Велозаезд «Закрытие несезона»: 1 марта 2020, Киев

Организаторы — Kyiv Cycling Squad и Bike&Me. Место встречи — мост Патона. Время старта — 10:00.
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Информация организаторов
Ну что, друзья, весна пришла, поэтому надо открывать сезон, но сначала надо закрыть несезон и отдать ему должное, ведь в этом году он был очень и очень неплохой.
Закрывать будем многократно проверенным маршрутом (https://www.strava.com/routes/13515650) и почти сотней километров.
Где встречаемся — смотрите на скриншоты ниже. В 10:00 стартуем (очень желательно не опаздывать).
Требования к участию прежние:
- исправный велосипед;
- шлем;
- соблюдение требований правил дорожного движения;
- соблюдение правил езды в группе.
До встречи в воскресенье!
Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/192129185366060/
«Закрытие несезона»: 1 марта 2020, Киев. Не пропустите Источник: instagram.com
«Закрытие несезона»: 1 марта 2020, Киев. Не пропустите
Источник: instagram.com
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