС «Дачная» (на Житомир) — Бузова (безопасный разворот под мостом) – АС «Дачная» (в сторону центра Киева).
На этот раз снова «раскатываемся»: средняя — 30-34 км/ч. Далее будет веселее.
Требования неизменны:
- исправный велосипед;
- шлем;
- задние фонари.
Умение езды в группе — приветствуется, кто не умеет — научим. Просьба — предварительно ознакомиться с этими правилами.
P.S.
На темповых тренировках отстающих не ждем, за «натягивающими» не гонимся. Поэтому рассчитывайте свои силы.
Push_The_Tempo — отстающих не ждем, за «натягивающими» не гонимся Источник: pinterest.com
Push_The_Tempo — отстающих не ждем, за «натягивающими» не гонимся
Источник: pinterest.com
ВАЖНО!!!
В связи с коронавирусом придерживаемся противоэпидемических мер безопасности:
- за руку не здороваемся;
- в точке сбора дистанция между участниками — 2 метра.
При любом из каких-либо подозрений простудного заболевания (кашель, насморк, слабость, недомогание) просьба на ивент не приезжать — позаботьтесь о себе и своих вело-товарищах.
Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/556894691618465/
Прежде, чем приезжать на тренировку, узнайте:
- как не заразиться коронавирусом, катаясь на велосипеде;
- как мыть фрукты и овощи, чтобы ими не отравиться.
Push_The_Tempo: 26 марта 2020, Киев. Просьба: больным не приезжать Источник: pinterest.com
Push_The_Tempo: 26 марта 2020, Киев. Просьба: больным не приезжать
Источник: pinterest.com
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