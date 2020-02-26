Календарь велозаездов Киева

Велозаезд «Закрытие несезона»: 1 марта 2020, Киев

Организаторы — Kyiv Cycling Squad и Bike&Me. Место встречи — мост Патона. Время старта — 10:00.

Информация организаторов

Ну что, друзья, весна пришла, поэтому надо открывать сезон, но сначала надо закрыть несезон и отдать ему должное, ведь в этом году он был очень и очень неплохой.

Закрывать будем многократно проверенным маршрутом (https://www.strava.com/routes/13515650) и почти сотней километров.

Где встречаемся — смотрите на скриншоты ниже. В 10:00 стартуем (очень желательно не опаздывать).

Требования к участию прежние:

До встречи в воскресенье!

Мероприятие на facebook: https://www.facebook.com/events/192129185366060/

«Закрытие несезона»: 1 марта 2020, Киев. Не пропустите

«Закрытие несезона»: 1 марта 2020, Киев. Не пропустите

Источник: instagram.com

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